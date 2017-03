Ultima ora

16:56Carlo e Camilla in Italia, da Amatrice ad Ercolano

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Rapporti bilaterali, lotta al traffico di esseri umani, coesione sociale e cooperazione militare. Questi i temi al centro della visita in Italia del principe Carlo e la Duchessa Camilla dal 31 marzo al 5 aprile. Parte di un tour europeo di nove giorni che porterà i reali anche in Austria, Albania e Romania, per lunghezza e complessità questa visita nel nostro Paese non ha precedenti. Tra gli oltre 30 impegni previsti, nell'agenda di Carlo e Camilla ci sono un incontro con Papa Francesco e un colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il principe si recherà inoltre ad Amatrice per incontrare gli abitanti della cittadina colpita dal terremoto dello scorso agosto, il personale della Protezione civile e alcuni responsabili della ricostruzione.

16:55Calcio: da torture Isis a serie D, la nuova vita di Seidu

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Vorrei una vita normale, posso riuscirci grazie al calcio". Anche un posto in serie D può cambiare l'esistenza di un ragazzo, se ti hanno ucciso il padre davanti agli occhi, sei stato torturato dall'Isis e arrivato in Italia su un barcone: "Erano tre, uno è affondato, noi siamo stati portati in Sardegna". A parlare è Seidu Soumaila, 19enne del Mali che gioca a calcio e si allena con il Trastevere, club che sta dominando il girone H della serie D. Il sogno della promozione potrebbe avverarsi, e a Seidu sembra adattarsi la canzone di Antonello Venditti "Benvenuti in Paradiso", inno della squadra. Seidu è in via di tesseramento, e sul corpo porta le cicatrici delle percosse dell'Isis, che lo tenne prigioniero a Tripoli. In precedenza, in Mali, "dei tuareg avevano ucciso mio padre per rubargli delle pecore. Io ero presente". Ora il Trastevere, con la Comunità di S.Egidio (a notare Seidu è stato il parroco di S.Maria in Trastevere), vuole allestire un team di rifugiati da iscrivere al campionato di Terza Categoria.

16:54Sisma: Renzi ad Amatrice, qui a salutare l’amico Pirozzi

(ANSA) - RIETI, 16 MAR - "Sono venuto qui in visita privata a salutare il mio amico Pirozzi perché avevo preso un impegno con Amatrice". E' quanto ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi lasciando il comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate. Renzi è giunto ad Amatrice intorno alle 13.30, è stato accolto dal sindaco Sergio Pirozzi con il quale ha preso un caffè e ha fatto a piedi un breve tratto di strada verso la zona rossa. L'ex premier, giunto a sorpresa ad Amatrice, ha lasciato il paese intorno alle 14.30.

16:52Esplosione sede Fmi: Lagarde,’atto di vigliaccheria’

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - "Condanno questo atto di vigliaccheria e di violenza e ribadisco la determinazione del Fondo monetario di continuare a lavorare in linea col suo mandato": così la numero uno del Fmi, Christine Lagarde, commenta l'esplosione avvenuta nell'ufficio di Parigi del fondo. "Lavoriamo insieme alla autorità francese per indagare sull'incidente ed assicurare la protezione del nostro staff", ha aggiunto.

16:44Minzolini: Lo Moro(Mdp), avvilita, negata legge Severino

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Sono sorpresa e un po' avvilita, abbiamo contraddetto una legge che con Silvio Berlusconi ha portato il leader dell'opposizione fuori dal Senato". Lo afferma, al termine del 'no' dell'Aula del Senato alla decadenza di Augusto Minzolini, Doris Lo Moro, senatrice Mdp e relatrice della vicenda in Giunta per le immunità. Il voto del Pd "non è stato causale, mi auguro che non sia stato organizzato", spiega Lo Moro interpellata sulle accuse di voto di scambio del M5S. E Lo Moro osserva: "Avevo dei dubbi, ho visto strani movimenti".

16:39Minzolini, comunque mi dimetto e mando lettera

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Ora mando la lettera" di dimissioni. Lo dice Augusto Minzolini entrando in ascensore ai giornalisti che gli chiedono se comunque intenda confermare le proprie dimissioni annunciate in Aula prima del voto sulla decadenza. Dimissioni che l'ex direttore del Tg1 aveva assicurato sarebbero arrivate qualunque fosse stato l'esito della votazione.

16:39Francia: liceo Grasse, disinnescato ordigno esplosivo

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Le Figaro 'le forze dell'ordine hanno disinnescato un ordigno esplosivo preparato con della polvere nera che era stato lasciato all'interno della scuola'. Sempre secondo il quotidiano, è stato confermato che l'assalitore è uno studente del liceo Tocqueville di Grasse