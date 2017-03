Ultima ora

18:43Usura:avvocato barese condannato, prendeva interessi al 257%

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Il gup del Tribunale di Bari Roberto Oliveri del Castillo ha condannato a 3 anni di reclusione e 5mila euro di multa l'avvocato barese Fabio Casalini, imputato per usura ai danni di un imprenditore. La notizia della sentenza è emersa nel corso dell'assemblea ordinaria della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari che era parte civile. Casalini avrebbe prestato in otto anni, dal 2003 al 2011, 1,2 milioni di euro ad un ristoratore barese, suo cliente, ottenendone la restituzione con l'aggiunta di 600mila euro di interessi (257% di interessi). La quota è stata sottoposta a confisca. Il giudice lo ha inoltre condannato al risarcimento danni nei confronti delle parti civili, l'imprenditore e la Fondazione, con provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro, oltre alla interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e dalla professione forense. "Oggi è una giornata storica - ha dichiarato Mons.Alberto d'Urso, presidente della Fondazione.

18:36Calcio: Roma, Pallotta arrivato nella Capitale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il presidente della Roma James Pallotta è nella Capitale ed è atteso stasera all'Olimpico per assistere al match dei giallorossi contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Giunto all'aeroporto di Ciampino con un volo privato da Luton (Londra), Pallotta ha lasciato lo scalo a bordo di una monovolume scura, senza incrociare i cronisti.

18:29Pallavolo: Fipav, sui transgender valgono le norme Cio

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Su pallavolo e atleti transgender, valgono le norme Cio e a controllare è la Fipav: la Federvolley interviene così sul caso Tifanny, la schiacciatrice brasiliana ingaggiata da Palmi in A2, dando in sostanza il via libera alla giocatrice, la cui presenza in campo era stata contestata da altri club e messa sott'esame dalla Lega femminile. La Fipav precisa che, secondo le norme Cio, l'unico criterio per indicare se un atleta può giocare in una categoria maschile o femminile "è il livello del testosterone", il cui controllo spetta al medico federale. La precisazione arriva dopo le richieste di chiarimento della Lega, che aveva anche ipotizzato che i controlli fossero di sua competenza. "Il livello di testosterone per essere considerate atleta donna - è specificato - non dovrà eccedere per un anno intero i 10 nanogrammi per litro e dovrà essere raggiunto un anno prima dell'evento sportivo al quale s'intende partecipare. In caso di non conformità, l'atleta dovrà essere sospesa dalle competizioni per 12 mesi".

18:28Canoa slalom: Molmenti nuovo dt azzurro,obiettivo Tokyo 2020

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un olimpionico per rilanciare la canoa azzurra in vista di Tokyo 2020: Daniele Molmenti, oro a Londra 2012 è il nuovo direttore tecnico della nazionale nella quale metterà a frutto la sua lunga esperienza internazionale. Al suo fianco, Ettore Ivaldi, già tecnico azzurro in passato prima di lavorare per un decennio alla guida delle nazionali di Spagna, Irlanda e Brasile. Lo ha annunciato il presidente federale Luciano Buonfiglio. "Per lo slalom è cominciato un nuovo ciclo - hanno detto Molmenti e Ivaldi - grandi motivazioni spingono tutti noi. Stiamo inquadrando la strepitosa rosa nazionale. Una rosa che dall'alto livello ai futuri campioni è accomunata da una grande voglia di crescita". Con il tandem Molmenti-Ivaldi collaborerà Guillermo Diez Canedo, 33enne tecnico spagnolo e semifinalista nel K1 a Pechino 2008.

18:18Sedute spiritiche per stupri:’Maestro’,come sta mia moglie?

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - E' monitorato a vista nella sua cella del carcere delle Vallette per evitare che possa compiere gesti autolesionistici Paolo Meraglia, 69 anni, l'insegnante in pensione arrestato con l'accusa di orchestrare sedute esoteriche dietro cui si celavano vicende di stupri di gruppo. L'uomo ha chiesto ripetutamente notizie della moglie, che ha problemi di salute. Dal giorno dell'arresto nessuno è andato a trovarlo. "Nel corso del suo interrogatorio di garanzia - afferma il difensore, l'avvocato Elena Beltramo - ha risposto alle domande del giudice e ha reso le sue spiegazioni. Stiamo valutando la possibilità di ricorrere al tribunale del riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere".

18:14Prodi, proporzionale non va bene, bisogna poter fare governo

(ANSA) - Roma, 16 mar - "Il sistema proporzionale "poteva andare bene nell'immediato Dopoguerra, oggi bisogna andare verso una concentrazione della base popolare. Un sistema elettorale non deve fotografare un paese ma rendere possibile la formazione di un governo". Lo ha dichiarato l'ex premier Romano Prodi a margine di un convegno della Luiss. A titolo di esempio, Prodi ha parlato di quello che attende l'Olanda: "Lo vedrete nelle prossime settimane - avverte - c'è da morire ora con la formazione del governo vista la pluralità di posizioni".

18:11Calcio: Premier League, è addio fra Middlesbrough e Karanka

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Middlesbrough ha deciso, consensualmente, d'interrompere il rapporto con il tecnico Aitor Karanka, che guidava la squadra da tre stagioni e mezza. Dopo 28 giornate di campionato, la squadra è penultima con 22 punti, 3 più del Sunderland, ultimo, e 3 meno del Crystal Palace quart'ultimo. "Vorrei ringraziare il Middlesbrough per la splendida opportunità che mi ha dato - le parole del 43enne spagnolo, ex attaccante di Real Madrid e Athletic Bilbao, riportate dal sito del club - Volevo anche ringraziare i giocatori, lo staff e le persone del club con il quale ho lavorato, così come i tifosi per il loro sostegno. Auguro il meglio per futuro".