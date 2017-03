Ultima ora

12:56Dl sicurezza: approvato equo indennizzo per polizia locale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - E' stato approvato dall'aula della Camera l'equo indennizzo per la polizia municipale così come il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Il Governo ha presentato un emendamento al decreto sicurezza che prevede l'allargamento dei benefici alla municipale (senza prevedere la pensione privilegiata). Gli oneri previsti sono stabiliti in 2,5 milioni l'anno dal 2017.

12:51Olanda: Salvini, buone idee crescono

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "In Olanda il Partito della Libertà di Wilders sale dal 10% al 13%, da 15 a 20 seggi, secondo partito nazionale! I liberali di Rutte scendono dal 26,5% al 21%, da 41 a 33 seggi. I socialisti crollano dal 24% al 5,7%, da 38 seggi a 9. Cambiare l'Europa, salvare il lavoro e bloccare l'invasione, le buone idee crescono". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sui risultati olandesi. "Io ci metterei la firma per essere sconfitti come Wilders", dice Salvini, sottolineando come il Partito della libertà sia cresciuto "del 3% con cinque seggi in più diventando il secondo partito. Wilders è centrale nel dibattito. Se non ci fosse stato lui - ha aggiunto - l'Olanda non avrebbe impedito agli aerei dei ministri turchi di atterrare. Una cosa invidio agli olandesi: hanno votato. Noi - conclude - non sappiamo se voteremo, quando voteremo e con che legge elettorale".

12:42Jobs act: Gentiloni, al via l’assegno di ricollocazione

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAR - La fase sperimentale dell'assegno di ricollocazione, strumento messo a disposizione dal Jobs Act per i disoccupati alla ricerca di nuovo impiego, parte con le prime trentamila lettere. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad Avellino dove ha visitato il centro per l'impiego. "Le trentamila lettere - ha detto il premier - sono il 10% del totale di quelle che verranno inviate a regime".

12:34Gb:scandalo spese elettorali,multa da 70mila pound ai Tories

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Lo scandalo delle spese elettorali colpisce i Tories. Il partito della premier Theresa May è stato multato, per un ammontare di 70 mila sterline, dalla Electoral Commission per aver violato "in modo significativo" i regolamenti nelle politiche del 2015 e in tre suppletive tenutesi nel 2014. I conservatori non avrebbero dichiarato secondo le norme 275 mila sterline. Si tratta della multa più alta mai inferta dalla commissione elettorale britannica che in una nota afferma come emerga la prospettiva che il partito abbia così sfruttato un "vantaggio finanziario" rispetto ai rivali. E intanto prosegue anche l'indagine di polizia nei casi dei singoli candidati Tories che avrebbero superato i loro limiti di spesa: secondo Sky News sarebbero 24 i deputati coinvolti e 12 le forze di polizia impegnate in tutto il Paese.

12:09Libia: Italia in soccorso ai feriti di Bengasi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Ieri mattina un aereo C130-J dell'Aeronautica Militare, configurato per trasporto sanitario, è atterrato nella base libica di Benina, presso la citta' di Bengasi, e ha caricato a bordo 22 libici feriti". Lo rende noto la Farnesina. "Si tratta di un primo gruppo giudicato idoneo al trasporto aereo dalla competente commissione medica del Ministero della Difesa". I 22 feriti sono stati tutti ricoverati presso il Policlinico Militare del Celio. "La nostra azione - ha commentato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano - non si ferma qui. I nostri sforzi sono mirati ad aiutare i feriti libici in tutta la Libia". "L'impegno della Difesa in Libia, a sostegno delle forze che si oppongono al Daesh - ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti -, è connotato da una forte valenza umanitaria".

12:08Calcio: stampa Gb, difesa City colabrodo, Guardiola imputato

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - L'ennesimo "collasso difensivo" condanna il Manchester City alla prematura uscita dalla Champions League, e per la prima volta in carriera una squadra di Pep Guardiola non raggiunge almeno la semifinale della coppa più prestigiosa. Il giorno dopo la sconfitta contro il Monaco, sul banco degli imputati finisce anche il tecnico catalano, colpevole - secondo il Mirror - di aver sbagliato tattica, sfidando i francesi a viso aperto. Con il risultato di subire sei gol in due partite. "O Guardiola affronta i problemi della sua difesa, oppure il suo progetto è destinato a deludere", il commento del Daily Mail che definisce i Citizens "senza spina dorsale". "Un caotico City sbattuto fuori", l'apertura del Times che ricorda che non era mai successo che Guardiola non raggiungesse almeno la semifinale in Champions. Rincara la dose il Sun che definisce un "collasso difensivo", la prestazione del City al Principato di Monaco.

12:07Ladro ucciso: oggi a Lodi nuovo interrogatorio ristoratore

ANSA - LODI, 16 MAR - E' previsto in giornata a Lodi l'interrogatorio del ristoratore Mario Cattaneo, accusato di omicidio volontario per la morte di Petre Ungureanu, un ladro che era entrato insieme ad altri nell'osteria Dei Amis di Gugnano (Lodi), di cui Cattaneo è titolare, rubando un paio di stecche di sigarette. Gli investigatori, oltre ad interrogare per la seconda volta Cattaneo, intendono ascoltare in giornata anche il fratello della vittima, Victor. Nel frattempo continua nei bar della zona la raccolta di firme denominata "Io sto con Mario". Sono già oltre quattrocento le persone che con la loro firma hanno voluto esprimere solidarietà al ristoratore. Per sabato, intanto, si attende la manifestazione promossa dal sindaco di Casaletto Lodigiano e da altri sindaci della zona sempre in segno di solidarietà nei confronti del ristoratore.(ANSA).