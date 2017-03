Ultima ora

19:45Calcio: Goetze quasi ok, “in estate torna a allenarsi”

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Buone notizie su Mario Goetze". Comincia così il beneaugurante comunicato comparso sul sito del Borussia Dortmund, per spiegare che "la prima fase di trattamento del nazionale tedesco procede positivamente". Goetze, al quale nel febbraio scorso è stato diagnosticato un problema metabolico e che aveva fatto sorgere più di un interrogativo sul suo futuro agonistico, ha dovuto interrompere anzitempo la stagione e dedicarsi a una fase di riabilitazione, seguendo un programma personalizzato. Ora, il club giallonero fa anche sapere che "se continuerà a rispondere positivamente al trattamento, Goetze potrà iniziare di nuovo ad allenarsi a inizio della prossima estate", per essere pronto per l'inizio della prossima stagione. A nome del club, il ceo Hans-Joachim Watzke auspica per il calciatore "un recupero veloce, an che a nome di tutti i 10 milioni di tifosi". (ANSA).

19:37Yahoo: in mirino anche giornalisti e dirigenti russi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - Nel mirino dei quattro hacker accusati dalla giustizia Usa per gli hackeraggi a Yahoo, "uno dei piu' grandi della storia", secondo l'attorney general Jeff Sessions, c'erano anche giornalisti e dirigenti governativi russi, nonche' dipendenti di una importante azienda russa di cybersecurity e di una banca d'investimenti russa. Tra gli obiettivi pure aziende di altri Paesi: un'azienda di trasporti francese e una societa' svizzera che usa la moneta virtuale Bitcoin. Lo afferma il dipartimento di Giustizia.

19:35Consip: Lotti, fiducia in giustizia, vado a testa alta

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Ho fiducia nel sistema giudiziario e sono certo della verita', vorrei che l'accertamento fosse piu' rapido, ma ho imparato ad avere pazienza, a sapere che il tempo e' galantuomo, accetto le strumentalizzazioni a testa alta e a viso aperto: a chi sputa sentenza dico 'vi aspettiamo in tribunale". Cosi' il ministro Luca Lotti in Senato

19:33Consip: Lotti, mai rivelato segreti, dirlo è calunnia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "I fatti sono chiari. Non ho mai avvisato l'ingegner Marroni ne' nessun altro di un'indagine su Consip ne' gli ho mai passato alcune informazione di indagine. Mai. Sostenerlo significa incorrere nel reato di calunnia. Questa presunta rivelazione non c'e' mai stata". Lo dice il ministro Luca Lotti in Aula al Senato

19:29Consip: Lotti, respingo con determinazione accuse

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "La mozione di sfiducia mette in discussione quanto ho di più prezioso: la mia moralità prima che il mio ruolo politico. Con molta umiltà mi rivolgo a voi per respingere con determinazione questo tentativo". Cosi' il ministro Luca Lotti intervenendo nell'aula del Senato.

19:21Calcio: acquisto del Como, voci su Essien

(ANSA) - COMO, 15 MAR - Non è andata deserta la quarta asta indetta dal Tribunale per la vendita della società Calcio Como 1907, dichiarata fallita nei mesi scorsi, ma che in questi mesi ha proseguito l'attività sportiva in Lega Pro. Oggi, allo scadere del termine, è stata depositata una busta e, secondo indiscrezioni pubblicate su La Provincia online e altri siti, l'offerta potrebbe essere stata presentata da Akosua Puni, moglie del giocatore ghanese Michael Essien (ex Chelsea, Real Madrid e Milan), che proprio ieri è stato ingaggiato dal Persib, squadra indonesiana di proprietà di Erick Thohir, ex azionista di maggioranza dell'Inter. La busta sarà aperta domani dal giudice e dal curatore fallimentare, che valuteranno congruità e garanzie della proposta. Dopo tre tentativi, la base d'asta era scesa a 227.000 euro. Il nome della signora Essien, che su twitter si definisce "donna d'affari, consulente, filantropo e mamma di 3 bambini", è emerso perchè nei giorni scorsi ha visitato lo stadio Sinigaglia e il centro sportivo di Orsenigo.

19:13Germania: pacco con materiale esplosivo a min. Finanze

(ANSA) - BERLINO, 15 MAR - Un pacco sospetto è stato rinvenuto nella cassetta della posta del ministero delle Finanze tedesco a Berlino: all'interno era contenuto una miscela di materiale esplosivo, in genere utilizzato per produrre fuochi pirotecnici. Se fosse stato aperto "avrebbe potuto causare notevoli ferite", precisa il comunicato della polizia tedesca.