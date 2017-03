Ultima ora

10:49Tennis: Indian Wells, Pliskova e Kuznetsova in semifinale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La tennista ceca Karolina Pliskova e la russa Svetlana Kuznetsova sono le prime semifinaliste del torneo WTA di Indian Wells, California. La prima ha battuto ai quarti la spagnola Garbine Muguruza con un doppio 7-6, mentre la seconda ha vinto il derby russo con Anastasia Pavlychenkova con il punteggio di 6-3 6-2. Le altre due semifinaliste usciranno dalle due sfide in programma stasera fra la danese Caroline Wozniacki e la francese Kristina Mladenovic, mentre la russa Elena Vesnina se la vedrà con Venus Williams. (ANSA).

10:46Tennis: Indian Wells, Federer batte Nadal agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Roger Federer ha battuto Rafael Nadal 6-2, 6-3 agli ottavi di finale del torneo di Indian Welles, in California, una sfida attesa ad appena 40 giorni da una spettacolare finale degli Australian Open a Melbourne che aveva visto il 35enne svizzero alzare al cielo il suo 18/o trofeo Slam. Niente rivincita, dunque, per Nadal battuto in poco più di un'ora, e quarta vittoria di fila per Federer. In discesa anche un'altra star del tennis, Novak Djokovic, numero due del mondo, battuto 6-4, 7-6 (3) da Nick Kyrgios. Vittoria anche del giapponese Kei Nishikori sull'americano Donald Young col punteggio di 6-2 6-4.

10:23Mo: dopo razzo da Gaza, Israele colpisce due siti di Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 MAR - Dopo un razzo lanciato ieri da Gaza e caduto nel sud di Israele, l'aviazione dello Stato ebraico la scorsa notte ha risposto attaccando due siti di Hamas nel nord della Striscia. Non si hanno notizie di vittime. Uno dei posti distrutti - ha spiegato il portavoce militare israeliano - è una struttura di addestramento dell'ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, a Deir al-Balah.

10:21Trump: bando, prima famiglia profughi Iraq sbarcata in Usa

(ANSA) - SAN DIEGO, 16 MAR - Una famiglia di profughi iracheni ha fatto ingresso in Usa poche ore dopo lo stop decretato da un giudice delle Hawaii al 'bando' sugli ingressi nel Paese voluto dal presidente Donald Trump. La famiglia ha atteso 4 anni per ottenere il visto per entrare in Usa.

10:20Siria: Kazakistan, opposizione non va a colloqui Astana

(ANSA) - MOSCA, 16 MAR - La delegazione dell'opposizione siriana non andrà ad Astana per i negoziati sulla Siria: lo ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri kazako, Anuar Zhainakov. "La scorsa notte è stata ricevuta l'informazione che la delegazione dell'opposizione siriana alla fine non verrà". Secondo il portavoce del ministero degli Esteri kazako, inoltre, i membri delle delegazioni dei paesi garanti dei colloqui - Russia, Turchia e Iran - ancora presenti ad Astana non prevedono oggi alcuna consultazione.

08:34Gdf: appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nel 2016 sono stati scoperti appalti pubblici irregolari per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro, più del triplo del valore di quelli irregolari scoperti nel 2015 (un miliardo). Il dato è contenuto nel Rapporto annuale della Guardia di Finanza. I controlli sulle irregolarità negli appalti pubblici hanno consentito di denunciare 1.866 persone e di arrestarne 140. La guardia di Finanza ha poi sequestrato nel 2016 beni per circa 781 milioni frutto di 1.663 casi di evasione fiscale internazionale e dei duemila casi di frodi all'Iva scoperti. Gli interventi di polizia economica e finanziaria attuati l'anno scorso sono stati un milione. I finanzieri hanno anche scoperto oltre 19 mila lavoratori in nero e irregolari. Beni per 2,6 miliardi recuperati e 281 aziende sottratte alle cosche. Nel corso dell'anno i finanzieri hanno anche sequestrato 180 milioni di prodotti illegali perché contraffatti, piratati o pericolosi, per un valore complessivo di 2,4 miliardi.

02:36Marocco: il re revoca il mandato al premier Benkirane

(ANSA) - RABAT, 16 MAR - Il re del Marocco licenzia il capo di governo. A cinque mesi dalle elezioni, dopo estenuanti consultazioni, che non hanno di fatto portato a nulla, Mohammed VI revoca il mandato al primo ministro in pectore, Abdellilah Benkirane del Pjd, partito della Giustizia e dello sviluppo. L'annuncio arriva direttamente dal gabinetto reale, con uno scarno comunicato, diffuso in tarda serata. Il re del Marocco è appena rientrato da un lungo viaggio in Africa. Ora dovrà designare un nuovo primo ministro, scegliendolo tra le fila dello stesso partito, quello cioè filoislamista che ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni dello scorso ottobre.