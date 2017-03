Ultima ora

01:06Francia: media, Valls lancerà appello a votare per Macron

(ANSA) - PARIGI, 13 MAR - L'ex primo ministro francese, Manuel Valls, lancerà nelle prossime ore un appello agli elettori a votare fin dal primo turno delle presidenziali il suo ex rivale nel governo, Emmanuel Macron, e non il vincitore delle primarie socialiste, Benoit Hamon. Lo scrive Le Parisien, in edicola domani. Non si tratta, precisano fonti vicine a Valls, di un'adesione al movimento "En Marche!" dell'ex ministro dell'Economia, ma di una dichiarazione che potrebbe pesare in modo decisivo sulla campagna presidenziale. "Chiederemo di votare Macron", conferma a Le Parisien uno stretto collaboratore di Valls, che parlerà "prima del 23 aprile", il primo turno delle presidenziali.

00:54Turchia alza i toni, ‘sospese relazioni con Olanda’

Dopo un weekend ad altissima tensione si fa sempre più acceso lo scontro tra Olanda e Turchia con Ankara che, in serata, per voce del vicepremier Numan Kurtulmus, ha annunciato una serie di misure di ritorsione: la sospensione delle relazioni diplomatiche ad alto livello con l'Aja e la chiusura dello spazio aereo turco ai diplomatici olandesi, impedendo il rientro ad Ankara dell'ambasciatore olandese in vacanza all'estero. Il governo Erdogan ha annunciato inoltre che chiederà di 'stralciare' il Trattato di Amicizia che lega i due Paesi."In atto c'è una crisi molto profonda che noi non abbiano né iniziato né tantomeno portata a questo livello", ha detto Kurtulmus al termine della riunione settimanale di governo. A nulla sono valsi gli appelli della Ue ad "abbassare i toni" e della Nato, ad entrambi gli alleati, ad adottare un "approccio misurato". Per tutta risposta dalla Turchia è arrivata una nuova minaccia, stavolta a tutta la Ue: l'accordo sui migranti, che il ministro turco per l'Europa ha annunciato di voler rivedere.

00:48Camera Alta vara legge, governo Gb può avviare Brexit

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - La legge per l'avvio della Brexit supera anche l'ultimo scoglio e da domani la premier Theresa May è libera di notificare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per iniziare i negoziati sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. L'ultimo passaggio è stato stasera l'ok della Camera Alta, con la rinuncia ai due emendamenti inseriti dagli stessi Lord contro il parere del governo (sui diritti dei cittadini Ue e su un potere di veto del parlamento) e poi respinti dai Comuni.

00:24Calcio: serie B, Verona-Ascoli 0-0

(ANSA) - VERONA, 13 MAR - La Spal guida in solitaria la classifica di serie B. Il verdetto passa dai guantoni di Ivan Lanni che con un paio di prodigiosi interventi impedisce al Verona di battere l'Ascoli e issarsi al comando della classifica. Al Bentegodi finisce 0-0. Primo tempo equilibrato, ripresa che si ravviva decisamente nell'ultima mezzora. Prima Romulo si fa parare un penalty da Lanni, poi il portiere marchigiano è ancora determinante sullo stesso Romulo e su un colpo di testa di Siligardi. Ganz segna ma in fuorigioco, poi l'ex attaccante del Como colpisce la traversa. Il Verona raggiunge il Frosinone al secondo posto con 53 punti, due in meno della Spal capolista.

00:14Calcio: serie A, Lazio-Torino 3-1

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La Lazio batte il Torino 3-1 nel posticipo della 28/a giornata di serie A. Primo tempo giocato a buon ritmo: padroni di casa pericolosi al 7' con un tiro al volo di Immobile. Il Torino replica al 28' con una punizione di Iturbe che per poco non trova il guizzo di Belotti. Dopo un minuto Felipe Anderson serve di tacco Immobile che non trova il tempo per battere Hart. Al 33' un tiro di Parolo si spegne sul fondo. Al 56' biancocelesti in vantaggio: cross dalla destra di Basta deviato da Moretti, irrompe Immobile che anticipa De Silvestri e mette dentro. Il Torino perviene al pareggio al 72' con Maxi Lopez che insacca di testa dopo una punizione di Iturbe. La Lazio non ci sta e torna in vantaggio a 3' dalla fine con un gran tiro a giro di Keita. Al 91' Felipe Anderson firma il 3-1. La Lazio torna al quarto posto con 56 punti, Torino fermo a 39.

23:51Calcio: Samp, tante offerte per Muriel

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - "Ci sono offerte da Inter, Juventus, Milan, Roma, Spagna e Inghilterra". Luis Muriel, uomo del momento in casa della Sampdoria dopo il gol decisivo nel derby col Genoa, ai microfoni della radio colombiana Radio Magica, ha parlato così del suo futuro. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro. "Mi manca un gol per eguagliare il record personale (11 reti, ndr) stabilito quando ero all'Udinese nel 2012. Qual è il più bello che ho segnato quest'anno? Dei dieci che ho fatto, scelgo quello segnato al volo contro la Roma. Sono contento aggiunge Muriel - dopo 57 anni siamo riusciti a vincere due derby contro il Genoa nella stessa stagione".

22:56Tv: finalista Miss Italia Veronica Sogni muore a 28 anni

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La modella Veronica Sogni è morta a 28 anni a causa di un tumore al seno, contro il quale lottava dal dicembre 2012. A dare l'annuncio oggi è il sito di Miss Italia, concorso al quale la milanese partecipò nel 2009 da finalista, conquistando il titolo di Miss Sasch Modella Domani: "Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo", vi si legge. Nata il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Sogni coltivava le passioni per il canto e la recitazione: dopo Miss Italia prese parte in tv al programma 'Soliti ignoti' di Rai1 e più di recente a X Factor su Sky Uno, quando nell'edizione 2015 si fermò al bootcamp dei cantanti 'over' guidati da Elio senza riuscire a passare alle fasi successive. Nonostante la chemioterapia che le aveva fatto perdere i capelli ma non l'umorismo - "Sembro una guerriera masai", diceva la giovane, come riporta Miss Italia - il tumore si era diffuso di recente al fegato, finché non è si è riusciti più a fermarlo.