22:16Gentiloni, non mi rassegno a tirare a campare

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Non mi rassegno all'idea di un governo e una maggioranza in cui si tira a campare. Non può essere così, sarebbe non solo un errore ma anche un torto alla nostra coscienza, al nostro dovere e al senso delle istituzioni. E poi di fatto non è così, se penso a questi tre mesi del nuovo governo". Lo dice il premier Paolo Gentiloni all'assemblea dei deputati Pd.

22:11Marotta: Juve-Milan capitolo chiuso, dimentichiamo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Quello che è successo negli spogliatoi dopo Juventus-Milan? Questo è un capitolo chiuso, dimentichiamo quella partita''. Così l'ad bianconero, Giuseppe Marotta, prima del match di Champions contro il Porto. "Siamo molto contenti di Allegri - dice il dirigente del club bianconero, ai microfoni di Premium sport - mi sembra lungimirante, per una società, voler continuare con un tecnico che ha dimostrato di essere un leader dello spogliatoio, oltre che un grande allenatore".

22:01Terremoto: Ceriscioli, c’è una situazione di ‘non fare’

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - C'è una "situazione di 'non fare', non portare avanti iniziative, non fare progetti, non fare assunzioni" nella ricostruzione post terremoto, che "pervade tante attività" legate al sisma e che blocca "amministratori e privati". Così il governatore delle Marche Luca Ceriscioli nel dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti dell'assessore all'Agricoltura Anna Casini per la vicenda dei ritardi nelle stalle, mozione poi bocciata dall'aula. "L'impostazione data dagli organismi nazionali dopo il 24 agosto - ha ricordato - è stata rigorosa, gara ordinaria in una situazione straordinaria. Ho anche polemizzato con la stampa dicendo che non potevamo essere così impauriti in un quadro di massime garanzie con una procedura controllata da Anac. Eppure la ditta (vincitrice dell'appalto indetto dalla Regione Lazio;ndr) non ha realizzato le stalle nei tempi previsti".

21:47Velo: bibliotecaria, lo porto, non ammessa a lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Non ammessa a lavorare in una biblioteca pubblica di un comune del territorio fiorentino perchè "porta il velo": a raccontarlo, durante l'incontro pubblico avvenuto stasera tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e la comunità musulmana cittadina, una giovane di religione islamica residente da anni a Firenze.

21:47Calcio: Montella, derby a mezzogiorno meglio che posticipo

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Il derby a mezzogiorno? Sono contento, perché preferisco sempre giocare in anticipo, piuttosto che in posticipo. Visto che è vigilia di Pasqua, avremo poi più tempo per stare con le nostre famiglie". L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, a margine dell'evento per la presentazione delle divise casual di Diesel per il Milan, commenta la decisione della Lega di far disputare il prossimo derby alle 12,30, in prima serata secondo il fuso orario cinese. Montella ammette di "non aver visto" il bacio di Donnarumma alla maglia, ma lo considera "un gesto d'amore per la propria squadra, più che qualcosa contro gli avversari". Il tecnico del Milan chiede ai giocatori di alzare l'asticella: "Siamo pienamente in corsa, il livello delle prime sette-otto squadre si è alzato rispetto alle ultime stagioni. Abbiamo tante possibilità, ma c'è bisogno di fare qualcosa di straordinario".

21:43Calcio: Galliani, bacio Donnarumma a maglia ha fatto piacere

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Il bacio di Donnarumma allo stemma del Milan contro la Juventus mi ha fatto molto piacere. È un grande giocatore e molto legato al Milan". L'ad del Milan, Adriano Galliani, a margine dell'evento per la presentazione delle divise casual di Diesel per il Milan, commenta l'eloquente gesto di Donnarumma all'uscita dal campo allo Juventus stadium. "L'unica cosa che non capisco è questa - aggiunge Galliani -: quando una squadra ha un grande attaccante è una grande squadra, quando uno ha un grande portiere è la stessa cosa. Non ci sono differenze se uno gioca davanti o in porta". Galliani considera la partita contro il Genoa decisiva per l'Europa: "Sabato dobbiamo battere il Genoa per proseguire la rincorsa all'Europa. Abbiamo tante assenze tra infortunati e squalificati". A Montella mancheranno Bonaventura, Suso, Abate e Montolivo per infortunio oltre che Romagnoli, Sosa e Bacca per squalifica.

21:37Rogo in abitazione Trieste, donna trovata morta

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - Una donna è stata trovata morta nell'incendio di un'abitazione avvenuto oggi ad Aurisina, località del carso triestino. L'incendio è scoppiato intorno alle 16.30. Sul posto Vigili del fuoco, Ambulanza e Automedica, e Carabinieri.