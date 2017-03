Ultima ora

11:51Polvere estintori per la fuga, 10 arresti per furti e rapine

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Estintori, mazza di ferro e piede di porco era il kit della banda che per mesi ha terrorizzato i gestori di sale giochi e negozi di telefonia della provincia di Torino. A smantellarla sono stati i carabinieri del Comando provinciale, che questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dieci persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata a sequestro di persona, furti, rapine e ricettazione. Oltre trenta i colpi di cui sono accusati. Il provvedimento scaturisce da un'indagine iniziata nel giugno 2016 e conclusasi nel dicembre 2016. La banda è ritenuta responsabile di spaccate a negozi di telefonia e ditte, rapine con sequestro di persona in sale giochi, furti e ricettazione di auto. In caso di inseguimento con i carabinieri, il diktat del capo era di scaricare il contenuto di uno o più estintori, creando una nube, contro gli inseguitori per poi sparire nella nebbia di polvere bianca. (ANSA).

11:28‘Ndrangheta: sequestrati immobili a presunto boss reggino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 MAR - La Dia di Reggio Calabria ha sequestrato sei immobili e disponibilità finanziarie, il cui valore complessivo è in via di quantificazione, a Giuseppe Nucera, di 71 anni, attualmente detenuto, ritenuto il capo della "locale" di 'ndrangheta di Gallicianò, frazione di Condofuri. Il provvedimento è stata disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura e della Dia reggine. Il sequestro scaturisce da indagini svolte sull'intero patrimonio di Nucera. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di acclarare, infatti, una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dal settantunenne e gli investimenti effettuati. Nucera allo stato sta scontando delle condanne per associazione di stampo mafioso. Il sequestro ha riguardato sei unità immobiliari a Reggio Calabria, in contrada Boschicello, e disponibilità finanziarie.(ANSA).

10:55India: scossa di magnitudo 6 a isole Nicobare

(ANSA) - NEW DELHI, 14 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata oggi in India nelle isole Nicobare, senza che per il momento si segnalino vittime o danni. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo mediterraneo (Csem). Il sisma è avvenuto alle 8:21 locali (le 3:51 italiane), a dieci chilometri di profondità, con un epicentro a 339 chilometri ad ovest della città indonesiana di Banda Aceh. Le 22 isole Nicobare sono un arcipelago dell'Oceano indiano orientale, situate a sudest del subcontinente indiano, 150 chilometri a sud delle isole Andamane con cui formano il Territorio indiano delle Andamane e Nicobare.

10:52Guatemala: rogo centro minori, arrestati tre dirigenti

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 14 MAR - Tre alti funzionati guatemaltechi sono stati arrestati nel quadro dell'inchiesta sull'incendio del centro per minorenni Hogar Seguro Virgen de la Asunciòn, a San José Pinula, avvenuto nei giorni scorsi, in cui sono morte 40 ragazzine fra i 14 e i 17 anni. La Procura locale ha confermato l'arresto dell'ex segretario al Welfare Carlos Rodas Mejia, la sua sottosegretaria Anahì Keller e il direttore del centro Santos Torres. L'accusa è di omicidio colposo, negligenza dei doveri istituzionali e maltrattamento di minorenni. I tre si erano dimessi dai loro rispettivi incarichi poche ore prima dell'arresto. Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, le ragazze sarebbero state rinchiuse a chiave come punizione per una protesta avvenuta il giorno prima, sfociata nell'evasione di una sessantina di ragazzi dal centro e l'intervento delle unità antidisturbi. In segno di protesta, avevano dato fuoco a un materasso.

10:49Afghanistan: 3 soldati Usa feriti per attentato in Nangarhar

(ANSA) - KABUL, 14 MAR - Tre soldati americani sono rimasti feriti ieri sera per l'esplosione di una bomba nella provincia orientale afghana di Nangarhar in un attentato rivendicato dall'Isis. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Il bilancio delle vittime è contenuto in un comunicato diffuso dal quartier generale delle forze statunitensi in Afghanistan in cui si precisa che l'attacco è avvenuto a Jalalabad City, il capoluogo provinciale, senza però fornire altri particolari. Al riguardo una fonte della sicurezza ha riferito che l'ordigno, nascosto in un cunicolo, è stato attivato nella località di Najmuddin Akhundzada al passaggio di una unità militare Usa impegnata in un pattugliamento.

10:46Usa: inizia bufera neve su costa nordest, stato emergenza Ny

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAR - E' cominciata sulla costa nord orientale americana l'attesa bufera di neve che interessera' 84 milioni di abitanti, paralizzando voli, trasporti pubblici, scuole e uffici. Tra le citta' piu' a rischio Boston e New York, citta' quest'ultima dove sono attesi 60 cm di neve entro martedi', giorno per il quale entrera' in vigore lo stato di emergenza. La tempesta di neve colpira' dal New England al Maryland, investendo anche Washington Dc.

10:45Trump: fari media su grattacielo Kushner a cinesi

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAR - Montano le polemiche sui media Usa sui potenziali conflitti d'interesse legati a un'operazione finanziaria tra la società famigliare di Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, e il gruppo assicurativo cinese Anbang, mentre la Casa Bianca prepara la visita del presidente cinese Xi in Usa. Molti esperti sottolineano le condizioni "insolitamente favorevoli" della vendita di un grattacielo sulla Quinta avenue della società di Kushner a Anbang con la riduzione di un prestito da 250 a 50 milioni di dollari.