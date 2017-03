Ultima ora

17:47Terremoto: scatta rimozione macerie centro storico Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 MAR - Scatta l'operazione "rimozione macerie" dalle vie del centro storico di Norcia, Cascia e Preci e delle relative frazioni. Stamani a Foligno, nel Centro di Protezione civile, riunione tra i Comuni interessati, Regione Umbria, funzionari Prociv e Valle Umbra Servizi, la società incaricata dello smaltimento: si è definito il cronoprogramma dei lavori, al via la prossima settimana. L'area dove verranno stoccate le macerie è stata individuata in località Misciano di Norcia. "Anche se a Norcia è già da tempo che abbiamo cominciato a liberare le vie dalle macerie", sottolinea Giuseppina Perla, assessore comunale, che ha preso parte all'incontro insieme al sindaco, Nicola Alemanno. "Ma adesso - continua Perla - si dà inizio alla rimozione totale e questo permetterà di liberare strade che portano ad abitazioni agibili e quindi potremo assottigliare ulteriormente le zone rosse dei centri storici e delle frazioni". Nello stilare il programma dei lavori da eseguire "abbiamo tenuto conto in particolare della viabilità delle strade, soltanto con le vie libere possiamo avanzare nel recupero degli edifici e alla ricostruzione", sottolinea infine l'assessore. (ANSA).

17:45Calcio: Bonucci ‘vorrei il Barcellona, evitare Bayern’

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - "Abbiamo raggiunto le otto migliori d'Europa e adesso sta a noi migliorarci e andare più in alto possibile". Lo ha affermato ai microfoni di Sky Sport Leonardo Bonucci, che spera di pescare il Barcellona nel sorteggio per i quarti di finale della Champions League. "Sarebbe un grosso stimolo per noi incontrare la squadra che ci ha fatto perdere in finale due anni fa e quella che secondo me è nella migliore forma psicofisica dopo una rimonta come quella fatta contro il Paris Saint", dice il difensore della Juventus. "Se dovessi scegliere chi evitare dico Bayern Monaco - prosegue Bonucci -. Secondo me, è una squadra completa che con Ancelotti ha trovato un altro modo di interpretare il calcio, però sempre vincente come negli anni passati con Guardiola. Quindi è una squadra difficile e in una sfida secca può succedere di tutto, su due è la squadra più tosta da fronteggiare".

17:44Giappone: segretario Stato Usa Rex Tillerson giunto a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 15 MAR - Inizia da Tokyo la visita in Asia del segretario di Stato Usa Rex Tillerson, arrivato in tarda serata all'aeroporto cittadino di Haneda. Il responsabile della diplomazia statunitense incontrerà il ministro degli Esteri giapponese Fumio Kishida nel primo pomeriggio di giovedì e successivamente si recherà alla residenza del premier Shinzo Abe, con l'obiettivo di riaffermare l'impegno sul consolidamento dell'alleanza bilaterale tra i due Paesi. il dossier sulla Corea del Nord sarà tra i principali temi in discussione come anticipato dall'assistente del segretario di Stato a Washington Susan Thornton, che ha confermato come l'amministrazione Trump stia valutando diverse soluzioni per porre un freno alle minacce nucleari del regime di Pyongyang. Tillerson successivamente rimarrà in Corea del Sud e in Cina per un totale di 4 giorni.

17:42Lascia eredità a animali e non a figlia, ok da corte Gb

(ANSA) - LONDRA, 15 MAR - Nessun aumento della quota di eredità per una donna britannica ai limiti della sopravvivenza, lasciata con le 'briciole' del patrimonio della madre che ha deciso di lasciare tutto a enti animalisti. Lo ha deciso la Corte Suprema Gb in una sentenza - favorevole al rispetto delle ultime volontà della defunta e alle associazioni beneficiarie - destinata a far discutere. La vicenda giudiziaria andava avanti da una dozzina d'anni. Era iniziata alla morte nel 2004 di Melita Jackson, che nelle sue ultime volontà lasciava gran parte dei suoi beni (tra cui una proprietà da quasi mezzo milione di sterline) a tre associazioni per la tutela degli animali. Ignorando completamente la figlia messa alla porta quando aveva 17 anni per un fidanzato non gradito (divenuto poi marito) e con cui i rapporti non si erano più ricuciti. A quest'ultima, Heather Ilott, erano in seguito state assegnate d'autorità, in quanto erede legittima, non più di 50.000 sterline. Di qui il ricorso, andato vano.

17:42Sedute spiritiche per stupri: vescovo, non farsi rubare vita

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Non lasciatevi rubare la vita da gente che vuole rendervi, in vari modi, schiavi"; "non abbiate paura degli arroganti che, con la violenza e la prepotenza mostrano soltanto, in realtà, la loro debolezza"; "non lasciate soli i vostri compagni e i vostri amici!". E' il triplice invito che monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, rivolge ai giovani della città, commentando al Sir i "recenti fatti di cronaca avvenuti a Torino e nell'area metropolitana" che "hanno portato ancora alla ribalta i problemi legati al bullismo e allo sfruttamento dei giovani". Si tratta, afferma l'arcivescovo, di "episodi gravi e preoccupanti, perché dimostrano un atteggiamento che distrugge la libertà e cancella la dignità delle persone, soprattutto negli anni delicati della formazione. Ma è assolutamente necessario non generalizzare questi fenomeni: la grande maggioranza dei nostri ragazzi non è succube di bulli e sfruttatori". (ANSA).

17:38Calcio: iniziata assemblea elettiva della Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - E' iniziata con più di due ore di ritardo rispetto all'orario di convocazione, l'assemblea di Lega Serie A che ha all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, del vicepresidente, dei nove consiglieri di Lega e dei due consiglieri federali, oltre alla modifica dello statuto. Quella di oggi è la terza assemblea elettiva, dopo quelle del 20 febbraio e del 2 marzo scorso. Tutti presenti i dirigenti dei club di Serie A, tranne il Napoli in delega. Presenti anche l'ad del Milan Adriano Galliani e il dg della Juventus Giuseppe Marotta, che si sono incontrati per la prima volta dopo Juventus-Milan.

17:37Mo: palestinese incinta al volante ferita da soldati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - Una donna palestinese incinta è stata ferita dal fuoco di militari israeliani nella zona di Gush Etzion (Cisgiordania, presso Betlemme) dopo che, mentre era alla guida della propria automobile, ha dato l'impressione di voler travolgere passanti israeliani che sono comunque rimasti illesi. Lo ha riferito la radio militare secondo cui la donna e' stata presa in consegna dai soldati. E' stata trasportata in ospedale a Gerusalemme in gravi condizioni.