15:22Coni: Malagò, con Milano vogliamo fare bella figura

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Domani a Milano, insieme al sindaco Sala e al presidente della Regione Lombardia, Maroni, presenteremo il progetto della candidatura alla sessione Cio del 2019". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale. "Domani sera vedremo se ci saranno altre città in corsa oltre a Milano", ha aggiunto Malagò spiegando che domani scadono i termini per la presentazione delle candidature. "Può essere che ci sarà una candidata robusta - ha aggiunto - dovremo fare sinergia perché ci teniamo a fare bella figura. La città verrà scelta nella sessione Cio di Lima (che si terrà a settembre), che avrebbe dovuto vederci protagonisti per la candidatura olimpica di Roma 2024". Malagò ha annunciato che se verrà rieletto presidente del Coni organizzerà fra ottobre e novembre gli Stati Generali dello sport. Ha quindi anticipato che due mattonelle della 'Walk of Fame' del Foro Italico saranno dedicate alla tuffatrice Tania Cagnotto e a Luigi Beccali, oro nei 1500 metri a Los Angeles 1932.

15:21Truffa e abusivismo finanziario, Finanza denuncia consulente

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Un consulente finanziario 'infedele' è stato denunciato per truffa e abusivismo finanziario, frode informatica e sostituzione di persona dalla Guardia di Finanza di Bologna. L'uomo, 60 anni, di Medicina, si sarebbe appropriato di ingenti somme che i suoi clienti gli avevano affidato affinché ne curasse la gestione finanziaria. Gli investigatori del Nucleo di Polizia tributaria, coordinati dal pm Giuseppe Di Giorgio, hanno accertato che il finto promotore non dichiarava nulla al fisco: approfittando del rapporto di fiducia che da anni aveva instaurato con i suoi clienti, perlopiù anziani, si era impossessato di oltre un milione di euro che nel corso degli anni si era fatto consegnare promettendo profitti migliori rispetto agli operatori creditizi tradizionali. Per rendersi ancora più credibile aveva allestito un ufficio con locandine, logo e materiale di una banca on-line con cui non aveva alcun tipo di rapporto professionale. E usava i soldi dei clienti per spese personali, vacanze e tornei di bridge.(ANSA).

15:21Università: Scalzone, grazie Pm, essere sovversivo mi onora

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - "Mi corre l'obbligo di ringraziare il dottor Valter Giovannini, che in qualche modo mi ha dato un'insperata possibilità di far circolare parole che mi stanno a cuore. Mi ha fatto l'onore di essere ritenuto, ancora una volta, un sovversivo". Oreste Scalzone, 70 anni, ex esponente di Potere operaio, lo ha detto in una conferenza stampa in piazza San Domenico a Bologna, di fianco alla Procura, dopo il fascicolo per istigazione a delinquere sulle sue frasi alla commemorazione di Francesco Lorusso. "Siate più sovversivi e meno timidi, se la polizia attacca è necessario difendersi anche con le bottiglie", le parole nel mirino. Il riferimento fatto è al procuratore aggiunto Giovannini, a cui è assegnata l'indagine, con il procuratore Giuseppe Amato. "Io - ha detto Scalzone - non intendo difendermi, non faccio l'innocente. Alla domanda ti dichiari innocente o colpevole, io dico: non mi interessa questa eterna dialettica, non è affar mio. Fatevi il processo. Io parlo a chi devo parlare e poi vedremo". (ANSA).

15:19Il Parco di Centocelle, l’ombra della terra dei fuochi

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il "canalone", come lo chiamano i residenti, con i suoi 12 metri di rifiuti stratificati nel corso degli anni, è la ferita che deturpa il Parco di Centocelle. Per due mesi da quella galleria, forse per un petardo esploso nella notte di Capodanno, hanno cominciato a bruciare montagne di scarti e la zona è stata battezzata 'la terra dei fuochi romana'. L'Amministrazione Capitolina è intervenuta con una prima bonifica, come ha spiegato l'assessore Pinuccia Montanari: "Abbiamo spostato i rifiuti dalla rampa ai lati ma finchè non c'è la caratterizzazione dei rifiuti, per legge non possono essere rimossi, sarebbe un reato". Per la bonifica totale serviranno parecchi fondi e l'assessore ha ammesso che attualmente non ci sono ma ha annunciato che l'intenzione è di reperirli con i bandi europei e l'aiuto della Regione e dello Stato. "Nel frattempo abbiamo istituito - aggiunge l'assessore - un Osservatorio Ambiente, Salute e Legalità. Tutti i romani potranno rivolgersi a questo osservatorio anche con audizioni".

15:15Gb: un nuovo yacht per i Windsor? Johnson è d’accordo

(ANSA) - LONDRA, 14 MAR - Si torna a parlare dell'ipotesi di un nuovo yacht per i Windsor dopo che nel 1997 il glorioso 'Britannia' ha concluso il suo servizio iniziato nel 1954. Ed è il ministro degli Esteri Boris Johnson a rilanciare l'iniziativa, che potrebbe dare prestigio al Paese e aumentare il "soft power" esercitato dalla famiglia reale in tempi di Brexit mentre il Regno Unito riconquista una posizione più indipendente sullo scenario mondiale. Un sogno per i monarchici e i nostalgici del passato britannico, anche se lo stesso Johnson ammette che i costi sarebbero piuttosto elevati per i contribuenti e si augura che ci possa essere una sponsorizzazione (con sostegno finanziario) da parte di privati. Downing Street interviene intanto sul tema per frenare un po' l'entusiasmo del capo del Foreign Office. L'iniziativa pare dunque per ora destinata a rimanere un argomento da tabloid.

15:14Prostituzione: sfruttamento in tre regioni, due indagate

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Con le accuse di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, due donne - di 55 e 33 anni, entrambe di Napoli - risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. Durante accertamenti effettuati dalla Squadra mobile della Questura del capoluogo lucano è stato scoperto che le due donne gestivano appartamenti nelle province di Potenza, Brindisi, Cosenza e Foggia, dove facevano prostituire donne e trans (undici in totale, di nazionalità sia italiana sia straniera, quelli individuati dalla Polizia) da cui pretendevano il pagamento di 50 euro al giorno.

15:07Lega: Salvini, dispiace idee Bossi coincidano con quelle Fi

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Mi dispiace che coincidano le analisi di Bossi e di Forza Italia, ma io vado avanti per la mia strada". Matteo Salvini, a Radio Padania, non entra nel merito delle critiche di Umberto Bossi, contrario a una visione nazionale della Lega Nord e preoccupato del fatto che cercando consenso al Sud il Carroccio perda voti. "E sull'euro - ha aggiunto - mi dispiace che Bossi dica le stesse cose di Renzi e di Monti".