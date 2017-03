Ultima ora

18:27Si rifiutò di seguire i Cc in caserma per etilometro,assolto

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Alla guida con i sintomi di chi ha alzato il gomito, è stato assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza: i carabinieri erano senza etilometro, lui si è rifiutato di seguirli fino in caserma e la Corte d'appello di Torino gli ha dato ragione. "L'accertamento - si legge nella sentenza confermata dalla Cassazione - avrebbe compresso la sua libertà individuale" perché sarebbe andato al di là di quanto permettono le norme. L'episodio è di qualche anno fa. L'imputato, un quarantenne, era stato fermato per un controllo nel Cuneese. "Nel nostro ordinamento - scrive la Cassazione - vige il principio di legalità, per cui l'esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri". I supremi giudici hanno respinto il ricorso della Procura generale del Piemonte. (ANSA).

18:22Rugby: Sei Nazioni, per la Scozia O’Shea ne cambia quattro

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sono 4 i cambi approntati dal ct azzurro, Conor O'Shea, nel XV titolare dell'Italia che affronterà la Scozia nell'ultimo turno del 6 Nazioni di rugby, in programma sabato prossimo a Murrayfield. Rispetto alla gara dell'Olimpico con la Francia, Benvenuti che rimpiazza l'infortunato Campagnaro a secondo centro, Mbandà per l'indisponibile Favaro in terza linea, Biagi dal primo minuto in seconda per Van Schalkwyk e Gega che torna titolare dal primo minuto al posto di Ghiraldini dopo essere rimasto a riposo precauzionale lo scorso fine settimana. Ecco il XV titolare anti-Scozia: Padovani; Esposito, Benvenuti, McLean, Venditti; Canna, Gori; Parisse, Steyn, Mbandà; Biagi, Fuser; Cittadini, Gega, Lovotti. A disp.: Ghiraldini, Panico, Chistolini, Van Schalkwyk, Ruzza, Minto, Violi, Sperandio.

18:18Immigrazione: in 15 dentro due auto, anche nel bagagliaio

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - I poliziotti delle volanti di Genova hanno intercettato ieri quindici migranti stipati nell'abitacolo e nel bagagliaio di due auto prese a noleggio da due asiatici a Barcellona, in Spagna. Le auto sono state intercettate ieri sera dagli agenti in corso Italia, sul lungomare di Genova. I quindici migranti, 13 passeggeri più 2 autisti, sono tutti di origine pachistana e bengalese e risultano quasi tutti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siciliane. A insospettire gli agenti sono state le due vetture con targa spagnola e vetri scuri che percorrevano corso Italia a bassa velocità, come per non dare nell'occhio. Una volta fermate le auto, dall'abitacolo e dal bagagliaio sono stati fatti uscire i 13 migranti, quasi tutti clandestini, probabilmente diretti verso il confine francese. Le indagini sul presunto traffico di clandestini sono state affidate alla squadra mobile. I due autisti rischiano il fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

18:18Afghanistan: talebani mozzano arti a giovane accusato furto

(ANSA) - KABUL, 14 MAR - Presunti militanti talebani hanno tagliato una mano e una gamba di un giovane tenuto un mese prigioniero e poi processato per furto nella provincia occidentale di Herat in Afghanistan. Lo riferisce il portale di notizie Khaama Press. Il portavoce del governo provinciale, Jilani Farhad, ha confermato il fatto precisando che è avvenuto ieri nel distretto di Obe dove i militanti hanno organizzato un processo pubblico. Il giovane, identificato da Farhad come Ghulam Farooq, è ricoverato in un ospedale di Herat City e la sua vita non è in pericolo. Per il momento i talebani non hanno commentato l'accaduto, ma secondo le autorità i processi di persone accusate a vario titolo e processate secondo la Sharia (legge islamica) dagli insorti sono abbastanza comuni sia in questa provincia, sia in altre dove essi controllano importanti aree, soprattutto rurali.

18:17Paralisi cerebrale dalla nascita, causa da 2,7 mln ad Ausl

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - La famiglia di una ragazzina tredicenne, affetta da paralisi cerebrale dalla nascita, ha citato in giudizio davanti al tribunale civile di Ravenna l'Ausl della Romagna, chiedendo un risarcimento danni per 2,7 milioni di euro: la causa è stata affidata al giudice Alessia Vicini. Nell'atto di citazione presentato dagli avvocati Chiara Rinaldi e Francesca Giardini, difensori dei genitori, si fa riferimento ai "seri profili di responsabilità" e a negligenze del personale sanitario dell'ospedale di Lugo, dove la ragazzina nacque il 2 novembre 2003, evidenziati anche dal medico legale Emanuela Segreto nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo. Nella cartella clinica, si fa notare, diversamente da quanto annotato non risulta presente un tracciato di un'ora e mezza che avrebbe dovuto acclarare il benessere del feto e quindi determinare l'applicazione dei protocolli necessari, per evitare o contenere i danni cerebrali riportati da un neonato asfittico, come nel caso in questione.(ANSA).

18:10Ciclismo: Tirreno-Adriatico, vittoria Quintana

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nairo Quintana ha vinto la Tirreno-Adriatico per la seconda volta in carriera, dopo il successo del 2015. Il 27ene colombiano della Movistar, che ha trionfato nella tappa regina di sabato sul Terminillo, ha preceduto l'australiano Rohan Dennis (Bmc) e il francese Thibaut Pinot (Fdj). La settima e ultima tappa, una cronometro di 10 chilometri disputata per le strade di San Benedetto del Tronto, è stata vinta proprio da Dennis, con il tempo di 11'18", alla media di 53,097 Km/h. Il campione del mondo Peter Sagan ha rischiato un clamoroso incidente: per evitare una persona che gli attraversava la strada con un cane al guinzaglio, è stato costretto a uscire fuori strada e poi a rimettersi in carreggiata, durante la propria prova.

18:09Mo: inviato Trump, con Abu Mazen discusso di pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAR - "Un largo e positivo scambio di vedute sull'attuale situazione". Così l'inviato speciale per il processo di pace del presidente Donald Trump, Jason Greenblatt, ha definito l'incontro avuto oggi a Ramallah con il leader palestinese Abu Mazen (Mahmud Abbas). "Abbas ed io - ha twittato al termine della riunione - abbiamo discusso di come procedere verso la pace, costruendo le capacità delle forze di sicurezza palestinesi e fermando l'istigazione". Greenblatt ieri ha avuto una riunione di cinque ore con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.