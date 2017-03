“Cicero, pro domo sua”

Pubblicato il 14 marzo 2017 da Luigi Casale

Nell’anno 58 a. C., caduto in disgrazia, Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C.), uomo politico, ma più ancora oratore (avvocato), filosofo e letterato, fu mandato in esilio per aver condannato a morte, quando era stato Console a Roma nell’anno 63, alcuni seguaci del senatore Lucio Sergio Catilina, arrestati.

In quella inchiesta Cicerone fu accusato di non aver rispettato la procedura costituzionale. Si trattò, infatti, di un processo sommario la cui condanna a morte non fu sottoposta a conferma da parte dei tribuni della plebe. Perciò Cicerone, esiliato, subì anche la confisca dei beni. E così sull’area della sontuosa domus (casa signorile) che si era costruita sul Palatino fu edificato un tempio alla Libertà.

Ma, graziato subito l’anno successivo, al suo rientro a Roma intentò una causa alla Res publica (lo Stato) mirante ad ottenere un ulteriore risarcimento per la casa distrutta e la sua riedificazione a spese pubbliche. L’orazione (arringa, discorso giudiziario) che tenne, la tradizione letteraria l’ha registrata col titolo “De domo sua” (=per la propria casa). [Anche se non si è certi che l’orazione giunta fino a noi sia stata proprio quella pronunciata da Cicerone davanti al Pontefice massimo per reclamare i suoi diritti].

Da quella volta, “De domo sua” (o “pro domo sua”) è divenuto il motto, l’emblema, la bandiera di chi nei processi, nelle controversie, nelle discussioni – forse anche nella politica – parla esclusivamente per i suoi personali interessi.

Questo il dato storico che spiega il senso dell’espressione, divenuta ormai proverbiale; e se in quest’opera di divulgazione ho deciso di passare dall’esame di singole parole alle intere frasi, l’ho fatto per spiegare che non solo le parole hanno un loro significato, ma anche gli enunciati (le frasi intere), e così tutte le unità linguistico-letterarie, a tutti i livelli di comunicazione, a partire proprio dai fonèmi (i suoni significativi della lingua).

Ogni suono, ogni parola, ogni stringa di parole, piccola o grande, utilizzati nella comunicazione orale o scritta, se sono portatori di informazione, diventano significativi in quanto hanno – tutti – un significato: dalla “a” di cane, che ci fa distinguere la parola cane da altre parole come: cene o cine, fino ad un testo lungo quanto un’opera di letteratura (sia essa pagina di cronaca, romanzo, o poesia).

Se come esordio ho scelto la frase latina che riproduce il titolo di una famosa orazione ciceroniana, è solo perché anch’io, insieme a molti, mi ci vedo nella casistica. Cioè, anch’io a volte parlo nel mio interesse, “pro domo mea”. Come in questa occasione. Infatti, è questo il mio interesse: la munificenza, la prosopopea, il consenso. (Ecco, ho confessato la mia debolezza! ). Ma anche quella di fare informazione, cioè formazione (e idealmente, educazione).

Ed è per questo che settimana dopo settimana, offro alla vostra curiosità lemmi (vocaboli) di cui in un paio d’anni ho raccolto l’etimologia, costruendo su ognuno di essi un’ipotesi, studi pseudoscientifici (qualcun altro avrebbe detto semiseri) a carattere divulgativo.

