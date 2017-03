Ultima ora

19:48Scattano selfie sui binari, intervengono i vigili

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Quattro ragazzine, tutte minori di 14 anni, sono state sorprese dalla polizia locale mentre scattavano selfie con gli smartphone nei pressi dei binari della linea ferroviaria a Legnano, in provincia di Milano. I vigili le hanno identificate, hanno chiamato i genitori e ora stanno valutando una eventuale denuncia. Le ragazzine erano riuscite a raggiungere la massicciata oltrepassando la recinzione di un giardino pubblico a ridosso della ferrovia. La loro presenza, però, è stata notata da alcuni residenti, che hanno chiamato la polizia locale. Quando gli agenti sono intervenuti le ragazze stavano ancora scattando fotografie, forse con l'obiettivo di pubblicare sui social network la testimonianza del loro gesto pericoloso. Una settimana fa altre due ragazzine, non ancora identificate, erano state viste mentre si scattavano selfie sui binari all'altezza del passaggio a livello di Gerenzano (Varese).

19:46Rugby: verso Scozia-Italia, De Carli, ci serve una vittoria

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Reduce dal Ko con la Francia all'Olimpico, l'Italrugby ha ripreso la preparazione al Centro Onesti in vista del match con la Scozia a Edimburgo, valido per l'ultimo turno del 6 Nazioni 2017. Mancherà un elemento importante come Michele Campagnaro il cu torneo, secondo quanto ha precisato il manager azzurro Luigi Troiani, è finito in anticipo: "contro la Francia, Campagnaro ha rimediato una sublussazione di secondo grado alla spalla destra. I tempi di recupero stimati sono 2-3 settimane". Recuperato Leonardo Ghiraldini che aveva riportato una contusione al ginocchio destro. Del test di Murrayfield ha parlato Giampiero De Carli, allenatore degli avanti azzurri: il sogno è ripetere l'impresa di due anni fa, quando l'Italia vinse sul sul campo degli Highlanders. "Ripartiamo con tanta voglia di lavorare - ha detto De Carli -, anche se gli ultimi due giorni sono stati duri: ci aspettavamo di più dalla partita con la Francia. Ora abbiamo tutti voglia di rimetterci in gioco e di scendere in campo per vincere".

19:25Calcio: Crotone attacca, penalizzati da arbitro

(ANSA) - CROTONE, 13 MAR - L'esito di Napoli-Crotone è stato "condizionato da una direzione quanto meno discutibile". A sostenerlo in una nota l'ad del Crotone Gianni Vrenna, all'indomani della sconfitta per 3-0 con due rigori. Vrenna sottolinea come la gara del Crotone sia stata "combattuta come sempre con le armi dell'organizzazione, dell'impegno e della determinazione" e ribadisce che "l'esito, pur considerando la grande differenza dei valori in campo, è stato condizionato da una direzione quanto meno discutibile, nel suo complesso e nel merito delle singole decisioni. Non è la prima volta, voglio fortemente che sia l'ultima: gli episodi dubbi, sfavorevoli, incomprensibili, a conti fatti, cominciano ad essere troppi e troppo frequenti. E stanno incidendo negativamente sul nostro percorso. La nostra intenzione - conclude - è quella di competere correttamente. Chiediamo per questo maggiore equilibrio, pretendiamo maggiore attenzione, esigiamo rispetto. La nostra pazienza è stata già messa pesantemente alla prova: adesso dico basta".

19:12Calcio: serie B, venerdì 17 consiglio di Lega

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il Consiglio della Lega B è stato convocato per venerdì 17 marzo (ore 13) presso la sede di via Rosellini 4 a Milano. Durante il consiglio saranno fissati i termini per la convocazione dell'assemblea elettiva. La seduta del consiglio, su decisione del vicepresidente Andrea Corradino, sarà aperta ai rappresentanti delle altre società, non presenti in Consiglio, che desiderano partecipare.

19:12Forteto:nuovo processo a Fiesoli,’Mi abusò quando ero bimbo’

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Dura deposizione stamani a Firenze in un nuovo processo sul Forteto per violenza sessuale su minore dov'è imputato Rodolfo Fiesoli, il guru della comunità alla quale il tribunale dei Minori di Firenze affida da un trentennio giovani provenienti da famiglie disagiate. Sentito oggi in videoconferenza un 24enne che fu ospite del Forteto tra i 12 e i 16 anni di età e che ha riferito degli abusi sessuali subiti da Fiesoli il quale "denigrava con cose false la mia famiglia - ha detto in udienza - A me, ero bambino, fece credere che mio padre mi avesse violentato", "faceva lavaggio del cervello", "mi portava in camera sua, mi palpeggiava, mi baciava, io non volevo, mi ribellavo quando potevo". Il teste, come risulta da indagini, era anche violentato sessualmente da Fiesoli ma oggi quando la pm Ornella Galeotti ha chiesto di precisare questi aspetti, ha pianto e non è riuscito a proseguire il racconto. Nel processo principale Rodolfo Fiesoli era stato condannato in appello a 15 anni e 10 mesi.

19:10Calcio: Gasparri, Spalletti alla Juve sarebbe tradimento

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Spalletti alla Juve? Sarebbe un tradimento. Non è un granché come allenatore ma meglio che resti piuttosto che vada ai bianconeri. Può andare da un'altra parte, ma alla Juve non è il massimo. Anche se è vero che la Roma, col presidente negli Usa, è un'entità metafisica...". Così il senatore Maurizio Gasparri, tifoso romanista, al programma di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

19:01Sci: Cdm, Fill secondo in prova discesa

(ANSA) - ASPEN (USA), 13 MAR - Ottima prima prova cronometrata per l'azzurro Peter Fill in vista dell'ultima discesa stagionale di coppa del Mondo di sci, mercoledi' prossimo alle Finali di Aspen, che assegnera' la coppa di disciplina. Fill, in 1.34.84, ha ottenuto il secondo tempo alle spalle dell'austriaco Vincent Kriechmayr e davanti al canadese Manuel Osborne-Paradis. Ma quel che più' conta e' che il norvegese Kjetil Jansrud - l'unico a frapporsi tra Fill e la riconquista della coppa - ha ottenuto solo il 15/o tempo. Jansrud ha 407 punti contro i 374 di Fill. Se la gara di mercoledi' dovesse finire come questa prova, Fill farebbe di nuovo sua la coppa gia' vinta lo scorso anno, unico azzurro nella storia dello sci. Dominik Paris, l'altro loro azzurro in corsa in queste Finali, ha chiuso in forte ritardo, con il tempo di 1.37.58. Domani e' in programma una seconda ed ultima prova sui 2.855 metri della pista Aspen men che parte da 3.246 metri di altitudine ed arriva a quota 2.484.