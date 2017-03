Ultima ora

23:51Calcio: Samp, tante offerte per Muriel

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - "Ci sono offerte da Inter, Juventus, Milan, Roma, Spagna e Inghilterra". Luis Muriel, uomo del momento in casa della Sampdoria dopo il gol decisivo nel derby col Genoa, ai microfoni della radio colombiana Radio Magica, ha parlato così del suo futuro. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro. "Mi manca un gol per eguagliare il record personale (11 reti, ndr) stabilito quando ero all'Udinese nel 2012. Qual è il più bello che ho segnato quest'anno? Dei dieci che ho fatto, scelgo quello segnato al volo contro la Roma. Sono contento aggiunge Muriel - dopo 57 anni siamo riusciti a vincere due derby contro il Genoa nella stessa stagione".

22:56Tv: finalista Miss Italia Veronica Sogni muore a 28 anni

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La modella Veronica Sogni è morta a 28 anni a causa di un tumore al seno, contro il quale lottava dal dicembre 2012. A dare l'annuncio oggi è il sito di Miss Italia, concorso al quale la milanese partecipò nel 2009 da finalista, conquistando il titolo di Miss Sasch Modella Domani: "Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo", vi si legge. Nata il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Sogni coltivava le passioni per il canto e la recitazione: dopo Miss Italia prese parte in tv al programma 'Soliti ignoti' di Rai1 e più di recente a X Factor su Sky Uno, quando nell'edizione 2015 si fermò al bootcamp dei cantanti 'over' guidati da Elio senza riuscire a passare alle fasi successive. Nonostante la chemioterapia che le aveva fatto perdere i capelli ma non l'umorismo - "Sembro una guerriera masai", diceva la giovane, come riporta Miss Italia - il tumore si era diffuso di recente al fegato, finché non è si è riusciti più a fermarlo.

22:40Golf: Ryder Cup 2022, al via primo ‘Project Work’

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il golf come materia di studio con l'obiettivo di sviluppare una maggiore diffusione di questo sport in Italia, rendendolo sempre più popolare e accessibile. È il tema centrale del 'Project Work' che Gian Paolo Montali, Dg Progetto Ryder Cup 2022, ha presentato agli studenti della Business School del Sole 24 Ore. Il Project Work, inserito nel programma del Master "Sport Business Management" con la partnership della Federazione Italiana Golf, è il primo di un lungo percorso di future collaborazioni con il mondo universitario. Ai circa 75 studenti delle due classi verrà chiesto di proporre idee e iniziative per allargare la base dei golfisti in Italia con particolare riferimento ai giovani in età scolare e alla fascia di potenziali giocatori tra i 18 e i 49 anni. "Vogliamo far avvicinare i giovani al golf - ha dichiarato Montali - perché si tratta di uno sport altamente formativo ed educativo Porteremo il golf in tutto il territorio grazie ai grandi campioni che gareggeranno nei prossimi Open d'Italia".

22:23Calcio: Allegri, con Porto nulla di scontato

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - La Juve parte dal 2-0 dell'andata al 'Dragao', ma Allegri tiene alta la concentrazione: "Contro il Porto rischi - dice il tecnico bianconero - sono tanti, nel calcio non ci sono partite scontate". D'altronde, i lusitani quest'anno hanno fatto piangere la Roma. "Dobbiamo affrontarla come una partita secca, e indirizzarla dove vogliano noi, senza pensare al risultato di febbraio. Il Porto farà un'ottima prova, a Roma ha dimostrato di essere pronto a questo tipo di partite". Giocherà Marchisio, mentre il dubbio su Chiellini verrà risolto solo nella rifinitura di domani. "Ho due dubbi - spiega Allegri - il terzino destro e uno dei centrali".

22:12Gb: ok Comuni ad avvio Brexit

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - Via libera della Camera dei Comuni al governo di Theresa May: è già tornata stasera ai Lord la legge che autorizza l'avvio dell'iter verso la Brexit, ripristinata dai deputati nel testo originale voluto dall'esecutivo dopo l'abrogazione di due emendamenti inseriti dalla camera alta. Camera alta alla quale non resta ora che prenderne atto. La Camera dei Comuni ha cancellato sia la norma che mirava a garantire sin d'ora i diritti dei cittadini Ue già residenti nel Regno Unito, sia quella che prevedeva un "voto significativo" del Parlamento di Westminster, di fatto un diritto di veto, sul risultato dei negoziati con Bruxelles.

21:59Calcio: Genoa, nessuno ha cambiato più giocatori

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - E' il Genoa di Enrico Preziosi la squadra che in Europa, considerando i campionati di Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, ha cambiato più giocatori negli ultimi cinque anni: ben 137. Lo ha affermato il Cies, l'Osservatorio indipendente sul calcio con sede in Svizzera, che ha analizzato tutte le squadre che nei cinque campionati top del continente hanno giocato negli ultimi cinque anni nelle rispettive massime categorie. Alle spalle del Grifone, che vanta, senza aver disputato le coppe europee, una media di 27,4 giocatori cambiati a stagione, gli spagnoli del Granada seguiti al terzo posto dal Chievo. Nel complesso sono ben sette le squadre italiane che più hanno fatto ricorso al calciomercato nelle prime dieci posizioni. Il dato del Genoa è ancora più sorprendente se confrontato con le big d'Europa: i rossoblù doppiano e superano per numero di scambi Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona.

21:46Sparò e uccise ladro, tabaccaio padovano assolto in Appello

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) che il 25 aprile del 2012 sparò e uccise un ladro sorpreso a rubare nella sua tabaccheria è stato assolto oggi dalla Corte d'Appello di Venezia. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado emessa del gup Beatrice Bergamasco che l'aveva condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e ad un risarcimento danni di oltre 300 mila euro nei confronti dei parenti della vittima.