21:01Israele: Università Torino, ricerca con Technion va avanti

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Il Senato Accademico dell'Università di Torino ha respinto la richiesta del Consiglio degli studenti di revocare l'accordo con il Technion di Haifa, da loro considerato responsabile di mettere a punto tecnologie usate contro i Palestinesi. L'opposizione all'ateneo israeliano è iniziata oltre un anno fa, quando venne coinvolto nelle proteste anche il Politecnico di Torino e 169 accademici di tutta Italia si schierarono a favore del boicottaggio. Il rettore Gianmaria Ajani e il vicerettore Federico Bussolino hanno sempre difeso la collaborazione in nome della libertà della ricerca scientifica e del prestigio internazionale indiscusso di cui gode l'Israel Institute of Technology di Haifa, conosciuto appunto come Technion. "La ricerca deve rimanere libera. E in questo mondo che sta alzando muri, soltanto le Università tengono aperte le loro porte" ha commentato il rettore, che all'uscita dal Rettorato è stato accolto da un gruppo di studenti al grido di "assassino".

20:55Calcio: giudice, 13 squalificati in Serie B

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 9/a giornata di ritorno del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Blanchard (Brescia), Costa e Mora (Spal), Orlando (Vicenza) e Palazzi (Pro Vercelli). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Bandinelli (Latina), Calabresi e Coly (Brescia), Cocco (Cesena), Lasik (Avellino), Mantovani (Novara), Romizi (Bari) e Schiattarella (Spal).

20:38Islam: Nardella in visita a centro comunità islamica Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - A un anno dalla firma del 'Patto di cittadinanza' tra Comune di Firenze e Comunità islamica di Firenze e Toscana, primo del genere in Italia, il sindaco Dario Nardella è andato in visita al centro islamico del centro storico per incontrare la comunità islamica cittadina. Si tratta della prima visita di un sindaco fiorentino a un centro di preghiera islamico a Firenze. L'imam e presidente Ucoii Izzedin Elzir, che ha accolto Nardella nel centro, ha definito quella di oggi "una giornata molto importante, è una prima volta per il sindaco di Firenze qui da noi". "Questa visita - ha affermato Nardella, accompagnato da assessori e consiglieri comunali - è stata decisa insieme qualche settimana fa, all'indomani della firma del Patto nazionale per un Islam italiano. Una firma storica perchè segna un primo importante passo verso il riconoscimento reciproco tra Stato italiano e tutte le comunità islamiche".

20:32Sci: Fill primo in prova punta a coppa discesa

(ANSA) - ASPEN (USA), 14 MAR - L'azzurro Peter Fill, secondo nella prima cronometrata di ieri, e' stato invece il più' veloce nella seconda prova cronometrata in vista dell'ultima e decisiva discesa di coppa del mondo di domani ad Aspen. E' un segnale chiaro che l'altoatesino vuole riconquistare la coppa del mondo dell'alta velocita' che gia' aveva vinto l'anno scorso, primo italiano della storia. Fill ha fermato i cronometri su 1.34.42 davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.34.43 e al canadese Erik Guay in 1,34.48. Ma quel che più' conta e' che anche in questa seconda prova il norvegese Kjetil Jansrud ha chiuso in ritardo e cioe' con l'11/o tempo in 1.35.19. Se i risultati delle dove prove venissero confermati nella gara di domani, allora Fill supererebbe Jansrud, che al momento ha 33 punti di vantaggio sull'azzurro, e riconquistato la coppa.

20:30Sci: Finali Cdm donne, Goggia seconda in prova discesa Aspen

(ANSA) - ASPEN (USA), 14 MAR - L'azzurra Sofia Goggia sciando in 1.38.77 ha segnato il secondo miglior tempo nella 2/a prova cronometrata in vista dell'ultima e decisiva discesa di domani alle Finali di Coppa del Mondo donne di Aspen. La migliore è stata la slovena Ilka Stuhec, dominatrice della stagione, in 1.37.88. Terzo tempo per l'americana Lindsey Vonn in 1.38.84. Goggia teoricamente e' ancora in corsa per vincere la Coppa di discesa ma ha bisogno di un vero miracolo per riuscirci, visto che in classifica al comando c'e' la Stuhec con 97 punti di vantaggio sull'azzurra. Per riuscire nell'impresa la bergamasca dovrebbe pertanto vincere domani e la slovena non concludere la gara. Più facile che Goggia si ritenga comunque molto soddisfatta potendo chiudere questa sua straordinaria stagione come seconda miglior discesista al mondo. Per l'Italia in questa seconda prova c'e' stato anche il 5/o tempo di Federica Brignone in 1.35.92. Piu' indietro Verena Stuffer in 1.40.45 e Johanna Schnarf in 1.40.98.

20:25Rugby: sciopero giocatori Stade Français ‘no fusione Racing’

(ANSA) - PARIGI, 14 MAR - I giocatori dello Stade Français hanno deciso di scioperare a oltranza per protestare contro la fusione del loro club con il Racing 92, annunciata ieri dai presidenti dei due club e prevista per la prossima stagione. Non ci sarà alcun allenamento e quindi probabilmente neanche la partita prevista a Castres sabato prossimo. I giocatori si sono riuniti oggi allo stadio Jean-Bouin, sede del club e degli allenamenti, e hanno depositato un avviso di sciopero illimitato, votato al 99,8 %. "Chiediamo l'annullamento della fusione" ha spiegato il capitano parigino Pascal Papé. Dal momento in cui è stata ufficializzata la scelta di creare un solo club e cancellare le due più vecchie società di rugby francesi, giocatori e tifosi dello Stade Français hanno espresso rabbia e malcontento.

20:21Calcio: domani avvocato Juventus Chiappero in Antimafia

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il legale della Juventus, Luigi Chiappero, sarà ascoltato domani, 15 marzo, dalla Commissione parlamentare antimafia. La scorsa settimana l'Antimafia ha svolto l'audizione del procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro nell'ambito dell'approfondimento sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico nella serie A, nella serie B e nella LegaPro. L'avvocato del club bianconero ribadirà presumibilmente quanto messo nero su bianco nella memoria difensiva al vaglio della giustizia sportiva. Ovvero che i rapporti tra criminalità organizzata e club sono già stati esclusi dalla giustizia ordinaria. E che le trascrizioni delle telefonate, agli atti di una indagine penale, chiariscono tutto. Intanto in Antimafia c'è chi, come il vicepresidente Claudio Fava e l'ex coordinatore del comitato mafia e sport, Angelo Attaguile, spinge per ascoltare il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Nel memoriale che lo scorso luglio inoltrò alla procura di Torino nel quadro dell'inchiesta Alto Piemonte, Andrea Agnelli assicurò che non ci sono stati "né sconti né omaggi" in occasione della cessione di biglietti della Juve a gruppi ultras. Il presidente spiegò che ad occuparsi della questione fu Alessandro D'Angelo, capo della sicurezza del club. Ma dalle indagini è emerso che un ex capo ultras (che compare fra i 23 indagati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio) avrebbe messo in contatto un componente della famiglia Dominello con la dirigenza della Juventus. Fu definito, secondo gli inquirenti, un vero e proprio patto: il boss avrebbe fatto da portavoce ad alcuni gruppi della tifoseria organizzata, mantenendo "la pace nella curva", e in cambio avrebbe ricevuto quote di biglietti da distribuire ai supporter o da trattenere per sé e destinare al bagarinaggio. A carico della società bianconera non sono emersi tuttavia reati penali ma le carte sono passate alla procura della Figc. (ANSA).