Ultima ora

20:22Turchia: Schulz, adesione Ue al momento ‘totalmente esclusa’

(ANSA) - BERLINO, 16 MAR - "Nelle attuali condizioni un'adesione della Turchia all'Ue è completamente esclusa". Lo ha detto il candidato dell'Spd alla cancelleria tedesca, Martin Schulz, in un'intervista rilasciata alla Rheinische Post di domani. Riferendosi agli attacchi di Recep Tayyip Erdogan a vari Paesi Ue, Schulz ha risposto che "ogni capo di governo europeo dovrebbe dirgli chiaro e forte che ora ha superato ogni limite". Sulla proposta di sanzioni finanziarie ad Ankara, Schulz si è invece detto scettico, perché "con i pagamenti nel quadro dell'accordo sui profughi non sosteniamo il signor Erdogan ma i migranti che sono in Turchia". Come presidente del parlamento europeo Schulz era stato sempre a favore dell'adesione della Turchia all'Ue e, per questo, negli ultimi giorni criticato da alcuni esponenti della Cdu.

20:20Vescovo Tunisi, da noi chiese vuote appena c’è pericolo

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAR - I cristiani in Tunisia? Difficile contarli, al minimo segnale di pericolo scappano via e le chiese si svuotano. Allarmismo ingiustificato, però: dopo un attentato non si smette di andare in Francia o in Germania, mentre in Tunisia sono spariti. Parola dell'arcivescovo di Tunisi Ilario Antoniazzi, ospite a Cagliari della tavola rotonda su "Islam e Cristianesimo. L'esperienza della Chiesa cattolica in Tunisia", organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università di Cagliari, dall'Arcidiocesi di Cagliari e dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. "Quanti sono i cristiani in Tunisia? Una domanda che non si deve mai fare - scherza il vescovo - loro vengono e partono senza avvertire. Poi, basta che sia messa una bomba anche a duecento chilometri, e le chiese, che prima erano piene, diventano vuote perché i fedeli (i cristiani in Tunisia sono tutti stranieri, ndr) sono scappati in aereo. I turisti? Non ce ne sono più. Ed è un errore: il Paese è tranquillo, uno dei posti più sicuri del nord Africa, l'ultimo attentato risale a due anni fa". I limiti della Chiesa in Tunisia? "La condotta della Chiesa è governata da un accordo, che si chiama Modus Vivendi - spiega l'alto prelato - stipulato nel 1964 tra Vaticano e Governo. Ci sono dei limiti: ad esempio non si può parlare di Vangelo con i tunisini, non si possono ricevere donazioni. Ma questo accordo ci dà certezze: la sicurezza di poter restare. Conoscendo i nostri limiti e rispettandoli non abbiamo problemi, nè con la polizia nè col governo. (ANSA).

20:18Trump a caccia di 4,1 miliardi di dlr per costruzione muro

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Donald Trump a caccia di 1,5 miliardi di dollari subito e 2,6 miliardi per il prossimo anno da destinare alla costruzione del muro col Messico. E' quanto emerge dalle pieghe della legge di bilancio inviata dal presidente americano al Congresso. In totale 4,1 miliardi di dollari.

20:07Milan: confermato rinvio caparra, attesa prossima settimana

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - E' confermato lo slittamento alla prossima settimana del versamento della caparra da 100 milioni di euro che Sino-Europe Sports deve pagare a Fininvest per prorogare il termine del closing per l'acquisto del Milan, che comunque rimane quello fissato nei giorni scorsi, il 7 aprile. Il bonifico era previsto per oggi, al limite domani, ma secondo quanto filtra i cinesi non sono riusciti a rispettare i tempi. Ora dovranno completare il pagamento della nuova caparra da 100 milioni di euro (sarebbe la terza) la prossima settimana, in teoria all'inizio ma, visti i precedenti, non si può escludere un'ulteriore attesa di qualche giorno.

19:21Crac Ifil: tutti a giudizio, anche De Luca jr

(ANSA) - SALERNO, 16 MAR - Si è conclusa con il rinvio a giudizio di tutti gli indagati l'udienza preliminare per il fallimento della Ifil. Tra gli imputati anche Piero De Luca, figlio del governatore della Campania. Il gup del tribunale di Salerno, Sergio De Luca, ha disposto il processo per il 29 maggio prossimo. De Luca jr è accusato di bancarotta fraudolenta. L'imprenditore Mario Del Mese ha patteggiato la pena assieme al cognato Vincenzo Lamberti. Andrà a giudizio invece la moglie di Del Mese, Valentina Lamberti. Del Mese con il patteggiamento ha subìto una condanna a 7 mesi di reclusione, mentre il cognato Vincenzo Lamberti è stato condannato ad un anno e sei mesi. Il gup quest'oggi ha inoltre rinviato a giudizio per il crac della Ifil, società satellite del pastificio Amato, anche Giuseppe Amato, Luigi Avino, Emilio Ferraro e Marianna Gatto. Il processo si terra' dinanzi alla prima sezione penale del tribunale di Salerno.

19:17Gb, ‘London Bridge is down’, ecco piano per morte regina

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - 'London Bridge is down' (Il London Bridge è caduto). Quando il primo ministro britannico sentirà queste fatidiche parole in codice vorrà dire una sola cosa: che la regina Elisabetta II è morta. A rivelare la frase destinata a gettare i sudditi nello sconforto è il britannico Guardian che descrive anche in un lungo articolo il complesso meccanismo pronto a scattare nel Regno subito dopo la scomparsa della sovrana, sebbene lei appaia in grandissima forma. Nonostante i 90 anni continua infatti a concedersi le sue quotidiane cavalcate oltre ad aver ripreso senza problemi la sua intensa agenda di appuntamenti ufficiali dopo un forte raffreddore. I britannici però non vogliono farsi trovare impreparati e da anni, a tutti i livelli, c'è chi si prepara per quando quel giorno arriverà. Il Guardian ha cercato di ottenere una dichiarazione in merito al suo articolo da parte del Palazzo che, forse anche per ragioni di scaramanzia, ha risposto con un secco 'no comment'.

19:15Calcio: Panico nell’U.16 maschile, è un punto di partenza

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "È un bel traguardo, ma io lo vedo come un punto di partenza e non di arrivo": Patrizia Panico ha saputo da poche ore di essere diventata, sia pure ad interim, il primo tecnico donna a sedersi sulla panchina di una Nazionale azzurra maschile ma, precisa, prima dell'emozione, "è il senso di responsabilità di questa prima volta" ad assalirla. "Sono contenta, ovviamente - commenta a caldo - Anche perché bisogna abbattere ancora tanti muri e questa decisione è una cosa che aiuta a farlo. Essere la prima donna su una panchina è senz'altro un bel traguardo e mi piace pensare che questa mia prima volta possa esserlo anche per tante altre mie colleghe". Ad interim per due amichevoli e poi? "Io guardo giorno per giorno - risponde tranquilla l'ex attaccante - Guardo alla doppia sfida con la Germania nella speranza di dare ai ragazzi la giusta tranquillità e di metterli nelle condizioni di far bene. Non sapevo nemmeno che Zoratto andasse nelle date delle partite e comunque penso che sia una scelta giusta".