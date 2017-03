Ultima ora

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla vigonovese (Padova). Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco giunti sul posto sembrerebbe che una barra laterale di posizionamento di una gru di un camion della nettezza urbana, si sia sfilata, colpendo le vetture che sopraggiungevano in senso opposto tranciandone i tettucci. I pompieri hanno estratto due conducenti rimasti incastrati all'interno di un piccolo veicolo commerciale e un'auto, niente da fare purtroppo per l'autista di una terza auto deceduto sul colpo, come accertato dal personale medico del 118. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario e portati in ospedale. Coinvolta anche una quarta auto colpita di striscio dalla staffa. Sul posto il personale della polizia locale di Padova per la viabilità e i rilievi del sinistro.

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Ci sono persone più adatte di me che stanno già programmando il futuro. Noi siamo molto concentrati sul presente, perché ci sono ancora situazioni per toglierci delle soddisfazioni e c'è la possibilità di poter gettare delle basi importanti per costruire qualcosa di ancora più grande". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, allenatore dei nerazzurri. Domani l'Inter sfiderà il Torino nello stadio Grande Torino ed è obbligata a vincere per continuare a sperare in un posto Champions: "La classifica sta dimostrando che le prime cinque del campionato vincono sempre. Sono tutte ottime squadre, la Juve, a Roma e il Napoli non sono in quelle posizioni per caso - spiega Pioli - e noi dovremo fare qualcosa di veramente molto importante, dobbiamo fare più punti possibili, partendo dalla prossima sfida".

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "L'Inter è un treno in corsa, ha una rosa attrezzata per raggiungere il 3/o posto. Noi cercheremo di farlo deragliare con tutte le nostre forze e con l'aiuto dei tifosi, consapevoli che l'Inter è la squadra più in forma tra quelle che arrivano al Grande Torino". L'allenatore dei granata, Sinisa Mihajlovic, inquadra così l'anticipo di domani pomeriggio. Reduce dalla sconfitta con la Lazio, il tecnico si presenza in conferenza stampa senza voce: "Sono arrabbiato con me stesso e con i giocatori, ho strillato e ho perso un po' la voce", ammette Mihajlovic. "L'Inter ha tutto - sostiene Mihajlovic -: qualità, talento, centimetri, chili. Dal suo arrivo, Pioli ha sfruttato subito un calendario abbordabile ed è stato bravo a fare il massimo dei punti, così la squadra ha fatto il pieno di fiducia. Se continuano così possono arrivare terzi e con qualche innesto in estate, puntare allo scudetto. Nelle ultime due hanno fatto 12 gol, nelle ultime 12 partite ne hanno vinte 10. Ma il Toro in casa è un'altra squadra".

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "In un mondo sempre più fondato su protagonisti di grandi dimensioni, di veri e propri giganti istituzionali, l'Europa non può rinunziare al suo ruolo, e alle sue possibilita' di influenza, facendosi più piccola". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il brindisi al Quirinale, in occasione della colazione con i Presidenti dei Parlamenti dell'Ue. "Alle attese e alle domande dei propri cittadini, l'Ue manifesta alle volte una insufficiente capacità di rispondere in modo convincente ed efficace", aggiunge.

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - "Questa mattina ho presentato l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dell'indagine sui mandanti della strage" firmata dalla Procura di Bologna, "a cui rispondiamo punto per punto". Lo dice Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione familiari delle vittime del 2 agosto 1980. Una richiesta "priva di fondamento perché si riduce ad una rilettura di sentenze vecchie trent'anni, che conosciamo anche noi. Ciò che chiedevamo, e continueremo a chiedere", prosegue "è di indagare sugli elementi nuovi, emersi dopo quelle sentenze, e che abbiamo dettagliato in più memorie depositate in Procura. Quindi, o non le hanno lette o non le hanno comprese". Se, continua il deputato Pd, "dopo 37 anni di battaglie contro depistaggi e apparati per arrivare alla verità sui mandanti della strage, condotti dalla nostra Associazione, qualcuno crede di scoraggiarci tentando di seppellire la vera storia della cupola eversiva stragista, che abbiamo e stiamo comprendendo, può darsi pace perché non ci arrenderemo". (ANSA).

(ANSA) - PARMA, 17 MAR - Arrestato dai Carabinieri di Parma per violenza sessuale aggravata su minore, un istruttore di pallavolo ed educazione motoria, 29 enne, parmigiano. L'uomo, che ora è agli arresti domiciliari, da un paio di mesi lavorava come collaboratore esterno in una scuola elementare della provincia. Vittima delle sue attenzioni, durante l'ora di educazione fisica, sarebbe stata una bambina di otto anni, che avrebbe palpeggiato e in un caso avrebbe fatta spogliare nel bagno della scuola.(ANSA).

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "Andrea Belotti è l'attaccante più forte della Serie A e può diventare uno dei più forti anche a livello europeo". Sinisa Mihajlovic replica così a Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, prossimo avversario del Torino, che ieri ha rilanciato le ambizioni di Icardi per la classifica marcatori. "Gioca in una squadra più forte e forse per lui è più facile segnare - sostiene il tecnico granata -: noi, però, abbiamo il quinto attacco della Serie A e, se il 'Gallo' continua così, può vincere il titolo".