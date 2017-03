Ultima ora

20:55Sardegna: vertenza accantonamenti arriva a Palazzo Chigi

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - La vertenza accantonamenti della Sardegna arriva sul tavolo di Palazzo Chigi. E' questo il primo risultato raggiunto oggi nel secondo incontro tra l'assessore alla Programmazione e vice presidente della Giunta sarda Raffaele Paci, con il sottosegretario degli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa. Già la prossima settimana la vertenza sulle somme accantonate come contributo dell'Isola al risanamento della finanza pubblica per 684 milioni, verrà incardinata nell'agenda del Governo. "Il sottosegretario Bressa ha riconosciuto le nostre ragioni, ha condiviso numeri e analisi del dossier che gli abbiamo consegnato e ha ritenuto ragionevoli le nostre richieste sugli accantonamenti a partire dal 2018 - ha detto Paci - Perciò il prossimo confronto sulle rivendicazioni della Sardegna sarà fatto direttamente a Palazzo Chigi per ragionare su tempi e modi che consentano di raggiungere nel più breve tempo possibile i risultati che vogliamo".

20:55Sindaco, io espulso da Turchia con sequestro fascia

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - "Sono stato arrestato ieri sera all'aeroporto di Istanbul e poi espulso per surreali 'motivi di sicurezza'. Mi hanno sequestrato e non restituito sia la fascia tricolore che il cellulare istituzionale". A raccontarlo è Massimiliano Voza, sindaco di Santomenna (Salerno), appena rientrato in Italia: è uno dei primi cittadini che hanno conferito la cittadinanza onoraria al leader curdo Abdullah Ocalan. "Sono stato interrogato e trattenuto per una notte intera senza motivo insieme ad altre quattordici persone dalle più svariate provenienze prima di essere espulso. Mi è stata negata anche la telefonata al consolato italiano, che si era intanto autonomamente attivato su iniziativa della Farnesina. Mi hanno sequestrato e non restituito sia la fascia tricolore che il cellulare istituzionale", racconta Massimiliano Voza: la sua professione è quella di cardiochirurgo ed ha esercitato da volontario questa attività in condizioni di fortuna anche a Kobane.

20:33Incidenti stradali: nel 2017 vittime in calo del 5,5%

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - In calo le vittime degli incidenti stradali. Nel 2017, nei mesi di gennaio e febbraio, gli scontri rilevati da Polizia stradale e Carabinieri sono calati del 10,4% (10.481 contro 11.703) ed i morti sono stati 207, 12 in meno dello stesso periodo del 2016 (-5,5%). La diminuzione, a quanto indicano i dati prodotti dal Viminale, si è manifestata soprattutto dopo l'introduzione della legge sull'omicidio stradale, il 25 marzo del 2016. Da quella data fino al 31 dicembre 2016, gli incidenti mortali sono stati 1.235 (-5,4% rispetto al medesimo periodo del 2015) ed i morti 1.330 contro 1.409 dell'anno precedente (-5,6%). Dal monitoraggio della sola attività della Polstrada, nel periodo 25 marzo-31 dicembre 2016, rispetto agli incidenti mortali rilevati, in 294 casi sono state individuate responsabilità penali per omicidio stradale. Per quanto riguarda, invece, gli incidenti con lesioni, in 530 casi sono state individuate responsabilità per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

