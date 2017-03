Ultima ora

10:03Etna: continua attività eruttiva, avanza fronte lavico

(ANSA) - CATANIA, 17 MAR - Un calo di energia nella notte e poi all'alba il ritorno al quadro eruttivo di ieri. Era sembrato placarsi l'Etna che invece è ancora attivo: la colata che emerge dalla bocca apertasi nel nuovo cratere di Sud-est è bene alimentata e il fronte più avanzato ha superato il Belvedere, dove ieri si è verificata l'esplosione freatica, nel contatto tra lava, che arriva a superare i 1.000 gradi centigradi, e la neve, che ha ferito una decina di persone in maniera non grave. Il 'braccio' adesso si riversa nella desertica Valle del Bove, lontano da centri abitati. Dal cratere è presente un'attività stromboliana, con fontane di lava, boati e emissione di cenere. Quest'ultima la notte scorsa era cessata, ma è ripresa nuovamente e, in via precauzionale, è stato emesso un Vona Red, un allerta rosso, per gli spazi aerei: l'aeroporto di Catania al momento permette solo 5 atterraggi l'ora, mentre non ha limitazioni per i decolli. (ANSA).

09:56Corea Sud: Tillerson in visita a confine con Corea Nord

(ANSA) - CAMP BONIFAS (COREA DEL SUD), 17 MAR - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson sta visitando il confine più armato del mondo, quello tra la Corea del Nord e quella del Sud. Prima ha incontrato i soldati di una base militare Usa situata a circa 400 metri dalla calda Zona demilitarizzata, vestigia di Guerra fredda creata come zona cuscinetto dopo la fine della guerra del 1953. Poi ha voluto fare un giro nella zona demilitarizzata. Tillerson è l' ultimo di una serie di autorità americane fotografate sul confine tra le due Coree. Si tratta tuttavia della prima visita di un rappresentante dell'amministrazione Trump che, tra i suoi primi intenti, ha espresso quello di attuare una strategia più severa nei confronti della minaccia nucleare nordcoreana. Il suo tour tocca anche Giappone e Cina.

09:54Tajani, rilancio politico Ue per dare risposte a cittadini

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - L'Ue deve avere un "rilancio politico" per dare risposte ai cittadini su tre grandi temi: immigrazione, terrorismo, lavoro per i giovani, e l'occasione può essere il vertice del 25 marzo a Roma per celebrare il 60esimo anniversario dei trattati fondativi dell'Europa. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani intervenendo a UnoMattina. "Oggi la fiducia dei cittadini verso le istituzioni europee sembra calare in modo vertiginoso e dobbiamo le riscoprire le ragioni di stare insieme proprio nel momento delle difficoltà", ha spiegato Tajani. "Se daremo tali risposte tutti insieme, come parlamento, commissione e stati membri, allora l'Europa avrà fatto un passo in avanti" per "confrontarsi meglio" con gli altri grandi attori come Cina, Stati Uniti, Russia. "E l'occasione dell'anniversario dei trattati - ha rilevato - può esser un momento per un rilancio politico, ideale, non burocratico, che permetta all'Europa di essere protagonista".

09:51El Salvador: 30 omicidi in 24 ore, sparatorie fra gang

(ANSA) - SAN SALVADOR, 17 MAR - Durante la giornata di mercoledì scorso si sono registrati 30 omicidi nel Salvador, la metà dei quali sono legati alle attività delle "maras", le temibili gang di delinquenti che controllano intere zone urbane del paese centroamericano. Il comandante della polizia nazionale, Howard Cotto, ha detto alla stampa che delle 30 vittime 17 erano probabilmente membri di una qualche gang, e ha raccontato i dettagli delle 24 ore di sangue e violenza che ha vissuto il Salvador. Nei due casi con maggiore numero di vittime, 9 persone sono state uccise durante una sparatoria fra gang rivali a San Martin, a una cinquantina di kilometri da San Salvador, e altre 6 sono morte in uno scontro fra delinquenti e guardie giurate nel centro della capitale. Il Salvador è uno dei paesi con maggiore tasso di omicidi al mondo, insieme al suo vicino centroamericano, l'Honduras, con 103 e 81,7 casi ogni 100 mila abitanti nel 2015 e il 2016, rispettivamente, secondo dati delle Nazioni Unite.

09:49Afghanistan: kamikaze contro esercito in Khost, due morti

(ANSA) - KABUL, 17 MAR - Un kamikaze a bordo di un'autobomba si è fatto esplodere oggi vicino ad una base dell'esercito nella provincia orientale di Khost causando la morte di almeno due soldati ed il ferimento di altri dieci. Lo ha indicato all'ANSA una fonte dell'amministrazione locale. L'attacco, ha precisato la fonte, è avvenuto nel distretto di Sabari e l'esplosione, fortissima, ha causato danni in un raggio di centinaia di metri. Da parte sua un giornalista locale ha sostenuto che il bilancio potrebbe aggravarsi perché la base ospitava decine di soldati afghani.

09:48Racket:Ercolano,13 ordinanze per esponenti clan contrapposti

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del riesame di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di 13 persone. Sono 9 affiliati al clan "Birra-Iacomino" e 4 al clan degli "Ascione-Papale", entrambi attivi a Ercolano, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, soprattutto, denunce di imprenditori e commercianti ercolanesi che, superando la paura, hanno deciso di denunciare. E' stata dimostrata, rilevano i carabinieri, ''l'operatività e la costante contrapposizione delle organizzazioni per acquisire il controllo delle estorsioni; decine quelle documentate, spesso poste in essere con modalità efferate''. Determinante il "modello Ercolano": collaborazione tra vittime, cc, Dda e l'associazione antiracket "Ercolano per la legalità".

09:48Trump: accuse intercettazioni contro 007 Gb, Gchq nega

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - Barack Obama usò i servizi segreti britannici per spiare Donald Trump? La nuova ipotesi, avanzata da media Usa e rilanciata in queste ore dal portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha indotto la Gchq - agenzia d'intelligence di Londra già coinvolta nel Datagate con l'Nsa americana - a diffondere una rara smentita pubblica. Si tratta di "assurdità", di sospetti "totalmente ridicoli che devono essere ignorati, ha detto un portavoce della Gchq citato stanotte dall'agenzia Pa.