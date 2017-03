Ultima ora

01:16Donna uccisa in Calabria l’8/3, un fermo

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 16 MAR - I carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno fermato un uomo di 50 anni, S.F., quale presunto assassino di Antonella Lettieri, la donna di 42 anni uccisa con numerosi colpi alla testa ed alcune coltellate la sera dell'8 marzo e trovata il giorno dopo. E' un vicino di casa della donna. Era stato indagato fin da subito insieme ad altre due persone. E' stato portato nella caserma dei carabinieri, davanti alla quale ci sono decine di persone che stanno urlando la loro rabbia nei suoi confronti. Il movente sarebbe economico.

01:13Calcio:Spalletti,Roma meritava passare turno,mancata fortuna

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - ''Recriminazioni non ce ne sono mai, si va fuori per alcune ingenuità. Non c'e' stato quel mestiere richiesto da queste partite, in alcuni momenti ci perdiamo e facciamo fatica e perdiamo palloni''. Il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, accetta il risultato del campo ma nelle due partite con il Lione negli ottavi di Europa League ''erano i giallorossi a meritare di più il passaggio del turno. E' mancata solo un po' di buona sorte e siamo stati poco furbi'' ''Complessivamente - aggiunge Spalletti ai microfoni di Sky - la squadra ha fatto bene e meritava complessivamente di più. Se andavamo in vantaggio prima sarebbe stato più facile. Forse è segno che meritiamo questo, ma non è giusto. Forse anche io ho sbagliato qualche cosa''.

00:39Calcio: Europa League, risultati

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Risultati del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: Rit. And. Qualificata Anderlecht-Apoel 1-0 (1-0) Anderlecht Ajax-Copenhagen 2-0 (1-2) Ajax Manchester Utd-Rostov 1-0 (1-1) Manchester Utd Krasnodar-Celta Vigo 0-2 (1-2) Celta Vigo Genk-Gent 1-1 (5-2) Genk Roma-Lione 2-1 (2-4) Lione Besiktas-Olympiacos 4-1 (1-1) Besiktas B.Monchengladbach-Schalke 2-2 (1-1) Schalke

00:32Calcio: Europa League, Roma-Lione 2-1

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Roma batte il Lione 2-1 (1-1) all'Olimpico nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ma non basta ai giallorossi a ribaltare il 4-2 dell'andata. Ai quarti vanno i francesi. Roma a segno con Strootman al 17' pt e su autogol di Tousart (15' st). Lione in gol con Diakhaby al 16' pt.

23:49Somalia, pirati rilasciano nave ed equipaggio sequestrati

(ANSA) - MOGADISCIO, 16 MAR - I pirati somali che nei giorni scorsi avevano assaltato una petroliera al largo delle coste del nord della Somalia hanno abbandonato la nave ed hanno rilasciato il suo equipaggio, in tutto otto persone dello Sri Lanka, senza condizioni. Lo ha annunciato un ufficiale della sicurezza, Ahmed Mohamed, precisando che i pirati hanno lasciato la Aris 13 - battente bandiera delle isole Comore - che era diretta al porto di Bosaso, dopo 'negoziati' con gli anziani ed alcuni funzionari somali. I pirati non sono stati arrestati, anzi è stato dato loro un passaggio a bordo della petroliera fino al porto dove sono sbarcati.

23:46Siria: attivisti, ‘raid su moschea ovest Aleppo, 35 morti’

(ANSA) - DAMASCO, 16 MAR - E' di almeno 35 morti il tragico bilancio di un raid aereo contro una moschea a Jeenah nella provincia di Idlib in Siria, zona controllata dai ribelli. Lo riferiscono attivisti siriani e nuclei di primo intervento. Più alto il bilancio secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani che parla di almeno 42 morti, molti dei quali civili. Jeeneh si trova a ovest di Aleppo dove si sono rifugiati centinaia di migliaia di siriani in fuga dai combattimenti. Nella regione le forze russe e siriane hanno condotto in passato dei raid.

21:58Calcio: Caf, dopo 29 anni finisce era Hayatou in Africa

(ANSA-AP) - ADDIS ABEBA, 16 MAR - Il calcio africano volta pagina e dopo 29 anni il camerunense Issa Hayatou passa la mano al nuovo presidente della Caf (la Confederazione calcistica africana) Ahmad Ahmad, 57 anni, ministro e n.1 della federazione del Madagascar. Lo ha deciso l'assemblea generale riunita ad Addis Abeba: il neoeletto ha ottenuto 34 voti (su 54) contro i 20 andati al 71enne 'presidentissimo', che era alla caccia dell'ottavo mandato consecutivo. Con l'elezione, Ahmad diventa anche automaticamente vicepresidente Fifa. "Siamo molto felici che il calcio africano sia stato finalmente liberato", ha commentato il presidente della federazione di calcio del Rwanda, Vincent Nzamwita. Si tratta in ogni caso di un risultato elettorale storico per il calcio africano, considerando che Hayatou ha governato la CAF per tre decenni, venendo sfidato in questi tre decenni solo due volte prima di oggi. "Questo è un cambiamento che è venuto troppo tardi", ha rincarato il massimo dirigente dello Swaziland, Mahlaba Mamba.