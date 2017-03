Ultima ora

16:54Sisma: Renzi ad Amatrice, qui a salutare l’amico Pirozzi

(ANSA) - RIETI, 16 MAR - "Sono venuto qui in visita privata a salutare il mio amico Pirozzi perché avevo preso un impegno con Amatrice". E' quanto ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi lasciando il comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate. Renzi è giunto ad Amatrice intorno alle 13.30, è stato accolto dal sindaco Sergio Pirozzi con il quale ha preso un caffè e ha fatto a piedi un breve tratto di strada verso la zona rossa. L'ex premier, giunto a sorpresa ad Amatrice, ha lasciato il paese intorno alle 14.30.

16:52Esplosione sede Fmi: Lagarde,’atto di vigliaccheria’

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - "Condanno questo atto di vigliaccheria e di violenza e ribadisco la determinazione del Fondo monetario di continuare a lavorare in linea col suo mandato": così la numero uno del Fmi, Christine Lagarde, commenta l'esplosione avvenuta nell'ufficio di Parigi del fondo. "Lavoriamo insieme alla autorità francese per indagare sull'incidente ed assicurare la protezione del nostro staff", ha aggiunto.

16:44Minzolini: Lo Moro(Mdp), avvilita, negata legge Severino

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Sono sorpresa e un po' avvilita, abbiamo contraddetto una legge che con Silvio Berlusconi ha portato il leader dell'opposizione fuori dal Senato". Lo afferma, al termine del 'no' dell'Aula del Senato alla decadenza di Augusto Minzolini, Doris Lo Moro, senatrice Mdp e relatrice della vicenda in Giunta per le immunità. Il voto del Pd "non è stato causale, mi auguro che non sia stato organizzato", spiega Lo Moro interpellata sulle accuse di voto di scambio del M5S. E Lo Moro osserva: "Avevo dei dubbi, ho visto strani movimenti".

16:39Minzolini, comunque mi dimetto e mando lettera

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Ora mando la lettera" di dimissioni. Lo dice Augusto Minzolini entrando in ascensore ai giornalisti che gli chiedono se comunque intenda confermare le proprie dimissioni annunciate in Aula prima del voto sulla decadenza. Dimissioni che l'ex direttore del Tg1 aveva assicurato sarebbero arrivate qualunque fosse stato l'esito della votazione.

16:39Francia: liceo Grasse, disinnescato ordigno esplosivo

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Le Figaro 'le forze dell'ordine hanno disinnescato un ordigno esplosivo preparato con della polvere nera che era stato lasciato all'interno della scuola'. Sempre secondo il quotidiano, è stato confermato che l'assalitore è uno studente del liceo Tocqueville di Grasse

16:38Papa: con pres.Libano su sforzi soluzione politica in Siria

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 MAR - Nei colloqui in Vaticano del presidente del Libano Michel Aoun - che è stato ricevuto in separate udienze prima dal Papa e poi dal segretario di Stato Piero Parolin -, si è fatto tra l'altro "riferimento alla Siria, con particolare attenzione agli sforzi internazionali per una soluzione politica al conflitto". Lo riferisce la sala stampa vaticana, aggiungendo che "è stato altresì ribadito l'apprezzamento per l'accoglienza che il Libano presta ai numerosi profughi siriani" e che "infine, si è avuto un più ampio scambio di vedute sul contesto regionale, facendo cenno agli altri conflitti in corso e alla situazione dei cristiani in Medio Oriente".

16:38Angelina Jolie rinnova impegno con Unhcr, con voi per sempre

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Angelina Jolie ha rinnovato il contratto come Inviata Speciale dell'UNHCR. La star hollywoodiana, durante una visita nella sede centrale dell'organismo Onu per i rifugiati, a Ginevra, ha esortato tutto lo staff ad essere in prima linea per affermare "chi siamo e per chi ci battiamo" e "che lavoreremo ancora più duramente". Ed ha promesso: "Sarò con voi per sempre". "Essere qui è come tornare a casa. Sono venuta qui per la prima volta 16 anni fa e non avrei mai immaginato cosa mi avrebbero riservato gli anni a venire", ha detto la Jolie, che negli anni in cui ha lavorato con l'UNHCR è stata testimone di come il numero di persone costrette a fuggire dai propri Paesi a causa di guerre e persecuzioni sia passato da 22 milioni a 65 milioni: "Oggi, dovete assistere un numero maggiore di persone, avete più lavoro da fare e ricevete meno sostegno, e non so immaginare quanto possa essere duro per voi lavorare ogni giorno in questo contesto", ma "tutte le vite che contribuite a salvare fa la differenza".