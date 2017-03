Ultima ora

12:04Tennis: Indian Wells, Vinci eliminata al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Roberta Vinci è uscita di scena al terzo turno del "BNP Paribas Open", torneo Wta in corso sul cemento di Indian Wells, in California. La 34enne tarantina, numero 29 del ranking mondiale e 26esima testa di serie, che nel torneo californiano vanta due ottavi (nel 2012 e nel 2016), ha ceduto alla russa Svetlana Kuznetsova, numero 8 del ranking mondiale ed ottava favorita del seeding: 6-2 2-6 6-1 il punteggio, in un'ora e 36 minuti, in favore della 31enne di San Pietroburgo, che si porta così in vantaggio per 4-3 nel bilancio dei testa a testa con la pugliese. (ANSA).

11:59Baseball: Mondiali, Italia ko 9-3 con Portorico

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Italia perde contro Portorico e rischia l'eliminazione al World Baseball Classic. Dopo essere stati in vantaggio grazie a due fuoricampo nei primi due inning, gli azzurri di Mazzieri sono stati sconfitti dai vicecampioni del mondo per 9-3. Ora solo un'ampia vittoria del Messico contro il Venezuela salverebbe l'Italia. Portorico si qualifica imbattuto per il secondo turno di San Diego.

11:5515enne precipita da finestra appartamento nell’Ascolano

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 13 MAR - Un ragazzo di 15 anni è morto precipitando questa mattina da una finestra dell'appartamento in cui abitava con la famiglia a San Benedetto del Tronto. Il corpo è stato trovato poco dopo le ore 8 riverso a terra nel cortile interno del palazzo, lungo la statale Adriatica, in pieno centro, nei pressi del teatro Concordia. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovanissimo sambenedettese. Sul posto, gli agenti del commissariato, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

11:54Calcio: Baccaglini, “Palermo crede molto in Nestorovski”

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "La vendita di Nestorovski è una pura speculazione di mercato", lo ha detto il neopresidente del Palermo Paul Baccaglini, secondo il quale nelle voci che danno per fatta la cessione dell'attaccante rosanero "non c'è assolutamente nulla di concreto". L'imprenditore ha sottolineato che Nestorovski "fa parte della rosa e noi crediamo molto in lui".

11:50Calcio: Baccaglini, “gol annullato? è il bello del calcio”

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'ha presa con filosofia e soprattutto senza polemiche, il neopresidente del Palermo Paul Baccaglini la decisione arbitrale che ieri sera sullo 0-0 ha annullato un gol ai rosanero nella partita poi persa 3-0 con la Roma. Ai microfoni di 'Radio anch'io sport', Baccaglini ha evitato qualsiasi recriminazione, "è il bello del calcio" ha spiegato, ricordando anche la sua "emozione pazzesca allo stadio". Baccaglini ha aggiunto che "quel gol avrebbe cambiato molte cose. Certo il 3-0 è un risultato un po' più pesante di quel che il campo ha dimostrato".

11:43Terrorismo: presunti jihadisti a processo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Si è aperto in corte d'Assise a Bolzano un processo a carico di sei presunti jihadisti, accusati di avere creato una cellula che nella cittadina di Merano avrebbe operato per compiere attentati. Assenti in aula gli imputati, tra i quali figura anche il mullah Krekar, al secolo Ahamad Faraj, recentemente arrestato in Norvegia e successivamente rimesso a piede libero. Come ha detto in apertura l'avvocato Elena Franzini che difende gli imputati, Faraj non può presenziare al procedimento perché non è in possesso dei documenti necessari a lasciare la Norvegia. Al centro del processo le intercettazioni telefoniche svolte sulle conversazioni tra i sei: la difesa ha annunciato che chiederà una perizia sulla traduzione di queste intercettazioni che - ha affermato - potrebbero essere state fraintese. A maggio dell'anno scorso erano stati condannati altri quattro presunti jihadisti coinvolti nell'indagine. Uno di loro era stato condannato a sei anni e gli altri a quattro.

11:38Germania: sciopero aeroporti Berlino, centinaia voli a terra

(ANSA) - BERLINO, 13 MAR - Disagi e centinaia di voli cancellati nei due aeroporti di Berlino per uno sciopero del personale di terra, il secondo negli ultimi 4 giorni. Secondo le autorità aeroportuali sono state cancellate 448 partenze dallo scalo di Tegel, il principale della città, e altri 194 voli dall'aeroporto di Schoenefeld. Ver.di, il sindacato di categoria che ha promosso l'agitazione, ha annunciato ieri il nuovo sciopero dopo quello di venerdì scorso, per la mancata risposta della controparte alle richieste salariali della categoria.