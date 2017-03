Mini plum cakes al rum e canditi

Pubblicato il 15 marzo 2017 da Marco Giudizio

Se avete voglia di qualcosa di appagante, semplice e veloce da realizzare con pochi ingredienti ed un retrogusto di rum questi muffin fanno per voi. Mi sono ispirato al famoso Rum Cake rivisitando questo grande classico a mio piacimento in versione monoporzione. Provateli, vi sorprenderanno!

Ingredienti per circa 6 muffin:

140 g di farina 00,

70 g di burro,

60 g di zucchero di canna scuro o chiaro,

un pizzico di sale,

1 uovo medio intero,

1 confezione da 80 g di canditi misti a cubetti,

3 cucchiai colmi di rum scuro,

¼ di cucchiaino di vaniglia in polvere o liquida.

Per la glassa:

50 g di zucchero a velo setacciato,

1 cucchiaio di rum colmo,

acqua q.b.

Per decorare:

ciliegine candite 6.

Procedimento:

Preriscaldare il forno in modalità statico a 180 gradi Celsius. Ungere con del burro uno stampo da muffin. Montare con un frullatore o in planetaria il burro morbido con lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere l uovo intero ed incorporare bene. Infine versare i canditi, il sale, la farina e poi il rum incorporando velocemente.

Versare l’impasto in ciascuno stampo da muffin e cuocere per circa 15 minuti (consiglio prova stecchino).

Lasciar raffreddare bene i muffin prima di glassarli e decorarli.

Conservare a temperatura ambiente o in frigorifero.

Ottimi con una tazza di tè o con un drink a base di rum.

Ricetta e Foto di Marco Giudizio

Pasticcere e Viaggiatore