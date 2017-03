Ultima ora

21:59Calcio: Genoa, nessuno ha cambiato più giocatori

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - E' il Genoa di Enrico Preziosi la squadra che in Europa, considerando i campionati di Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, ha cambiato più giocatori negli ultimi cinque anni: ben 137. Lo ha affermato il Cies, l'Osservatorio indipendente sul calcio con sede in Svizzera, che ha analizzato tutte le squadre che nei cinque campionati top del continente hanno giocato negli ultimi cinque anni nelle rispettive massime categorie. Alle spalle del Grifone, che vanta, senza aver disputato le coppe europee, una media di 27,4 giocatori cambiati a stagione, gli spagnoli del Granada seguiti al terzo posto dal Chievo. Nel complesso sono ben sette le squadre italiane che più hanno fatto ricorso al calciomercato nelle prime dieci posizioni. Il dato del Genoa è ancora più sorprendente se confrontato con le big d'Europa: i rossoblù doppiano e superano per numero di scambi Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona.

21:46Sparò e uccise ladro, tabaccaio padovano assolto in Appello

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) che il 25 aprile del 2012 sparò e uccise un ladro sorpreso a rubare nella sua tabaccheria è stato assolto oggi dalla Corte d'Appello di Venezia. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado emessa del gup Beatrice Bergamasco che l'aveva condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e ad un risarcimento danni di oltre 300 mila euro nei confronti dei parenti della vittima.

21:39Calcio: Lega A, verso nuova fumata nera

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Si profila una nuova fumata nera per mercoledì, quando andrà in scena la terza puntata dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, che prosegue i suoi lavori, lasciati aperti nelle due precedenti occasioni, Oltre al rinnovo delle cariche, aggiunto un nuovo punto all'ordine del giorno, la modifica dello statuto. Nei giorni scorsi era arrivata una esortazione a eleggere entro mercoledì il presidente e i consiglieri federali da parte del numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Secondo quanto filtra, i venti club sono ancora divisi fra chi vuole confermare al vertice Maurizio Beretta e chi pensa a un'alternativa, e allo stesso modo non c'è accordo sulla modifica dello statuto elaborata dalle sei big: si attendono ancora le osservazioni delle 14 società medio-piccole sulla bozza, che prevede un presidente di rappresentanza, e tre figure esecutive (un ad, un consigliere delegato e un dg) e soprattutto la modifica dei parametri per la ripartizione delle risorse.

21:29Calcio: Viareggio Cup, bene Juve e Inter

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 13 MAR - Questi i risultati di oggi della fase eliminatoria della Viareggio Cup: A Viareggio Juventus-Dukla Praga 2-1; A Capezzano (Lucca) Toronto-Maceratese 3-3; A Fornacette (Pisa) Atalanta-Osasco 2-1; A La Spezia Abuja-Ancona 4-1; A La Spezia Empoli-Zenit San Pietroburgo 1-1; A Lido di Camaiore (Lucca) Athletic Union-Ascoli 0-2; A Altopascio (Lucca) Inter-Pas Giannina 3-0; A Ferrara Liac New York-Spal 0-7; A Volterra (Pisa) Bologna-Psv Eindhoven 3-0; A Santa Croce sull'Arno (Pisa) Sassuolo-Pisa 1-0.

21:20Calcio: Hamsik, il Napoli vuole il secondo posto

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "Il ritardo sulla Roma è di due punti, ma noi combatteremo ancora di più perché vogliamo il secondo posto e la qualificazione diretta alla prossima Champions League". É Marek Hamsik a lanciare la volata per il secondo posto del Napoli che ha dieci partite per recuperare due punti di distacco sulla Roma per ottenere la qualificazione diretta alla prossima Champions. "Dopo la delusione di martedì contro il Real - scrive Hamsik sul suo sito ufficiale - non era facile restare concentrati, ma abbiamo dimostrato carattere e portato a casa i tre punti". Hamsik smorza anche le polemiche sollevate dal Crotone per il doppio rigore e la mancata espulsione di Rog, poi sostituito da Sarri con Zielinski. "In campo - spiega il capitano azzurro - abbiamo meritato la vittoria. I tifosi hanno creato una grandissima atmosfera, li ringrazio per il loro sostegno. La doppia sfida con la Juve di aprile sarà interessante, ma noi pensiamo alla prossima sfida con l'Empoli".

21:12Calcio: Gagliardini, l’Inter crede alla Champions

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "La nostra corsa è sul Napoli. Ci crediamo tanto. Mancano dieci partite e c'è ancora lo scontro diretto da giocare. Il discorso è aperto": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini a margine della presentazione della nona edizione della Gazzetta Cup. La Champions resta l'obiettivo anche se il gap con la Juventus non è così evidente: "Non siamo tanto distanti. La partita di Torino lo ha dimostrato". Gagliardini si schiera poi dalla parte di Stefano Pioli definendolo "l'allenatore ideale per l'Inter". Sulle voci riguardo il futuro della panchina nerazzurra, il centrocampista taglia corto: "Non leggo e non le conosco. Il mister sta facendo un ottimo lavoro e lo dimostra in campo". Complimenti a Icardi ("giocatore fondamentale") e a Banega (Mi ha sorpreso più di tutti, è pazzesco").

21:10Università: frasi Scalzone, fascicolo per istigazione

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere sulle frasi di Oreste Scalzone, ex esponente di Potere operaio, pronunciate sabato alla commemorazione di Francesco Lorusso, studente e militante di Lotta continua ucciso 40 anni fa in via Mascarella durante una manifestazione da un colpo sparato da un carabiniere. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore capo Giuseppe Amato ed è assegnato allo stesso Amato e al procuratore aggiunto Valter Giovannini. "Siate più sovversivi e meno timidi, se la polizia attacca è necessario difendersi anche con le bottiglie", le parole di Scalzone, riportate ieri dall'edizione bolognese di Repubblica. Nell'ultimo periodo in università ci sono state tensioni e tafferugli tra collettivi e forze dell'ordine e il 9 febbraio la Polizia in assetto antisommossa aveva sgomberato la biblioteca di lettere in via Zamboni, occupata nell'ambito delle proteste contro i 'tornelli' all'ingresso della sala studio.(ANSA).