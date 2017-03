Ultima ora

21:58Calcio: Caf, dopo 29 anni finisce era Hayatou in Africa

(ANSA-AP) - ADDIS ABEBA, 16 MAR - Il calcio africano volta pagina e dopo 29 anni il camerunense Issa Hayatou passa la mano al nuovo presidente della Caf (la Confederazione calcistica africana) Ahmad Ahmad, 57 anni, ministro e n.1 della federazione del Madagascar. Lo ha deciso l'assemblea generale riunita ad Addis Abeba: il neoeletto ha ottenuto 34 voti (su 54) contro i 20 andati al 71enne 'presidentissimo', che era alla caccia dell'ottavo mandato consecutivo. Con l'elezione, Ahmad diventa anche automaticamente vicepresidente Fifa. "Siamo molto felici che il calcio africano sia stato finalmente liberato", ha commentato il presidente della federazione di calcio del Rwanda, Vincent Nzamwita. Si tratta in ogni caso di un risultato elettorale storico per il calcio africano, considerando che Hayatou ha governato la CAF per tre decenni, venendo sfidato in questi tre decenni solo due volte prima di oggi. "Questo è un cambiamento che è venuto troppo tardi", ha rincarato il massimo dirigente dello Swaziland, Mahlaba Mamba.

21:22Farmacista suicida: Csm censura pm Bologna

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Csm ha condannato alla censura il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, per la vicenda di Vera Guidetti, la farmacista che uccise sua madre e poi si suicidò, qualche giorno dopo essere stata ascoltata dal pm come testimone in un'indagine su un furto di gioielli. In un biglietto trovato accanto al corpo la donna scrisse che Giovannini l'aveva trattata come un criminale e non aveva creduto nella sua buona fede. Giovannini è stato condannato per aver continuato ad ascoltare la donna come testimone, dopo che erano emersi indizi a suo carico, che avrebbero richiesto la presenza di un difensore. Il pm è stato invece assolto dall'accusa di essersi comportato in maniera scorretta per essersi recato in casa della donna, una volta informato che era stata trovata morta, intromettendosi nell'attività del pm di turno, Morena Plazzi. "Le decisioni giurisdizionali si rispettano e non si commentano - ha detto il pm - ma rimango convinto di avere agito correttamente". Giovannini farà ricorso in Cassazione".

21:16Crollo ponte A14: audizione Autostrade Commissione inchiesta

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Sarà la Società Autostrade per l'Italia il primo soggetto ad essere audito, martedì 21 marzo alle 13:30, dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, che ha aperto una propria indagine in relazione al crollo del ponte 167 sull'autostrada A14. La Commissione, ha spiegato nei giorni scorsi la presidente Camilla Fabbri, si concentrerà sul ''delicato tema della sicurezza dei cantieri stradali, cercando di illuminare la catena degli appalti e dei subappalti per chiarire le responsabilità in materia di sicurezza. Un impegno doveroso verso la famiglia delle vittime, i lavoratori e tutti i cittadini che, quotidianamente, usufruiscono di un'infrastruttura strategica quale l'A14". Le audizioni proseguiranno poi, con un calendario ancora da stabilire, con la Polizia Stradale delle Marche, le ditte coinvolte negli appalti, gli operai rimasti feriti, ''non solo per accertare, in tempi brevi, ruoli, cause e responsabilità, ma anche per evitare che si possano ripetere simili tragedie''.

21:15Il Rally Italia Talent corre a Nizza Monferrato

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il 'Grande Fratello dei motori' è al suo ultimo atto prima della fase finale. Questo fine settimana sulla Pista Winner di Nizza Monferrato in provincia di Asti in Piemonte andrà in scena la nona ed l'ultima Selezione regionale della quarta edizione di Aci Rally Italia Talent targato Abarth che precederà la Semifinale sul Circuito di Siena dal 24 al 26 marzo. I numeri record di partecipazioni raggiunti in ogni selezione hanno caratterizzato l'edizione 2017 di Aci Rally Italia Talent targato Abarth e rafforzano quindi il grande successo di questo Format sportivo che ha incontrato sin dalla sua prima edizione l'interesse dei praticanti e degli appassionati del settore rally, interesse che si è accresciuto nelle successive edizioni con numeri in costante e progressivo aumento anche per i prestigiosi premi in palio: 1 Gara del Mondo Rally e 5 gare del Campionato Italiano Rally con vetture ed assistenza ufficiale Abarth, tutte partecipazioni a costo zero per i vincitori.

20:57Agricoltori, troppo lungo percorso Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 MAR - Gli agricoltori di Castelluccio di Norcia in strada con i propri trattori per protestare contro il percorso individuato per raggiungere l'altopiano in vista della semina per la fioritura, considerato troppo lungo. "Abbiamo semplicemente raccolto le loro richieste di creare quanto prima le condizioni per garantire la fioritura anche quest'anno", la replica dell'amministrazione comunale. La manifestazione è prevista domenica, quando i mezzi agricoli sfileranno attorno alle mura della città. La rabbia degli agricoltori è esplosa dopo che il Comune ha emanato l'avviso in cui si dà loro la possibilità di salire sabato a Castelluccio passando però da Pretare di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). "Il tragitto individuato è di 87 chilometri ed è impossibile, ci impieghiamo cinque ore", ha detto Nello Perla, presidente della Cooperativa agricola. "La strada individuata - ha replicato il Comune - è semplicemente l'unica oggi disponibile e che permette di raggiungere Castelluccio in sicurezza".

20:47Trovato morto in bagagliaio: Pm, si propende per suicidio

(ANSA) - MODENA, 16 MAR - "Nessun segno di colluttazione, o comunque, alcuna lesione di interesse investigativo, ulteriore rispetto ai tagli sul collo già osservati". La Procura di Modena sottolinea che le indagini sulla morte del 77enne Anthony Collinnsplatt, ex professore dell'Accademia militare di Modena, fanno propendere per l'ipotesi del suicidio. Il corpo dell'anziano, canadese e di passaporto inglese, è stato trovato venerdì nel bagagliaio aperto della sua auto, accesa, nel suo garage, a Pavullo. E' stato aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti e indaga la Polizia. In attesa degli esiti dell'autopsia "è stata riscontrata la presenza di monossido di carbonio nel sangue dell'uomo; dunque, il monossido è stato respirato mentre l'uomo era ancora in vita. Inoltre le ferite da taglio riscontrate sono risultate superficiali e compatibili con l'utilizzo della lametta rinvenuta sul davanzale dell'abitazione del signor Collinnssplatt". Procura e polizia "stanno però lavorando per escludere con certezza ogni altra ipotesi".(ANSA).

20:38Lettera esplosiva Fmi a Parigi forse da anarchici greci

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - La busta esplosiva inviata alla sede europea del Fondo monetario internazionale a Parigi ed esplosa questa mattina - con il ferimento di una persona - è stata spedita con francobolli greci. Lo rivela la tv Bfm. Secondo la polizia ellenica, all'origine dell'attentato ci sarebbero anarchici greci. Gli inquirenti indagano nella direzione di un collegamento con la lettera esplosiva inviata ieri al ministero delle Finanze tedesco, proveniente anch'essa dalla Grecia.