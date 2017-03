Ultima ora

15:10Terremoto: Marini, grazie a chi ha deciso tornare in Umbria

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Dico grazie a chi ha deciso di tornare in Umbria": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, parlando del turismo e degli effetti del terremoto, alla presentazione di 'Panorama d'Italia, a Milano. Marini ha ricordato che l'Umbria è in una fase avanzata delle ricostruzione. "Stiamo riaprendo i centri storici - ha detto -, su Norcia per esempio è stato fatto un lavoro straordinario, mentre lavoriamo alla ricostruzione".

14:59Calcio: Ferrero, con giusto piglio Samp può battere Juventus

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "La palla è rotonda ed è solo una partita. Se i ragazzi la prendono con il piglio giusto e fanno quello che dice Giampaolo, la vinciamo". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è convinto che la squadra blucerchiata possa vincere contro la Juventus domenica al Ferraris. Ferrero, all'ingresso della Lega Serie A prima dell'assemblea, non si sbilancia sul futuro di Patrik Schick e se la cava con una battuta: "Se va all'Inter? Lo sapete che io ho fatto un film intitolato 'Sciccosissimo'?". E su Muriel: "Lo vogliono tutti".

14:56Sicurezza: daspo urbano per spacciatore a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Daspo urbano disposto dal questore di Firenze Alberto Intini per un marocchino di 21 anni, condannato per spaccio. Il provvedimento, previsto dall'articolo 13 del decreto sulla sicurezza urbana in vigore dal 20 febbraio scorso, prevede per il giovane il divieto di accesso per due anni nei locali di piazza S.Spirito, una delle aree movida notturna cittadina, e di sostare nei pressi degli stessi esercizi pubblici. Il daspo, spiega la polizia, è il primo di questo tipo emesso a Firenze. Il provvedimento è scattato dopo la condanna definitiva del giovane in seguito al suo arresto per spaccio in piazza S.Spirito l'anno scorso e dopo che lo stesso, recentemente, è stato nuovamente trovato dalla polizia nella piazza insieme a persone note alle forze dell'ordine. Il 21enne dovrà anche presentarsi in questura 3 volte a settimana e non potrà uscire di casa dalle 20 alle 7. Secondo quanto appreso, un altro daspo è stato emesso a Firenze nei confronti di un altro pusher, al quale però non è ancora stato notificato.

14:56Coni: Malagò, credibilità Italia rinforzata da Roma 2024

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "La nostra credibilità non solo è intatta ma paradossalmente è stata rinforzata da come è finita la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024": per questo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si prepara a "giocare la partita" della candidatura di Milano a ospitare la 132ma Sessione del Cio, che nel settembre 2019 eleggerà la città sede dei Giochi invernali del 2026. Lo ha detto a Milano presentando il dossier per candidare Milano a ospitare la 132esima sessione del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale.

14:49Pentito, clan aveva contatti con toghe Torino

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Nei primi anni '80 il clan della 'ndrangheta dei Belfiore aveva "tanti contatti con tanti magistrati" di Torino, mentre con l'allora procuratore Bruno Caccia, poi ucciso nel 1983, "non si poteva trattare, non c'erano spazi per avere una mano, come si poteva sperare di averla, invece, con altri magistrati". Lo ha detto, parlando come teste nel processo milanese a Rocco Schirripa (arrestato nel dicembre 2015 come esecutore materiale dell'uccisione del magistrato) il collaboratore di giustizia Vincenzo Pavia che già oltre 20 anni fa, nel '96, aveva messo a verbale una serie di dettagli sull'omicidio. Stando a quanto sostenuto dal testimone - che ha fatto più volte riferimento ai verbali del '96 e che ha raccontato di aver partecipato ad alcune "riunioni" preparatorie per l'omicidio Caccia e poi di essersi defilato - alcuni "magistrati", in particolare, frequentavano "la casa" di Gianfranco Gonella, prosciolto nell''88 dall'accusa di aver partecipato all'omicidio. (ANSA).

14:45Auricolari esplodono in volo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Si era addormentata al suono della musica del suo smartphone su un volo da Pechino a Melbourne quando è stata svegliata dal rumore di un'esplosione. Per capire cosa fosse successo si è subito sfilata gli auricolari e ha scoperto che l'esplosione era più vicina di quanto pensasse. A prender fuoco erano state proprio le sue cuffie che subito dopo si sono squagliati. L'incidente, riporta la Bbc, è successo ad una donna australiana che ha riportato bruciature sul volto e sulle mani. La marca e il modello degli auricolari non sono stati rivelati dall'Autorità australiana per i trasporti che ha messo in guardia i passeggeri pubblicando un manuale per l'uso di batterie e alimentatori. Impossibile non pensare alle esplosioni dei Samsung Galaxy Note 7, legate proprio a batterie difettose, che hanno poi portato al ritiro del modello di smartphone.

14:43Siria: kamikaze a Damasco, almeno 25 morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 MAR - E' di almeno 25 morti il bilancio di un attentato suicida compiuto oggi a Damasco, secondo quanto riferisce la televisione siriana. L'attacco è avvenuto davanti ad una corte di giustizia nell'area di al Hamidiyeh.