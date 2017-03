Ultima ora

14:57Mafia Roma: Carminati fa saluto romano, video inviato a pm

(ANSA) - ROMA, 13 MAR -Il presidente della X sezione penale del Tribunale di Roma, Rosanna Ianniello, davanti al quale è in corso il processo Mafia Capitale, ha disposto l'invio alla Procura del video dell'udienza dell'8 marzo scorso durante la quale Massimo Carminati, in collegamento da Parma, ha rivolto un saluto romano alla telecamera. Le immagini sono state trasmesse oggi nel corso dell'udienza nell'aula bunker di Rebibbia. Il tribunale invita la Procura a verificare se ci siano condotte penali nell'atteggiamento tenuto dall'ex Nar e in particolare se vi siano i profili tali da potere contestare il reato di apologia del fascismo.

14:54Catalogna: condannato ex presidente Artur Mas

(ANSA) - MADRID, 13 MAR - L'ex-presidente della Catalogna il secessionista Artur Mas è stato condannato a due anni di interdizione dai pubblici uffici per 'disobbedienza' alla Corte costituzionale spagnola per avere promosso nel 2014 un referendum consultivo sulla indipendenza.

14:53‘Ndrangheta: sfrattati Nirta in V. d’Aosta, beni allo Stato

(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - L'agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata è entrata in possesso dei due appartamenti di Quart, con autorimesse e terreni, confiscati a Giuseppe Nirta, 64 anni, e ai suoi familiari. In mattinata si è svolto lo sfratto, con i Nirta che hanno consegnato spontaneamente le chiavi degli immobili, e la successiva sostituzione delle serrature. Spetta alla stessa agenzia deciderne la destinazione. La confisca era diventata definitiva con una sentenza della Cassazione, nel marzo 2015, ed era stata chiesta dalla procura di Torino secondo cui quei beni sono frutto dei proventi di "attività illecite". Per i Nirta invece sono il frutto del "lavoro di una vita". Giuseppe Nirta aveva scontato una condanna a sette anni e otto mesi di carcere per narcotraffico internazionale. Gli inquirenti avevano chiesto il sequestro, complessivamente, di 16 immobili e 933.000 franchi svizzeri.(ANSA).

14:48Gioco: ordinanza sindaco Modena, slot accese massimo 8 ore

(ANSA) - MODENA, 13 MAR - Slot machine, videopoker e tutte le altre "macchinette" che prevedono vincite in denaro potranno funzionare per un massimo di otto ore al giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, tutti i giorni, festivi compresi, e per il resto della giornata dovranno essere obbligatoriamente spente. È quanto prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli alla presenza dell'assessore alla Promozione della cultura della legalità Andrea Bosi, e che rientra tra gli strumenti adottati dall'Amministrazione per contrastare il gioco d'azzardo patologico. L'ordinanza, in vigore dal 3 aprile, oltre alla disciplina degli orari impone anche ai titolari di sale da gioco, bar, ricevitorie e tutti gli altri esercizi nei quali sono collocate macchinette per il gioco d'azzardo, di esporre gli orari di funzionamento. L'atto è stato adottato dopo aver consultato associazioni di categoria, enti di promozione sociale e associazioni dei consumatori e del volontariato che collaborano con l'Amministrazione.(ANSA).

14:45Atletica: Howe, ‘Donato eccezionale, per me maestro di vita’

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Donato per me è un grande traino e stimolo, una persona davvero eccezionale e sono fiero di far parte del suo gruppo. Cosa mi è mancato in questi anni? Una linea guida, una persona che mi sappia insegnare l'atletica leggera: con me Fabrizio sta facendo questo e si vedono sicuramente i frutti. Per me è un maestro di vita". Lo dice l'azzurro del salto in lungo, Andrew Howe, facendo il punto sulla nuova collaborazione nata con il triplista azzurro, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, Fabrizio Donato. Un connubio che per Howe ha già prodotto agli indoor di Ancona un salto di 7.89, misura che lo riporta agli standard di 7 anni fa e che incoraggia in vista di una stagione estiva ricca di appuntamenti internazionali. Della nuova collaborazione ha parlato anche Fabrizio Donato: "Con Andrew il mio ruolo è semplicissimo, è lui che è bravo e che ce la mette tutta. Il nostro percorso è molto lungo e difficile, non abbiamo tanto tempo però sono fiducioso e certo che faremo grandi cose, soprattutto lui".

14:42Papa: tweet frati Assisi, “buon cammino” a Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 MAR - "Buon cammino dai tuoi frati": la comunità del Sacro Convento di Assisi con un tweet fa gli auguri a Papa Francesco per i quattro anni della sua elezione al soglio pontificio. "Auguri con la pace e il bene di Francesco nel cuore" ha scritto ancora la comunità religiosa umbra. Anche la rivista sanfrancesco.org ha dedicato uno speciale all'elezione di Papa Francesco. "Tutto è iniziato con quel semplice 'buonasera' con il quale il neopapa Jorge Mario Bergoglio il 13 marzo 2013, in piazza San Pietro, ha dato avvio al pontificato dalla loggia della basilica vaticana" si legge nelle prime righe.

14:32Portavoce, Tusk non può testimoniare, mercoledì a Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAR - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk non potrà essere mercoledì a Varsavia per essere ascoltato come testimone dai magistrati polacchi in quanto sarà alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo per riferire sull'ultimo vertice Ue come prevedono i suoi obblighi. Lo ha detto all'ANSA il portavoce di Tusk, Preben Aamman, che ha sottolineato in ogni caso che il presidente Ue "è stato convocato come testimone e testimonierà in qualità di testimone".