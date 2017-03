Ultima ora

21:33Lombardia, indagato per truffa dg Sviluppo Economico

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il dg dello Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Danilo Maiocchi, è indagato dalla Procura di Milano, assieme a Marco Nicolai, ex dg di Finlombarda (società finanziaria della Regione), per "truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche". L'indagine riguarda la gestione di finanziamenti agevolati con fondi pubblici concessi da Finlombarda ad alcune imprese. Indagato per corruzione anche il consigliere di Finlombarda Marco Cirillo. Maiocchi, da quanto si è saputo, è una delle persone (nell'indagine ci sono numerosi indagati) oggetto delle perquisizioni effettuati ieri dalla Gdf di Varese anche presso gli uffici di Finlombarda. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, che indagano su centinaia di finanziamenti agevolati concessi dal 2012 in avanti ad imprese con fondi della Regione, a Maiocchi sarebbero riconducibili alcune società di 'mediazione'. Società a cui si sono rivolte numerose imprese per presentare le domande (andate a buon fine) di credito agevolato a Finlombarda.

21:31Csm: Di Matteo lascia Palermo per Procura Antimafia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Cinque mesi fa aveva rifiutato un trasferimento per ragioni di sicurezza per non dare un segnale di resa alla mafia e per poter arrivare alla Procura nazionale Antimafia dalla porta principale, come vincitore di concorso. Un'offerta che gli era arrivata dal Csm dopo che un'intercettazione aveva fatto risalire l'allarme sulla sua sicurezza. Ora il pm di Palermo Nino Di Matteo realizza il suo sogno: all'unanimità il plenum di Palazzo dei marescialli ha decretato la sua nomina a sostituto della Superprocura guidata da Franco Roberti. Una decisione attesa, che sana una vecchia ferita: due anni fa i consiglieri avevano bocciato la sua candidatura per lo stesso incarico, preferendogli altri tre colleghi. E il pm aveva reagito con un ricorso al Tar del Lazio, lamentando di aver subito "un'ingiusta mortificazione". Dopo 18 anni Di Matteo lascia la procura di Palermo, dove è approdato nel 1999, dopo un'intensa esperienza alla procura di Caltanissetta nel pool che si è occupato delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

21:24Prodi, la scissione nel Pd è un fatto personale

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - La scissione del Pd "mi provoca sconcerto. Quando in un partito c'è la scissione l'aspetto personale finisce per emergere sul contenuto. Sempre di più si afferma l'aspetto personale e questo diventa inguaribile, perché la passione è inarrestabile". Lo ha detto Romano Prodi, che ne ha parlato a Bologna durante la presentazione del libro di Alan Friedman. "Ho parlato con alcuni di quelli che se ne sono andati - ha raccontato l'ex premier - e ho chiesto loro cosa stessero facendo. La risposta è stata sempre: 'non ce la faccio'. Quando io sono entrato in politica pensavo che fosse il regno della razionalità, in realtà è il regno della passione e dell'irrazionalità".

20:56Schiaffi all’asilo, condannate due maestre a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Il giudice del tribunale di Bologna Fabio Cosentino ha condannato due maestre delle scuole materne comunali 'Manzini' accusate di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, a due mesi una e a un mese l'altra, con la sospensione condizionale. Il processo riguardava fatti del 2010, denunciati dai genitori di tre bambini di quattro anni. Le famiglie lamentarono maltrattamenti e abusi nei confronti dei piccoli: schiaffi, calci e strattonamenti, documentati poi dalle telecamere installate dai Carabinieri, coordinati dal Pm Simone Purgato. Le due maestre, che furono sospese, sono state condannate per gli episodi subiti da un bambino, assolte da quelli che riguardavano gli altri due. Per la famiglia del primo bambino, difesa come parte civile dagli avvocati Claudio Caira e Matteo Ciociola, è stata disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di novemila euro; per il Comune di Bologna, parte civile e difeso dal professor Vittorio Manes, la somma assegnata dal giudice è di 65mila euro.(ANSA).

20:39Calcio: Torino,Hart “Belotti fantastico, non pensi a futuro”

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - "Belotti è un giocatore fantastico, di livello internazionale". Anche Joe Hart promuove l'attaccante compagno di squadra nel Torino. "Ha grande personalità, oltre a essere una grande persona", dice il portiere inglese, a cui nel pomeriggio è stata consegnata una Vitara S dal presidente della Suzuki, Hiroshi Kawamura. La casa automobilistica è sponsor del club. Il portiere non dà consigli all'attaccante, fresco di rinnovo di contratto con il Torino che prevede una clausola rescissoria valida soltanto per l'estero di 100 milioni. "In questo momento Andrea deve concentrarsi sul miglioramento individuale - dice Hart -. Non so dove andrà in futuro, adesso deve concentrarsi sul suo presente in granata e non pensare a quel che succederà domani".

20:30Calcio: Atalanta, Petagna “ritiro anticipato ci farà bene”

(ANSA) - BERGAMO, 15 MAR - "La partita contro l'Inter ce la siamo lasciata alle spalle. Il ritiro anticipato da venerdì non può farci che bene: staremo insieme a Zingonia, non vediamo l'ora che arrivi domenica". Andrea Petagna assicura che il 7-1 subito dall'Inter è stato emotivamente assorbito dall'Atalanta, che ha la testa solo al Pescara. "Fosse stato per noi avremmo giocato già oggi - azzarda -. In una stagione al massimo un calo mentale e in parte anche fisico ci sta". L'obiettivo è immutato. "L'Europa League è alla nostra portata, lavoriamo per quella, la Champions è stato solo un sogno passeggero", aggiunge. La banda Zeman non desta particolari preoccupazioni: "Però certe partite casalinghe sono storicamente molto combattute, vedi quella col Crotone vinta di misura". Una battuta sulle voci di mercato che vedono l'attaccante nel mirino delle milanesi: "Io mi vedo ancora all'Atalanta, in Europa, la fiducia per crescere me la sta dando la famiglia Percassi".

20:24Sci: Goggia 3/a in discesa, Stuhec vince la gara e la coppa

(ANSA) - ASPEN (STATI UNITI), 15 MAR - Terzo posto per Sofia Goggia, in 1.37.98, nell'ultima discesa stagionale: e' il 12/o podio personale per la bergamasca di 24 anni. La slovena Ilka Stuhec, in 1.36.95, ha vinto la prova ed anche la coppa del mondo di disciplina. È' la prima slovena a a riuscirci dopo Tina Maze. Seconda la statunitense Lindsey Vonn. in 1.37.61, che, senza danni, e' spettacolarmente caduta dopo il traguardo. Goggia - "troppi errori" ha detto l'azzurra insoddisfatta della sua gara - ha portato il 38/o podio stagionale per l'Italia eguagliando cosi' il record del 1997-98. Per l'Italia nella classifica di questa discesa su neve primaverile vi sono poi Johanna Schnarf, nona in 1.39.45, Verena Stuffer 15/a in 1.40. 12 e Federica Brignone 18/a in 1.40.57.