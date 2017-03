Ultima ora

01:00Rutte, ‘l’Olanda ha detto no al populismo’

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - "E' una serata importante per tutta l'Europa: l'Olanda dopo la Brexit e le elezioni americane ha detto no al populismo". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, commentando la vittoria alle elezioni. "Che festa per la democrazia vedere tanti elettori alle urne per esprimere il proprio voto, non accadeva da anni", ha aggiunto il premier olandese commentando l'affluenza alle urne dell'82%, nel primo discorso dopo la vittoria elettorale. Rutte è apparso visibilmente emozionato.

00:53Olanda: Juncker telefona a Rutte, un voto per l’Europa

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - Jean Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha telefonato al premier olandese Mark Rutte, vincitore delle elezioni secondo gli exit poll, e si è "congratulato per la netta vittoria" dicendo che quello olandese è stato "un voto per l'Europa, un voto contro gli estremisti". Lo ha twittato il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas.

00:20Israele: ‘nauseabonde’ accuse apartheid

(ANSA) - TEL AVIV, 15 MAR - "Solo dopo aver assunto pillole contro la nausea" è possibile iniziare la lettura del rapporto della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale (Escwa) che accusa Israele di aver adottato una politica di apartheid verso i palestinesi: questo il parere espresso dal portavoce del ministero israeliano degli esteri, Emmanul Nachshon, al quale è stato chiesto di commentare quel testo divulgato con oggi grande evidenza dalla emittente qatariota al-Jazira.

00:16Usa: raccolta fondi per preservare barca a vela Jfk

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - Il mare era uno dei grandi amori dell'ex presidente americano John F. Kennedy, e per preservare il 'Victura', la barca a vela acquistata dalla sua famiglia quando lui aveva 15 anni, è stata lanciata una raccolta fondi. La Jfk Library Foundation ha dato il via a una campagna su GoFundMe con l'obiettivo di raccogliere 25 mila dollari per la manutenzione dell'imbarcazione di 25 piedi. Il Victura da maggio a novembre è in mostra all'esterno del John F. Kennedy Library and Museum di Boston, ed è sottoposta alle intemperie. Per questo ogni anno ha bisogno di oltre cento ore di lavoro. La fondazione ha già potuto contare su donazioni private, tra cui alcune da membri del clan Kennedy, ora però ha deciso di lanciare la raccolta fondi anche in previsione del centenario dalla nascita di Jfk. "Lui amava il mare e l'acqua, e aveva tanti ricordi del Victura, da quando era un ragazzino a quando ci ha portato la futura first lady, Jackie", ha spiegato il direttore esecutivo della Fondazione, Steven Rothstein.

00:16Champions: A.Madrid e Monaco promossi ai quarti di finale

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Atletico Madrid e Monaco sono le ultime due squadre promosse ai quarti di finale della Champions league. La squadra allenata da Diego Simeone ha pareggiato in casa per 0-0 con il Bayer Leverkusen, già battuto nel match dell'andata in Germania. I monegaschi sono riusciti a piegare il Manchester City, vittorioso in Inghilterra per 5-3, imponendosi a Montecarlo 3-1, grazie alle reti di Mbappe all'8', Fabinho al 29' del primo tempo, Bakayoko al 32' della ripresa. Sane aveva firmato il momentaneo 2-1 al 26' del secondo tempo per la compagine ospite. Guardiola fuori per la prima volta negli ottavi della più prestigiosa competizione continentale.

00:09Trump, via limiti Obama a emissioni inquinanti auto

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - Il presidente americano Donald Trump - intervenendo in Michigan - ha annunciato la fine dei limiti alle emissioni inquinanti delle automobili varati nell'era Obama. "Ripristineremo i programmi precedenti", ha spiegato, spiegando come le regole introdotte dal suo predecessore penalizzano lo sviluppo dell'industria dell'auto e la creazione di nuovi posti di lavoro. Trump sta per incontrare i big dell'auto, tra cui Sergio Marchionne di Fca e Mary Barra di Gm.

23:51Olanda: tweet Wilders, ‘Rutte non s’è liberato di me’

(ANSA) - L'AJA, 15 MAR - "Grazie agli elettori del Pvv! Abbiamo guadagnato seggi, il primo obiettivo è raggiunto. E Rutte non si è liberato di me". Questa la prima reazione su twitter di Geert Wilders, il leader islamofobo sconfitto dal premier olandese uscente Mark Rutte secondo gli exit poll. "Un colpo durissimo, un graffio sulla nostra anima": così il commento a caldo di Sharon Dijksma, la leader della campagna del partito laburista olandese, il Pvda, che era nella coalizione di governo uscente. Che non ha saputo spiegarsi il crollo verticale dai 28 seggi del 2012 ai 9 di quest'anno. "E' veramente troppo presto per dire qualcosa. Evidentemente non siamo stati capaci di convincere gli elettori con le nostre politiche sociali ed i nostri programmi". Il Pvda fa parte del governo uscente e ha come esponente di spicco Jeroen Dijsselbloem, ministro delle finanze e presidente dell'Eurogruppo.