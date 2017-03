Ultima ora

15:01Francia: spari in un liceo a Grasse

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Una sparatoria di origine imprecisata è avvenuta a fine mattinata in un liceo di Grasse, nel sud della Francia. Secondo le prime notizie, ci sono diversi feriti. A fare fuoco all'interno della scuola sarebbe stato un uomo in possesso "di diverse armi", secondo la polizia. L'aggressore ha aperto il fuoco contro il preside, poi sono rimasti feriti diversi ragazzi. Sul posto sono arrivati gli uomini del Raid, i reparti speciali dell'antiterrorismo.

15:00Giochi: gruppo Snai cambia in “Snaitech”, verso il futuro

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il gruppo Snai cambia denominazione e diventa "Snaitech Spa". "C'è un particolare motivo d'orgoglio qui alla fiera del gioco idi Enada nel pronunciare: Snaitech - afferma Fabio Schiavolin, amministratore delegato del gruppo - perché questo è il nuovo corporate brand di chi ha mantenuto la parola. Eravamo qui un anno fa, a spiegare la nostra visione del futuro, incardinata sul concetto di innovazione, freschezza, divertimento. Ci ritroviamo qui, un anno dopo, con un prodotto nuovo e identificabile. Un ambiente unico ma mutevole al punto di poter offrire ogni tipologia di gioco. Grazie a una squadra infaticabile abbiamo centrato l'obiettivo del cambiamento profondo e, ora, a lavoro compiuto, inauguriamo ufficialmente il nuovo brand. Il motivo è semplice: la forma, in Snaitech, segue la sostanza. Non un'eccezione, ma la prima regola del nuovo che non smette di avanzare, pur senza dimenticare il passato". Il cambio di nome non produrrà effetti sui marchi della società: Snai, iZiplay, Vincendo e Paymat.

14:52Calcio: Parolo, la Champions obiettivo da perseguire

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La Champions è un obiettivo che ci stiamo guadagnando, che possiamo mettere nel mirino: un obiettivo che passa di domenica in domenica. Ora siamo aggrappati all'ultimo treno: non dobbiamo mai sbagliare". Marco Parolo crede nelle chance europee della Lazio. Il centrocampista biancoceleste, a margine dell'iniziativa "La Lazio nelle scuole", affronta anche il tema Keita. "È un giocatore che ha le qualità - sottolinea - Ha un talento incredibile. Spetta a lui tirar fuori tutto quello che ha ogni giorno, per crescere e migliorare". Parolo, quindi, invita i tifosi a tornare all'Olimpico. "È bello vedere che lo stadio si stia, pian pianino, riempiendo - osserva - Speriamo lo faccia sempre più, perché ci stiamo dando dentro. Uno stadio di proprietà? Sarebbe bellissimo avere un impianto della Lazio, dove sentirsi a casa, dove portare la tua famiglia e la gente. Leggere fuori dallo stadio "Ss Lazio" sarebbe una carica in più. Io spero che si vada verso questa strada. Queste cose sono fondamentali".

14:43Calcio:Zanzibar entra Confederazione africana,avrà nazionale

(ANSA) - ADDIS ABEBA (ETIOPIA), 16 MAR - La confederazione del calcio africano ha una new entry: l'arcipelago della costa orientale dell'Africa che fa capo all'isola di Zanzibar è stato infatti ammesso come membro autonomo all'interno della confederazione. Zanzibar, che in realtà fa parte della Tanzania, potrà dunque partecipare con una propria nazionale alle partite della Coppa d'Africa e naturalmente avrà diritto di voto nelle riunioni dell'organismo. Insomma, anche il calcio ha riconosciuto la situazione di parziale separazione fra la Tanzania e la sua isola che è governata con uno statuto di autonomia. Finora l'arcipelago era membro associato della Confederazione calcistica africana, che adesso conta 55 componenti, alla pari dell'Uefa e delle maggiori confederazioni aderenti alla Fifa.

14:43Calcio: Serie A, Tagliavento arbitra Sampdoria-Juventus

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Arbitri del 29/o turno di Serie A, in programma domenica alle 15; fra parentesi guardalinee, IV uomo e addizionali: Atalanta-Pescara, Fabbri di Ravenna (Gava-Caliari/Manganelli/Giacomelli-Piccinini); Bologna-Chievo, Abisso di Palermo (Del Giovane-Tolfo/Di Liberatore/Calvarese-Rapuano); Cagliari-Lazio, Guida di Torre Annunziata (Vivenzi-Liberti/Di Vuolo/Massa-Serra); Crotone-Fiorentina, Pairetto di Nichelino (Costanzo-Mondin/De Meo/Orsato-Di Paolo) Empoli-Napoli (12:30), Damato di Barletta (Valeriani-Pegorin/Preti/Gavillucci-Pezzuto); Milan-Genoa (sabato h 20:45), Russo di Nola (Barbirati-Peretti/Paganessi/Irrati-Sacchi) Roma-Sassuolo (20:45), Di Bello di Brindisi (Passeri-Lo Cicero/De Pinto/Rizzoli-Ghersini); Sampdoria-Juventus, Tagliavento di Terni (Tonolini-Tegoni/Posado/Mazzoleni-Celi); Torino-Inter (sabato h 18), Banti di Livorno (Dobosz-Fiorito/Di Fiore/Rocchi-Mariani); Udinese-Palermo (18), Maresca di Napoli (Ranghetti-Marrazzo/Di Iorio/Doveri-Abbattista).

14:37Calcio: Genoa,squadra in Lombardia per evitare contestazione

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Il Genoa è partito questa mattina per raggiungere una località nei pressi di Milano, come aveva annunciato ieri sera il presidente Preziosi, per evitare la contestazione dei tifosi in programma oggi alle 14 al campo di allenamento a Pegli. La squadra rossoblù a bordo del pullman ufficiale ha lasciato il centro sportivo Signorini poco dopo le dieci per raggiungere una località tenuta segreta nell' hinterland milanese. Una decisione presa dallo stesso Preziosi per evitare alla squadra l'onta della contestazione annunciata per questo pomeriggio con un comunicato ufficiale dai gruppi della Gradinata Nord. A presidiare il Signorini, vuoto, vi sono una trentina di agenti delle forze dell'ordine e due camionette della Polizia. La tifoseria organizzata intanto sta valutando se presentarsi comunque alle 14 al centro sportivo come previsto o rimandare l'incontro con la squadra.

14:36Ciclismo: squadra di atleti con diabete alla Milano-Sanremo

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Una squadra di ciclisti con diabete alla Milano-Sanremo. E' il Team Novo Nordisk, che partecipa quest'anno per la terza volta alla 'classicissima di primavera', dopo aver gareggiato, a inizio di stagione, nella 51/a Tirreno-Adriatico. Al via, sabato al Castello Sforzesco, anche Andrea Peron, 28 anni, di Camposanpietro (Padova), alla sua 4/a stagione con il team. A lui il diabete è stato diagnosticato a 16 anni ma questo non lo ha fermato. Al suo primo anno nel Team Novo Nordisk ha collezionato 14 piazzamenti nella top 10, inclusi podi nel Tour de Beauce e nel Tour di Cina, mentre nel 2014 ha guadagnato tre traguardi nella top 10 e nell'edizione 2015 della Milano-Sanremo è stato protagonista di una fuga iniziata poco dopo la partenza e durata sino a 38 km dall' arrivo. Oltre alla squadra composta da 18 ciclisti professionisti con diabete provenienti da 10 differenti Paesi, fanno parte del Team Novo Nordisk altri atleti di tutto il mondo tra cui triatleti e podisti, tutti con diabete.