20:23Uranio:Pili,a Teulada Torio portato via con missione segreta

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - "Nel poligono militare di Teulada è stato utilizzato Torio radioattivo". Per il parlamentare di Unidos Mauro Pili ora ci sono atti e prove ottenute dopo una visita ispettiva al Cisam, Centro interforze studi per le applicazioni militari, di Pisa. Torio portato via, denuncia Pili, con un'operazione condotta grazie a un elicottero CH 47, lo scorso 23 agosto. "Missione segreta - racconta il deputato - per portare via di fretta le scorie radioattive contenute nel deposito provvisorio dentro il poligono. Ordini superiori. Ad intervenire è lo Stato Maggiore. Proprio dopo la mia visita ispettiva - precisa Pili - del 6 agosto". Il deputato invita tutti a fare i conti: "I tecnici del Cisam - sottolinea Pili - hanno detto che ogni missile Milan contiene 3 grammi di Torio. La conseguenza di questo dato è logica: a Teulada sono stati esplosi 4.200 missili Milan, 1.800 a Quirra. Nel territorio di Teulada sono stati dispersi, fra la penisola interdetta e altre 5 aree ben 12,6 kg di torio, a Quirra 5,4 kg". "Nei fusti nucleari portati via dal CH 47, secondo i report interni, ci sarebbero appena quattro tracciatori Milan contenenti torio. Ne mancano all'appello 4.196. Che fine hanno fatto? Sono stati raccolti? Dove sono finiti? Esiste la tracciabilità?", chiede Pili. Morale? "Un disastro ambientale senza precedenti - conclude Pili - e danni ancora tutti da individuare sulla popolazione militare e civile. Ora, però, che elementi chiave emergono non ci si deve fermare per alcun motivo".

20:07Calcio: Mandorlini, sono fiducioso però serve tempo

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Lontano da Genova per ritrovare serenità e cercare il riscatto dopo la sconfitta nel derby, anche se il prossimo avversario si chiama Milan. Non una settimana semplice per il Genoa. "Sono fiducioso anche se ci vorrebbe il tempo che non abbiamo. Non è possibile pensare di risolvere i problemi dall'oggi al domani, occorrerebbero due o tre mesi per cambiare", ha detto il tecnico Andrea Mandorlini. A pesare è la sconfitta nel derby. "Volevamo fare di più, è chiaro. Ora guardiamo avanti, a una gara per volta. Serve reagire per raccogliere risultati su campi complicati". San Siro è proprio uno di questi. "Il Milan è il Milan, lo affronteremo con entusiasmo e determinazione". Mandorlini ha poi spiegato le ragioni del ritiro anticipato che ai tifosi è sembrata una fuga da Genova per evitare contestazioni. "Non siamo ancora salvi e ritengo che occorra stare vicino alla squadra. Il presidente ha voluto dare tranquillità con questa decisione, non è stata una fuga per scappare dalla contestazione".

19:56Bar del Ravennate preso di mira da ladri 27 volte in 11 anni

(ANSA) - RAVENNA, 17 MAR - Con l'ultimo tentato colpo dell'altra notte, il suo bar è stato preso di mira dai ladri 27 volte in 11 anni. Per 23 volte si è trattato di un tentativo di furto che ha comunque prodotto cospicui danni; 4 volte i malviventi sono invece riusciti a razziare le sigarette o a svuotare le slot machine. E' il poco invidiabile primato incassato da Morena Maretti, titolare dell'omonimo bar annesso alla stazione di servizio 'Esso' che si trova lungo la 'S. Vitale' tra Bagnacavallo e Lugo, nel ravennate. La donna al Resto del Carlino ha confidato di non poterne più: "Negli ultimi due anni ho deciso di non tenere più slot machine e 'Gratta & Vinci' ma non è contato. Un calo dei furti c'era stato quando avevo affisso nel locale un cartello in cui spiegavo che i camionisti che sarebbero rimasti la notte a dormire nel piazzale, la mattina dopo avrebbero avuto la colazione gratis. Si trattava di un ottimo deterrente, ma a seguito della chiusura del ponte dell'Albergone", nei pressi del bar il traffico pesante è calato.(ANSA).

19:49Coniugi si impiccano in garage di casa a Biella

(ANSA) - BIELLA, 17 MAR - Due coniugi sessantenni di Biella si sono tolti la vita impiccandosi nel garage di casa. Entrambi commercianti ambulanti, hanno scritto in un biglietto, forse indirizzato al figlio, i motivi del gesto, ma la Polizia sul contenuto mantiene il riserbo. Due anni fa - raccontano i vicini - la coppia aveva subito un furto in casa, fatto che aveva lasciato un segno profondo soprattutto nella donna. Per la costante paura che l'episodio si ripetesse, avevano deciso di vendere la villetta dove abitavano, nel quartiere di Chiavazza, ma senza esito. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'autorimessa dove parcheggiavano il camion. Il fatto che da alcuni giorni nessuno lo avesse spostato, ha destato dei sospetti. (ANSA).