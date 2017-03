Ultima ora

18:36Erdogan su bando velo in Ue, ‘vietate anche la kippah’

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 MAR - Nuovo attacco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro la decisione della Corte di giustizia europea che permette di vietare il velo islamico nei luoghi di lavoro. "Siamo stanchi di tutto questo. Voi dite che è libertà di religione. Io vi sfido a vietare la kippah", ha detto Erdogan, durante un comizio a sostegno del referendum sul presidenzialismo a Eskisehir, nell'Anatolia nord-occidentale. Ieri, in proposito il leader di Ankara aveva parlato di "crociata" anti-Islam.

18:26Torino: rincari in vista, Comune aumenta le tariffe

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Stangata in arrivo per i torinesi. La giunta comunale pentastellata ha infatti approvato una serie di rincari per tributi locali, tariffe, rette e canoni, dalla raccolta rifiuti al suolo pubblico, passando per i permessi della Ztl. E' quanto prevedono le delibere contenenti le linee di indirizzo per il potenziamento delle attività di riscossione delle entrate. I documenti, che verranno ora esaminati dal Consiglio comunale e che prevedono anche alcuni sgravi per determinate categorie, sono preliminari all'approvazione del bilancio preventivo che sarà esaminato dalla giunta in una delle prossime sedute. Sugli aumenti va all'attacco l'opposizione in Sala Rossa. "Cara sindaca Appendino giù la maschera - scrive su Facebook il consigliere Pd Domenico Carretta - il suo sogno si sta trasformando in un incubo per tanti torinesi che hanno creduto davvero al riscatto degli ultimi". (ANSA).

18:26Donna uccisa in Calabria:Cc,fermo per indizi e pericolo fuga

(ANSA) - CROTONE, 17 MAR - Pericolo di fuga e aggravamento della posizione indiziaria: sono questi i motivi del fermo di Salvatore Fuscaldo, di 50 anni, bracciante agricolo, accusato dell'omicidio di Antonella Lettieri, la 42enne uccisa a Cirò Marina la sera dell'8 marzo scorso nella sua abitazione. Fuscaldo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Le analisi del Ris di Messina avrebbero confermato che tracce di sangue della vittima erano nell'auto dell'uomo. Il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone col. Salvatore Gagliano ha parlato anche dei momenti di tensione registrati quando Fuscaldo è stato trasferito in carcere. "Abbiamo operato la cattura - ha detto - in modo discreto. All'uscita della caserma abbiamo trovato centinaia di persone che sapevano del fermo. Invece per l'omicidio ancora nessuno è venuto spontaneamente a collaborare. Sappiamo che il nostro operato è stato apprezzato, e speriamo adesso di avere un riscontro dai cittadini". Domani, intanto, si svolgeranno i funerali di Antonella Lettieri.

18:21Ue: Tajani, auspico difesa coordinata e comune

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' necessario "sviluppare un mercato dell'industria europea della difesa", utilizzando "mezzi militari in modo coordinato" al fine di "risparmiare risorse". In questo senso "auspico una difesa europea comune a partire dalla prossima dichiarazione di Roma". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nel corso della conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea in occasione del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma in Aula al Senato. "Era il sogno - ha aggiunto - mai realizzato di Alcide De Gasperi" e altri padri dell'Unione europea.

18:20Grasso, ricostruire clima di fiducia fra i governi Ue

(ANSA) - ROMA, 17 MAR "Ricostruire un clima di serenità e fiducia fra i governi; agire contro le diseguaglianze che, anche nei Paesi più solidi, condannano alla marginalità e all' esclusione troppi cittadini; reagire al rapido declino demografico del continente integrando virtuosamente gli immigrati; una vera politica estera comune". Sono queste le quattro linee che il presidente del Senato Pietro Grasso pone in rilievo, parlando alla conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Ue, per la programmazione del futuro dell'Ue.

18:19Ludopatica sfonda porta Tabacchi e resta incastrata

(ANSA) - SAN BARTOLOMEO AL MARE (Imperia), 17 MAR - Una donna di 76 anni, affetta da una grave forma di ludopatia, ha cercato di sfondare a martellate la saracinesca di una tabaccheria nell'imperiese per rubare biglietti delle lotterie istantanee, ma è rimasta incastrata tra lamiera e porta e è stata arrestata dalla polizia. L'anziana è stata trovata dalla polizia col martello ancora in mano. L'hanno aiutata a disincastrarsi e portata in questura. La donna ha ammesso di essersi "gravemente ammalata per il gioco d'azzardo" e ha ottenuto il beneficio dei domiciliari in attesa del processo per direttissima.

18:18Minorenne guida auto nel Reggiano, maxi multa a nonna

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 MAR - Un ragazzo di sedici anni che aveva preso l'auto della nonna per raggiungere una festa di compleanno è stato fermato nella serata di ieri dalla polizia stradale a Reggio Emilia. Gli agenti hanno intimato l'alt per un controllo alla vettura guidata dal minorenne nella frazione di Rivalta e il giovane ha ammesso di aver preso il mezzo senza il consenso della nonna. Quest'ultima, informata della situazione, ha condannato il comportamento del nipote ma è stata comunque colpita da due multe, di cui una da 5.000 euro. E' stato anche disposto il fermo amministrativo per trenta giorni del veicolo. (ANSA).