13:21Basket: Nba, Golden State e Cleveland si confermano in vetta

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Le due capoliste vincono e consolidano il loro primato: questo il verdetto delle partite Nba giocate stanotte. Golden State Warriors che guida la Western Conference, ha travolto con il risultato di 122-92 gli Orlando Magic. Grande prova di Klay Thompson (29 punti per lui), mentre i Cleveland Cavaliers, battistrada della Eastern Conference, hanno superato gli Utah Jazz per 91-83, con un Lebron James in stato di grazia che ha messo a segno ben 33 punti. Brutta sconfitta per i Toronto Raptors battuti in casa dagli Oklahoma City Thunder con il sonante punteggio di 123-102. I Thunders ancora una volta illuminati da Russell Westbrook, ormai re incontrastato delle triple doppie, che ieri notte ha messo a segno la sua 34ma performance con 24 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Nelle altre partite si segnala la vittoria esterna di Memphis ad Atlanta per 103-91 e la sconfitta dei Los Angeles Clippers in casa dei Denver Nuggets (Gallinari assente) con il punteggio di 129-114. (ANSA).

13:16Federalberghi, 9,5 mln italiani in vacanza sulla neve

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Nei primi tre mesi del 2017 i turisti italiani hanno confermato ancora una volta la loro passione per le vacanze sulla neve: sono 9,5 milioni coloro che hanno scelto le località sciistiche secondo l'indagine di Federalberghi. Il 97% ha scelto l'Italia, mentre è in lieve ribasso l'estero. Nel dettaglio quasi 5 milioni sono andati in settimana bianca con una spesa di 724 euro a persona. Di questi circa 687 mila hanno trascorso anche dei week end in montagna. Il giro di affari delle settimane bianche è di 3 miliardi e 616 milioni (+9,4% rispetto allo stesso periodo del 2016). "Non vi è dubbio - dice il presidente Bernabò Bocca - che alcuni territori abbiano sofferto più di altri la scarsa presenza della neve. Nella classifica delle destinazioni preferite merita attenzione il caso del Piemonte, che è in pole position anche grazie alla decisione della Giunta Regionale che ha istituito la Settimana dello Sport e del Benessere, creando così una nuova opportunità per destagionalizzazione e turismo scolastico". A seguire Trentino Alto Adige, Lombardia, Val d'Aosta e Veneto.

12:54Calcio: Fifa, Mali sospeso a tempo indeterminato

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La Federcalcio del Mali (Femafoot) è stata sospesa dalla Fifa, a partire da oggi e sino a futuri provvedimenti, per indebite interferenze operate dal governo. Lo si legge in una nota della Federazione internazionale. Stop, quindi, alla partecipazione della Nazionale e delle squadre locali a qualunque torneo estero (il prossimo match di qualificazioni mondiali sarebbe il 28 agosto contro il Marocco, mentre i due club impegnati nella Champions League africana sono già stati eliminati) e dei dirigenti ad ogni attività in ambito Fifa o Caf (la Federazione continentale). La Fifa precisa che le interferenze riguardano la decisione del ministro per lo Sport del Mali, Housseini Amion Guindo, "di sciogliere il Comitato esecutivo della Federcalcio e nominarne uno temporaneo con il compito di facilitare l'elezione del prossimo, entro dodici mesi. La sospensione - viene chiarito - cesserà solo quando le decisioni ministeriali verranno ritirate e il Comitato esecutivo presieduto da Boubacar Baba Diarra reinsediato".

12:48Calcio: stadio della Roma, Pallotta incontra la Raggi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il presidente della Roma, James Pallotta, è giunto in Campidoglio per l'incontro in programma con la sindaca Virginia Raggi. I due si erano sentiti al telefono lo scorso 24 febbraio dopo il via libera dell'Amministrazione comunale al progetto (rivisto e corretto nelle cubature) per lo stadio di proprietà da realizzare a Tor di Valle. Pallotta, che ieri sera è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile (e questa mattina prima di uscire si è sottoposto ad un ulteriore controllo medico), senza poter quindi assistere all'Olimpico all'eliminazione della Roma dall'Europa League, è arrivato a Palazzo Senatorio assieme al dg giallorosso Mauro Baldissoni e all'ad Umberto Gandini. Sulle scale d'ingresso, Pallotta ha anche consegnato ad uno dei cronisti presenti il foglietto illustrativo di un medicinale, come a voler confermare di non essere in perfette condizioni. Nel pomeriggio, ad ogni modo, potrebbe vedere il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

12:48Minzolini: Emiliano, rispetto voto Senato ma sono addolorato

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Rispetto il voto del Senato che pure mi ha addolorato". Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd Michele Emiliano a margine di una conferenza stampa alla Camera precisando di non voler dire altro: "Non voglio farmi tirare dentro queste cose in un giorno come questo in cui la lotta alla mafia, con la decisione di Giuseppe Antoci di sostenere la nostra mozione, finalmente fa irruzione nella politica italiana".

12:35Prodi, a Ue servono altre umiliazioni prima reagire?

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Siamo di fronte alla crisi delle istituzioni europee. Dopo la crisi economica, siamo entrati in un periodo di stanchezza, il senso comunitario si è affievolito. Abbiamo bisogno di altre umiliazioni, di essere emarginati ancor di più per poter reagire? Ricordiamoci che nessun Paese europeo può essere protagonista della nuova globalizzazione". Lo afferma l'ex presidente della commissione Ue Romano Prodi intervenendo nell'Aula di Montecitorio alla Conferenza straordinaria dei Presidenti dei Parlamenti dell'Ue.

12:23Sparatoria liceo, ricercato miglior amico Killian

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Caccia all'uomo in Provenza e in tutta la Francia per rintracciare il miglior amico di Killian, 16 anni, lo studente del liceo Tocqueville di Grasse che ieri ha aperto il fuoco nella sua scuola. Il ragazzo, secondo quanto si apprende, potrebbe aver aiutato Killian nel suo progetto e da 24 ore ha fatto perdere le sue tracce. Gli inquirenti hanno appurato che anche lui, come Killian, era affascinato dalle armi. Questa mattina il fratello del ricercato è stato posto in stato di fermo.