Ultima ora

10:40Brexit: sondaggio Times, 57% scozzesi contro l’indipendenza

(ANSA) - LONDRA, 15 MAR - La richiesta di un referendum bis per l'indipendenza della Scozia, lanciata dalla 'first minister' Nicola Sturgeon in risposta alla Brexit, rischia di essere un'arma spuntata. Almeno a credere a un sondaggio YouGov, pubblicato in evidenza dal Times, stando al quale se si votasse ora il 57% degli Scozzesi (contro il 43) sceglierebbe di restare nel Regno Unito. Esito diverso, tuttavia, dalla ricerca accademica dello ScotCen Social Research d'Edimburgo secondo cui i pro-secessione toccano un 46%: record storico dal 1999. Il Guardian ipotizza in ogni caso che Sturgeon possa ancora rinunciare alla problematica battaglia referendaria e cercare un accordo col governo May, a patto che Londra s'impegni a cercare almeno un qualche spazio nel mercato unico per la Scozia. Il filo-conservatore Daily Telegraph nota del resto come lo studio dello ScotCen mostri pure un'impennata di "euroscetticismo" fra gli Scozzesi: due terzi dei quali dicono di volere meno Ue rispetto al passato o non di volerla affatto.

10:38Calcio: Allegri, quarti Champions traguardo intermedio

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - La Juventus è approdata ai quarti di finale della Champions con il minimo sforzo, 1-0 sul Porto rimasto in 10 per l'espulsione di Pereira e rigore di Dybala, e Massimiliano Allegri guarda lontano: "Essere nelle 8 squadre migliori d'Europa è un traguardo intermedio: - è la considerazione del tecnico bianconero su Twitter - il sorteggio ci dirà l'avversario, lo affronteremo da @juventusfc!". Ancora a segno dal dischetto, Dybala commenta con una frase che sottolinea i progressi della Juventus :"pasito a pasito" ("passo dopo passo", che smorza un po' l'entusiastico commento nel dopo-partita: "La nostra squadra non può non essere da finale".

09:52Olanda: aperte le urne, 12,8 milioni al voto

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - Si sono aperte le urne in Olanda dove fino alle 21 questa sera 12,8 milioni di persone voteranno per rinnovare i 150 seggi della Camera Bassa. La sfida principale è tra il premier uscente, il liberale di destra Mark Rutte che cerca un terzo mandato consecutivo, e Geert Wilders, il platinato leader del Pvv, il partito islamofobo e antieuropeista. E' il primo test elettorale sulla tenuta dell'Ue davanti allo tsunami populista prima di Francia e Germania. Sullo sfondo di queste elezioni in Olanda, lo scontro senza precedenti con la Turchia.

09:40Camorra: 69 arresti, ci sono politici e imprenditori

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 69 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta sul clan Zagaria, fazione dei Casalesi. Tra i destinatari dei provvedimenti, anche politici ed imprenditori. I reati contestati a vario titolo sono di corruzione, turbativa d'asta e concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine è condotta da un pool di cinque pm della Dda (Maresca, Giordano, Landolfi, Sanseverino, e D'Alessio) e coordinata dal procuratore aggiunto Borrelli. Nell'operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF sono coinvolti amministratori locali, funzionari pubblici, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", i quali sono accusati, come detto a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle gare di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di tipo camorristico.

09:09Corea Sud: elezioni presidenziali il 9 maggio

(ANSA) - PECHINO, 15 MAR - A seguito della decadenza della presidente Park Geun-hye, le nuove elezioni presidenziali in Corea del Sud si terranno il 9 maggio, secondo quanto detto dal ministro degli Interni Hong Yun-sik al termine della riunione del governo. Park, 65 anni, è stata la prima presidente eletta democraticamente ad essere rimossa dalla Corte costituzionale il 10 marzo validando l'impeachment votato dal parlamento il 9 dicembre su uno scandalo su corruzione e abuso di potere partito dalle indagini sulla confidente e "sciamana" Choi Soon-sil.

08:41Cina: Li, nessuna guerra commerciale contro gli Usa

(ANSA) - PECHINO, 15 MAR - La Cina non vuole una guerra commerciale contro gli Usa: lo ha detto il premier Li Keqiang a pochi giorni dalla prima visita a Pechino del segretario di Stato, Rex Tillerson. Parlando nella conferenza stampa alla chiusura del Congresso nazionale del popolo, la sessione parlamentare annuale, Li ha espresso ottimismo sul "miglioramento delle relazioni" bilaterali. I due Paesi, che hanno le due principali economie al mondo, dovrebbero "confermare gli interessi strategici".

08:33Mafia e rifiuti, ordinanza per 14 e sequestro beni da 50 mln

(ANSA) - CATANIA, 15 MAR - Carabinieri del Comando Provinciale di Catania e del Noe stanno eseguendo un'ordinanza del Gip per 14 persone indagate, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, estorsione e rapina, commessi con il metodo mafioso, usura, corruzione, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite. Il Gico della guardia di finanza sta eseguendo il sequestro finalizzato alla confisca di sei imprese e dei rispettivi beni, per 50 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta della Dda della Procura di Catania due imprenditori, padre e figlio, indicati come appartenenti a Cosa nostra e legati direttamente e prestanome di un boss, per la gestione e il trattamento illecito di tonnellate di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, anche grazie alla connivenza di pubblici funzionari della Regione Sicilia deputati al rilascio delle autorizzazioni.