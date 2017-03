Ultima ora

22:46Olanda: exit poll, balzo Verdi, crollo laburista

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - C'è anche un balzo da record per i verdi del GroenLinks e il crollo dei laburisti della Pvda nel primo exit poll del voto in Olanda. Pubblicato dalla tv pubblica Nos su dati Ipsos, dietro alla netta vittoria attribuita al Vvd del premier uscente Mark Rutte (31 seggi), con 12 seggi di vantaggio sul Pvv di Wilders, i democristiani della Cda ed i liberali-progressisti del D66 (tutti a 19), gli ecologisti arriverebbero a 16 come quinta forza, mentre il Pvda scenderebbe ad appena 9, ampiamente superato dai socialisti radicali (14).

22:41Olanda: exit poll, liberali di Rutte in testa, affluenza 81%

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - Il Vvd, i liberali di destra del premier Mark Rutte, è in testa nelle elezioni olandesi con 31 seggi, secondo il primo exit poll a chiusura delle urne. I populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders (Pvv) sono secondi con 19 seggi (+4 seggi) assieme ai democristiani (Cda) e ai liberali di sinistra D66. L'affluenza è stata dell'81%, secondo la tv pubnbblica olandese Nos.

22:35Calcio: Gabbiadini, Sarri? Grande tecnico,ha cambiato Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Per chi tiferò in Champions? Per l'unica italiana rimasta, perché sono italiano ed è giusto che il calcio italiano si faccia notare anche in Europa. Ho giocato nel Napoli, tifo Napoli e non Juve, ma sono italiano, spero vada avanti e riesca a fare bene. L'eliminazione del Napoli? Peccato, ha giocato come sa, ha messo in difficoltà una squadra di campioni, non meritava di uscire: ha subito gol sfortunati". Così Manolo Gabbiadini, centravanti del Southampton, parlando di Champions. "Il Napoli ha dimostrato che c'è, ma si sapeva già questo - aggiunge -. In futuro se ne vedranno delle belle. Il rapporto con Sarri? Non è successo niente, è un grandissimo allenatore, come ho sempre detto, ed è merito suo se il Napoli gioca in questo modo".

22:32Calcio: giudice sportivo, no insulti razzisti in campo

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Nessun insulto razzista c'e' stato in campo durante la partita di calcio di terza categoria Villaretto-Mappanese, nel Torinese. Quella che domenica, fuori dall'impianto, è degenerata con l'aggressione ai danni del capitano del Villaretto, Gianluca Cigna, che secondo la prima ricostruzione aveva difeso dagli insulti il compagno Moundiaye Mbaye. Lo stabilisce il giudice sportivo del comitato locale della Figc, letto il referto dell'arbitro, anche lui di colore. Mbaye è l'unico espulso ed è stato squalificato per due gare. Sul comunicato ufficiale, a firma del giudice sportivo Giancarlo Rostagno, da due sostituti, assistiti dal rappresentante Aia, non ci sono altri provvedimenti. Il referto dell'arbitro, Martial Kom Nchedop Dadjo, non porta traccia di espressioni razziste rivolte durante la partita al senegalese Mbaye. Quanto accaduto fuori dal campo, invece, come da prassi, dovranno stabilirlo le forze dell'ordine. Cigna è stato operato a Torino ed è fuori pericolo. Ieri ha sporto denuncia alla Digos.

22:03Calcio: Junior Tim cup a Bergamo, un pomeriggio di emozioni

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior Tim cup, torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi, che hanno incontrato Pierluigi Gollini dell'Atalanta, nell'oratorio San Giovanni Bosco a Bergamo. "La mia storia rispecchia molto i valori del progetto Junior Tim cup - le parole di Gollini - perché sono cresciuto anch'io giocando per strada e nell'oratorio del paese". I ragazzi hanno rivolto qualche domanda all'atalantino, al quale hanno consegnato la maglia 'Uno di noi'. Gollini ha firmato una speciale maglia che farà da 'staffetta' nelle città dei prossimi incontri. Alcuni giovani della Junior Tim cup hanno avuto la possibilità di scendere in campo con l'ambasciatore della squadra orobica e hanno immortalato l'evento con foto da postare sui profili social per raccontare, attraverso l'hashtag #juniortimcup, i momenti più belli. La Junior Tim cup farà nuovamente tappa a Bergamo, nel pre-partita di Atalanta-Pescara: le squadre dell'oratorio Terno D'isola e di Loreto si sfideranno.

22:03Comuni: manca personale, in “soccorso” task force Anci Fvg

(ANSA) - UDINE, 15 MAR - A Lestizza (Udine) mancano i dipendenti finanche per la preparazione del bilancio comunale e così l'Anci del Friuli Venezia Giulia interviene in aiuto degli amministratori comunali. Per risolvere la grave emergenza in cui si è trovato il Comune, privo di dipendenti nella sezione ragioneria e tributi e impossibilitato a effettuare nuove assunzioni, l'Anci metterà a disposizione una "task force" di dipendenti di altri enti locali che presteranno gratuitamente la loro opera per redigere il documento contabile. Si tratta di dipendenti che si sono già messi a disposizione dei Centri di competenza attivati lo scorso autunno dall'Anci. Funzione dei centri di competenza è quella di fornire supporto e consulenza in determinate materie ai Comuni che ne facciano richiesta. In questo caso, invece, il supporto sarà di natura più pratica. Altri Comuni del Friuli Venezia Giulia, in totale meno di una decina stanno contattando l'Anci per diverse problematiche inerenti sempre alla redazione del bilancio.

21:53Consip: Senato respinge mozione sfiducia Lotti con 161 no

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'Aula del Senato boccia la mozione di sfiducia presentata dal M5S contro il ministro dello Sport Luca Lotti coinvolto nell'inchiesta Consip. I no alla mozione sono stati 161, i sì 52 e due gli astenuti: Luis Alberto Orellana (Aut) e Lorenzo Battista (Aut). Presenti 219, votanti 215. Hanno votato no anche i senatori di Ala e i tre esponenti tosiani di "Fare!".