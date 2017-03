Ultima ora

17:27Polizia cattura trafficante di minori condannato in Brasile

(ANSA) - BITRITTO (BARI), 13 MAR - La Polizia ha arrestato a Bitritto Claudio Russo, di 79 anni, ricercato, in campo internazionale, dalle autorità brasiliane. L'uomo è stato condannato alla pena di sette anni e 10 mesi di reclusione dal Tribunale Federale di Rio De Janeiro perché, nel 2002, si sarebbe reso responsabile di traffico internazionale di minori e false dichiarazioni alle autorità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di ottenere il passaporto per un minore, dichiarato come proprio figlio, ricorrendo ad un falso certificato di nascita. Un minore per il quale era in corso la procedura di adozione da parte di una donna ingaggiata dallo stesso Russo. L'anziano è stato bloccato nella sua abitazione a Bitritto, dopo un lungo servizio di appostamento, da personale della Sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile, nonostante un tentativo di eludere la cattura. Russo è stato quindi trasferito nel carcere di Bari in attesa dell'estradizione in Brasile.

17:26Pd: Emiliano, Berlinguer non permetteva culto personalità

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Ho partecipato ai funerali di Berlinguer qui in città: era un leader potentissimo ma non c'era il culto della personalità e se ci fosse stato non lo avrebbe consentito. Anche Aldo Moro, altro grande leader, non si faceva gestire come un ayatollah o un leader carismatico senza contenuti". Lo dice Michele Emiliano, candidato alla segreteria Pd, parlando di Matteo Renzi, a Repubblica tv. Emiliano torna a citare Che Guevara: "Era un mito della mia gioventù e diceva 'Chi non lotta ha già perso". Quanto alla kermesse renziana del Lingotto, Emiliano commenta: "Il Lingotto non l'ho visto, ero in giro. Il Lingotto ha compattato tutti quelli che dovrebbero sostenere Renzi per essere sicuri del sostegno. Ricorda una pratica vecchia, la riunione di De Luca con gli amministratori per il referendum. Hanno fatto una bella riunione in cui hanno detto, 'dobbiamo votare tutti per Renzi'. Poi bisogna vedere, come al referendum, se lo faranno".

17:26Spagna: Podemos vuole proibire messa domenica in Tv

(ANSA) - MADRID, 13 MAR - E' polemica in Spagna dopo che Podemos nei giorni scorsi ha proposto di vietare la trasmissione della messa della domenica da parte della tv pubblica Tv. La proposta, formulata dal segretario Pablo Iglesias nel Congresso dei deputati, ha provocato numerose reazioni di protesta nelle reti sociali. Gli spagnoli continuano a dichiararsi prevalentemente cattolici, anche se l'affluenza alle messe è in calo. Per Iglesias la tv pubblica non deve essere "uno specchio per i riti religiosi di qualsiasi tipo". In reazione all'iniziativa di Podemos, la messa di ieri sulla Tve ha visto triplicare lo share, per un totale del 19%.

17:16Venezuela: boom domande asilo in Brasile, 2.230 solo in 2016

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 MAR - Massiccio aumento delle richieste di asilo in Brasile da parte di cittadini venezuelani: lo rende noto la polizia federale di Roraima, lo stato più settentrionale del gigante sudamericano, confinante proprio con il Venezuela. Negli ultimi tre anni, il numero dei venezuelani che hanno chiesto il riconoscimento della protezione internazionale alle autorità brasiliane è aumentato addirittura del 22 mila per cento. Se nel 2014 le domande sono state appena nove, passando a 230 nel 2015, l'anno scorso sono stati ben 2.230 i venezuelani che si sono rivolti alla sede della polizia federale della capitale di Roraima, Boa vista, per essere considerati rifugiati, a causa dell'aggravarsi della crisi economica e politica nel loro paese. E quest'anno il numero dovrebbe raddoppiare: la polizia di frontiera brasiliana ha già ricevuto 4 mila richieste di asilo.

17:00Femminicidio: Gabrielli, vicenda Palmina ripropone tema

(ANSA) - BRINDISI, 13 MAR - "Pur prendendo spunto da un fatto tragico ma processualmente controverso, si ripropone il tema della violenza sulle donne, della violenza che molto spesso si consuma all'interno delle mura domestiche che credo che una società civile debba sempre più marginalizzare attraverso la consapevolezza, il processo culturale". Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, che ha partecipato a Brindisi alla premiazione degli studenti che hanno concorso al primo premio di cinematografia intitolato a Palmina Martinelli, organizzato dalla questura di Brindisi e promosso dal questore, Maurizio Masciopinto. Palmina, la 14enne data alle fiamme nella sua abitazione a Fasano (Brindisi), ebbe il modo di fare i nomi dei suoi aggressori, che volevano farla prostituire, prima di morire, l'11 novembre 1981. Per il delitto nessuno è stato condannato. Nel policlinico di Bari dove fu trasportata, Palmina rilasciò le sue ultime dichiarazioni alla presenza del pubblico ministero Nicola Magrone oggi intervenuto alla iniziativa

16:50Rugby: club rivali Parigi si fondono,giocatori ‘scioperiamo’

(ANSA) - PARIGI, 13 MAR - Il Racing 92 e lo Stade Français, i due storici club di rugby parigini, tradizionalmente rivali, hanno annunciato questa mattina la loro fusione che diventerà effettiva l'anno prossimo. Nel comunicato i due club dichiarano la loro volontà di porre "le basi di un progetto di fusione mettendo in comune le loro risorse per affrontare meglio le sfide delle prestazioni e dell'educazione". Sottolineando che il nuovo club "preserverà le radici del Racing 92 come quelle dello Stade Français di Parigi". Ma la novità che ha fatto scalpore nel mondo dello sport francese non è stato accettata con grande gioia da tifosi e giocatori, soprattutto dallo Stade Français: i giocatori starebbero addirittura pensando a uno sciopero. Lo Stade Français, vincitore del titolo nel 2015, cercava da tempo un acquirente. Il Racing è l'attuale detentore del titolo. Tra le varie questioni ancora da chiarire, c'é anche quella relativa allo stadio che verrà utilizzato.

16:45Calcio: Fiorentina, Bernardeschi, puntiamo a posto in Europa

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 13 MAR - "E' andata bene, è stato un risultato importante, perché ci dà la possibilità di sperare ancora in un posto in Europa, che è l'obiettivo al quale puntiamo ancora". Così il centrocampista della Fiorentina Federico Bernardeschi, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della partita di ieri, a Viareggio dove si trova per leggere il giuramento per l'apertura della 69/a edizione della Viareggio Cup che prende il via con la partita Juventus-Dukla. Domenica la Fiorentina affronterà il Crotone che ti ha permesso di tornare a Firenze? "E' un'occasione per rivedere anche degli amici in un ambiente in cui mi sono trovato bene ed è stato importante per la mia crescita professionale". "Io sono concentrato sul nostro calcio e se ci fosse la possibilità di giocare va bene anche in under 21, nonostante ci sia anche attenzione sulla nazionale maggiore", ha detto ancora Bernardeschi che è tornato a Viareggio dopo che per due edizioni ha giocato con la primavera della Fiorentina il torneo.