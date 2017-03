Ultima ora

13:05Calcio:Genoa,tifosi, ‘pazienza finita’, domani contestazione

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "La pazienza è finita. Vergogna!". Sono le parole di un duro comunicato ufficiale della Gradinata Nord, il cuore dei tifo genoano, dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso, che annuncia la ripresa della contestazione e dà appuntamento per domani al campo di allenamento del Genoa a Pegli. "Non ci sono molte parole per definire quello che è l'unico sentimento possibile da provare per chi in tutte le sue componenti rappresenta indegnamente il Genoa - hanno scritto i tifosi. Ora basta, questo non lo permettiamo più. Diamo appuntamento giovedì alle ore 14 al Pio a tutti quelli che hanno davvero a cuore le sorti della squadra più antica d'Italia e non vogliono più vivere una realtà triste, squallida e senza prospettive come quella attuale. Tutti uniti diremo basta a questa società e a questa squadra e, soprattutto che la nostra pazienza è finita".

12:54Fragalà: fu delitto mafia, 6 arresti

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - L'omicidio Fragalà fu un delitto di mafia: la tesi della procura di Palermo che ha chiesto e ottenuto l'arresto di 6 persone accusate dell'omicidio del penalista palermitano Enzo Fragalà, aggredito a colpi di mazza nei pressi del suo studio nel centro della città, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, a febbraio 2010 e morto 3 giorni dopo il ricovero in ospedale. Lo ha annunciato il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare i particolari dell'indagine.

12:38Ucraina: Kiev blocca traffico merci verso zone ribelli

(ANSA) - MOSCA, 15 MAR - Il Consiglio di sicurezza ucraino ha ordinato di bloccare il traffico delle merci da e verso le zone del Donbass controllate dai separatisti "tenendo conto dell'occupazione degli stabilimenti ucraini e dell'inasprimento della situazione dela sicurezza nella zona dell'operazione" militare: lo ha annunciato il segretario del Consiglio di sicurezza Oleksandr Turcinov citato da Unian. Secondo 112.ua e le agenzie Interfax e Tass, la decisione è stata adottata su richiesta del presidente ucraino Petro Poroshenko.

12:34Scuola: divide classe in bravi e ‘somari’, prof indagata

(ANSA) - ORISTANO, 15 MAR - Bravi da una parte, "somari" dall'altra. Ed una alunna costretta dalla sua insegnante a stare faccia al muro per ore in classe, davanti ai suoi compagni. L'insegnante di una scuola Media in provincia di Oristano è stata denunciata per abuso di mezzi di correzione dai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza e trasferita ad un altra sede dall'autorità scolastica. Guai giudiziari anche per la mamma della bambina costretta a stare faccia al muro perché disturbava la lezione dedicata ai "bravi". La donna, infatti, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. Quando è venuta a conoscenza del trattamento riservato alla figlia, si è presentata in classe e ha chiesto spiegazioni all'insegnante. In maniera molto decisa, a quanto pare, tanto che qualcuno ritenne necessario chiedere l'intervento dei Carabinieri a scuola. I militari, dopo aver riportato la calma, hanno avviato un'indagine e raccolto una lunga serie di testimonianze, che poi hanno portato alla denuncia dell'insegnante.

12:27Droga: gommone con 1 t marijuana bloccato al largo Gargano

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 15 MAR - Un potente gommone lungo sette metri con un carico di quasi una tonnellata di marijuana è stata bloccato dopo un inseguimento in mare al largo del Gargano da motovedette della guardia di finanza. Il gommone, in navigazione verso l'Italia, era stato individuato da unità aeronavali della gdf di Bari in coordinamento con il gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto che svolge funzioni di centro di Coordinamento Locale Frontex per l'operazione 'Triton'. Quando si sono accorti dei finanziari, i due scafisti che erano a bordo, due albanesi di 31 e 18 anni, hanno tentato di disfarsi del carico per alleggerire il natante nella fuga. Sono stati abbordati al largo di Vieste e arrestati. La marijuana recuperata e sequestrata anche dal mare, era confezionata in 42 colli di varie dimensioni del peso complessivo di 814 kg il cui valore commerciale è stimato in 8 mln di euro.

12:27Olanda: Wilders, genio populismo non tornerà nella lampada

(ANSA) - L'AIA, 15 MAR - "Speriamo di essere noi a vincere. Ma con le nostre tematiche abbiamo sin d'ora lasciato la nostra impronta su questo voto. Qualunque sarà il risultato delle elezioni di oggi, il genio non tornerà nella lampada. Questa rivoluzione patriottica è cominciata e non si fermerà". Così Geert Wilders, il leader del partito di estrema destra islamofobo ed anti-Ue, ha commentato gli ultimi sondaggi che danno il suo Pvv in calo. Arrivando al seggio in Eendenplein all'Aia, circondato dalla consueta pesante scorta che lo protegge h.24, Wilders ha trovato oltre un centinaio di fotografi e cameramen dei media internazionali. "Spero che che ci saranno più persone che andranno a votare che giornalisti" ha scherzato, aggiungendo di "non essere inquieto" per l'andamento dei sondaggi. I seggi stamani hanno aperto alle 7,30 e chiuderanno alle 21. Alle ultime elezioni l'affluenza è stata del 74,3%.

12:10Pakistan: via a censimento

(ANSA) - ISLAMABAD, 15 MAR - Le autorità pachistane hanno dato il via oggi ad un censimento nazionale della popolazione che non si realizzava da 19 anni. Lo riferisce la tv Dawn News. Il responsabile dell'Ufficio di statistica del Pakistan, Asif Bajwa, ha confermato che la prima fase del censimento è cominciata stamani e riguarda 63 distretti di tutto il Paese. La raccolta dei dati, ha aggiunto, sarà realizzata da 118.000 addetti sostenuti da 175.000 uomini delle forze di sicurezza pachistane. Diviso in due fasi, il censimento si concluderà il 25 maggio. L'ultimo fu realizzato nel 1998 e la popolazione pachistana è attualmente stimata in 192 milioni di abitanti.