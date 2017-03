Ultima ora

00:58Champions: Allegri, poco efficienti nella ripresa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Dybala dice che possiamo vincere la Champions? L'obiettivo era di arrivare almeno nelle prime otto, ora vedremo cosa ci dirà l'urna: andremo ad affrontare squadre importanti e dovremo migliorare rispetto al secondo tempo di oggi, dove siamo stati poco efficienti". Massimiliano Allegri non è del tutto soddisfatto, nonostante l'1-0 che ha sancito l'eliminazione del Porto e proiettato la juventus ai quarti del torneo. "Siamo partiti bene, facendo una gara intelligente, mentre nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, abbiamo fatto il contrario di Oporto - ha detto il tecnico nel dopo partita -: in queste situazioni o si attacca con velocità e pressione oppure si sta dietro e la si fa girare fino alla noia. Invece, non abbiamo fatto nessuna delle due: siamo stati molto bravi nel primo tempo e meno nel secondo. Per fortuna è capitato oggi che avevamo la qualificazione in controllo, ma per il futuro dovremo lavorare su questa situazione".

00:52Champions: Buffon, nei quarti vorrei evitare il Leicester

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Vorrei evitare il Leicester". Il pensiero di Gigi Buffon in vista del sorteggio dei quarti di Champions di venerdì non sono Barcellona o Bayern Monaco, ma l'ex formazione di Ranieri, alla prima partecipazione al torneo europeo. "E' una squadra difficile da affrontare, con tanto entusiasmo e contro cui hai tutto da perdere" ha spiegato il portiere della Juventus dopo l'1-0 al Porto. Quanto alla vittoria sui portoghesi, "al di là del risultato dell'andata e della loro nuova inferiorità numerica - ha aggiunto Buffon - appena subisci dei cali di attenzione rischi: questa partite vanno sempre giocate al massimo. Noi siamo migliorati tanto, abbiamo acquisito tanta consapevolezza: la Juventus deve stare sempre almeno nella top eight della Champions e se ci arrivi dieci volte di fila magari capita che una volta la vinci pure".

00:31Calcio: Champions, Leicester nei quarti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Serata magica per il Leicester di mister Craig Shakespeare: i campioni d'Inghilterra, alla prima partecipazione alla Champions League, raggiungono i quarti di finale battendo 2-0 il Siviglia e ribaltando così il 2-1 incassato in Spagna nell'andata degli ottavi. Di Morgan (27' del primo tempo) e Albrighton (9' della ripresa) le reti. Gli andalusi hanno compromesso la qualificazione con l'espulsione di Nasri ad un quarto d'ora dalla fine (doppio giallo) e, soprattutto, con il rigore che N'Zonzi si è fatto parare da Schmeichel pochi minuti dopo e che poteva valere i supplementari. Sul proprio terreno il Leicester ha vinto tutte le quattro partite fino ad ora giocate in Champions.

00:19Calcio: Champions, Juventus promossa ai quarti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La Juventus completa senza particolari patemi l'archiviazione della pratica Porto e si qualifica ai quarti di Champions League. Dopo essere andati a vincere 2-0 in Portogallo, nel ritorno degli ottavi i bianconeri si impongono 1-0 a Torino grazie al rigore fischiato al 42' del primo tempo per il fallo di mano di Pereira sulla linea di porta. Cartellino rosso, porto in 10 e Dybala implacabile dal dischetto. Nella ripresa la Juventus gestisce il risultato ed ora attende il sorteggio di venerdì per conoscere il suo prossimo avversario.

22:16Gentiloni, non mi rassegno a tirare a campare

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Non mi rassegno all'idea di un governo e una maggioranza in cui si tira a campare. Non può essere così, sarebbe non solo un errore ma anche un torto alla nostra coscienza, al nostro dovere e al senso delle istituzioni. E poi di fatto non è così, se penso a questi tre mesi del nuovo governo". Lo dice il premier Paolo Gentiloni all'assemblea dei deputati Pd.

22:11Marotta: Juve-Milan capitolo chiuso, dimentichiamo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Quello che è successo negli spogliatoi dopo Juventus-Milan? Questo è un capitolo chiuso, dimentichiamo quella partita''. Così l'ad bianconero, Giuseppe Marotta, prima del match di Champions contro il Porto. "Siamo molto contenti di Allegri - dice il dirigente del club bianconero, ai microfoni di Premium sport - mi sembra lungimirante, per una società, voler continuare con un tecnico che ha dimostrato di essere un leader dello spogliatoio, oltre che un grande allenatore".

22:01Terremoto: Ceriscioli, c’è una situazione di ‘non fare’

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - C'è una "situazione di 'non fare', non portare avanti iniziative, non fare progetti, non fare assunzioni" nella ricostruzione post terremoto, che "pervade tante attività" legate al sisma e che blocca "amministratori e privati". Così il governatore delle Marche Luca Ceriscioli nel dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti dell'assessore all'Agricoltura Anna Casini per la vicenda dei ritardi nelle stalle, mozione poi bocciata dall'aula. "L'impostazione data dagli organismi nazionali dopo il 24 agosto - ha ricordato - è stata rigorosa, gara ordinaria in una situazione straordinaria. Ho anche polemizzato con la stampa dicendo che non potevamo essere così impauriti in un quadro di massime garanzie con una procedura controllata da Anac. Eppure la ditta (vincitrice dell'appalto indetto dalla Regione Lazio;ndr) non ha realizzato le stalle nei tempi previsti".