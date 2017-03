Ultima ora

22:34Pallavolo: Tifanny, Lega, ora svolgete controlli mai fatti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - ''Ora attendiamo solo di conoscere l'esito dei controlli medici previsti dalle normative applicabili, controlli che la Fivb ha dichiarato di non aver eseguito quando ha autorizzato il transfer in Italia della atleta all'origine della legittima e motivata richiesta dei nostri club, in quanto non di sua competenza per competizioni nazionali''. Il presidente della Lega Volley femminile, Mauro Fabris, torna sul caso Tifanny, la schiacciatrice brasiliana transgender ingaggiata da Palmi in A2, la cui presenza in campo era stata contestata nelle settimane scorse dagli altri club, chiedendo ''che si rendano ora noti i risultati delle verifiche mediche''. ''Controlli, insomma, che non sono mai stati operati e/o - aggiunge Fabris - confermati dalle competenti autorità medico sportive''.

22:31Rubate bici ciclisti, recuperate in tempo per Milano-Sanremo

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Potranno correre la Milano-Sanremo i ciclisti della Bardiani-CSF cui erano state rubate le biciclette a Peschiera Borromeo, nel milanese. All'ora di pranzo, presso l'hotel in cui soggiorna il #GreenTeam a Peschiera Borromeo, i ladri hanno forzato la serratura del portellone posteriore del camion officina del team rubando quattro biciclette Cipollini NK1K. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno iniziato subito le ricerche, trovando e recuperando le quattro bici all'interno di un campo nomadi nel quartiere Chiesa rossa di Milano. Il proprietario del furgone, al momento irreperibile, è stato denunciato in stato di libertà, mentre le bici sono state restituite per consentire agli atleti di partecipare alla gara ciclistica internazionale di domani.

22:24Uccide la ex fidanzata a colpi di pistola e poi si suicida

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - I corpi di due giovani - un ragazzo e una ragazza - sono stati trovati oggi pomeriggio all'interno di un'auto lungo la strada Valleranese, in provincia di Viterbo. Da una primissima ricostruzione si ipotizzerebbe un omicidio-suicidio. Il ragazzo avrebbe prima sparato dei colpi di pistola verso la giovane e poi si sarebbe tolto la vita. Si erano lasciati da poco e forse si erano incontrati per un chiarimento, secondo le prime testimonianze. Sul posto il 118 e i carabinieri, che indagano sulla vicenda. Dalle primissime informazioni sembra che il giovane sia di Amelia, in provincia di Terni, e la ragazza della provincia di Viterbo.

22:13Armenia: centinaia per morte oppositore

(ANSA) - EREVAN, 17 MAR - Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi a Erevan, capitale dell'Armenia, per denunciare la morte in carcere di un attivista dell'opposizione. Secondo testimoni circa mille persone hanno invaso le strade per il secondo giorno consecutivo criticando il governo e chiedendo l'apertura di un'inchiesta imparziale sulla morte del 49enne Artur Sarkisyan. L'uomo aveva cominciato il mese scorso lo sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione ed è morto d'infarto ieri. Sarkysian era stato arrestato l'anno scorso con l'accusa di fiancheggiare il terrorismo: aveva infatti portato da mangiare a miliziani catturati dopo aver attaccato una stazione di polizia a Erevan.

22:10Migranti: barca con 15 algerini intercettata da Gdf

(ANSA) - IGLESIAS, 17 MAR - Nuovo sbarco di migranti nel Sulcis. Un barchino con a bordo 15 algerini - tra di loro ci sarebbe anche una donna - è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di finanza, al largo delle coste sud occidentali della Sardegna. I militari delle Fiamme gialle hanno velocemente raggiunto il barchino che si trovava non distante dall'isola del Toro. I migranti sono stati scortati fino in porto, e dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione saranno trasferiti nei vari centri di accoglienza.

22:09Migrante davanti market, multa a esercente ‘E’ area vendita’

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 17 MAR - La polizia municipale di Pescia (Pistoia) ha sanzionato un supermercato per non aver preso provvedimenti nei confronti di un extracomunitario che vendeva merci di diverso genere all'esterno della struttura. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata decisa in quanto si era verificato, si legge in una nota del comando dei vigili pesciatini, "un ampliamento dell'area di vendita, senza autorizzazione, all'esterno". L'ambulante (regolare) svolgeva attività di vendita da circa un mese e la direzione del supermercato era già stata invitata in due precedenti occasioni dalla polizia municipale a sorvegliare meglio i propri spazi.

22:06Marocco: re incarica El Othmani nuovo premier

(ANSA) - RABAT, 17 MAR - Il re del Marocco Mohammed VI ha incaricato oggi Saâeddine El Othmani nuovo premier. Psichiatra di formazione El Othmani è stato a capo del ministero degli Esteri fino al 2013 e raccoglie consensi trasversali, persino dal Pam, il partito di opposizione. È presidente del Consiglio nazionale del Pjd, il partito islamista della Giustizia e dello sviluppo, ma è considerato una colomba tra i falchi di Benkirane. Ha ricevuto l'incarico dal re e ora dovrà formare il nuovo governo, come annuncia il comunicato della casa reale. La destituzione del predecessore, Abdelilah Benkirane, avvenuta lo scorso 15 marzo, dopo cinque mesi di consultazioni a vuoto, è stata uno shock per il mondo politico marocchino.