01:03Mo: ragazzo palestinese ucciso in scontri militari Israele

(ANSA) - RAMALLAH, 17 MAR - Un adolescente palestinese di 16 anni è rimasto ucciso in Cisgiordania durante scontri con i militari israeliani, secondo quanto reso noto dal ministero della sanità dell'Autorità palestinese. I militari dello Stato ebraico da parte loro hanno dichiarato che "bottiglie incendiarie sono state lanciate contro veicoli di passaggio" e che come risposta a quella "improvvisa minaccia gli uomini hanno sparato" verso gli autori di queste azioni. Dal 2015 le forze israeliane hanno ucciso almeno 239 palestinesi, identificati per lo più come "aggressori", mentre 41 israeliani e due cittadini americani sono stati assassinati da palestinesi, quasi tutti in attacchi con coltelli, ma anche travolti da veicoli lanciati contro i passanti.

00:58Libia: migliaia in piazza a Tripoli contro milizie

(ANSA) - BENGASI (LIBIA), 17 MAR - Migliaia di libici hanno manifestato a Tripoli contro le milizie che controllano la capitale libica, in una rara dimostrazione di rifiuto del loro strapotere culminato di recente in due giorni di scontri che hanno trasformato la città in una sorta di campo di battaglia. Pick-up con mitragliatrici pesanti hanno pero' disperso i manifestanti, secondo quanto riferisce l'emittente Libya's Channel. I contestatori scandivano slogan contro le milizie e invocavano un esercito e polizia unificati. Alcuni hanno inneggiato al generale Khalifa Haftar, l'uomo forte insediato in Cirenaica, nell'est del Paese, e avversario del premier Fayez Al-Sarraj, appoggiato dall'Onu. Intanto a Tripoli due tv sono state attaccate da uomini armati. Nel primo caso nell'attacco contro Al-Nabaa non c'è rivendicazione, ma una tv della fazione di Tobruk e di Haftar l'aveva definita "organo d'informazione terrorista". Quanto a Libya 218, "armati hanno assaltato la sede e arrestato i dipendenti", ha reso noto Al Arabiya.

00:52Calcio: 3 reti al Benevento, il Perugia è quinto

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Davanti ad oltre 10mila spettatori il Perugia ha battuto 3-1 il Benevento nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di serie B, risultato che consente alla formazione umbra di scavalcare momentaneamente il Bari e salire al quinto posto in classifica con 47 punti, uno meno degli avversari superati al Curi questa sera. Per il Perugia di mister Bucchi è il quarto risultato utile consecutivo. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo 30 secondi, con un gol di testa di Nicastro. Il Benevento ha pareggiato al 24' con Ceravolo. Perugia di nuovo in vantaggio al 36' con Di Carmine. Nella ripresa al 21' Acampora ha siglato il definitivo 3-1.

00:38Trump: governo Usa verso appello su blocco ‘bando-bis’

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - L'Amministrazione Trump intende fare appello alla decisione di un giudice federale del Maryland che ha disposto lo stop alla seconda versione del 'bando' sugli ingressi negli Usa da sei paesi a maggioranza musulmana. Il governo ha infatti presentato una breve comunicazione affermando che ricorrerà alla corte d'appello del quarto circuito. La decisione del giudice del Maryland insieme con quella di un giudice delle Hawaii hanno posto un altro freno al provvedimento a poche ore dall'entrata in vigore. Il bando-bis coinvolge sei stati, uno in meno (l'Iraq) rispetto alla prima versione che la magistratura ha prima bloccato temporaneamente su base nazionale con la decisione di un giudice federale di Seattle e poi invalidato con quella unanime di tre giudici presso una corte d'appello della California. Inducendo l'amministrazione Trump a riscrivere il testo, limandolo e aggiustandolo. Non abbastanza pero' secondo un giudice federale delle Hawaii che ha decretato lo stop temporaneo al 'bando-bis'.

23:42Teatro: Martone lascia Stabile Torino, l’addio a fine anno

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Mario Martone lascia dopo dieci anni il Teatro Stabile di Torino, che nel 2015 ha portato al riconoscimento dello status di Teatro nazionale da parte del ministero per i Beni culturali. La notizia a pochi giorni dal debutto sotto la Mole, dopo il successo di Napoli, de 'Il sindaco del rione Sanità'. Il regista completerà il suo mandato, che scade a fine anno, firmando anche la stagione 2017-2018. Dietro l'addio nuovi importanti impegni cinematografici. "Negli ultimi giorni, Martone ha avuto la conferma di una serie di importanti impegni cinematografici, di grande soddisfazione ma molto gravosi. Abbiamo quindi preso questa decisione di comune accordo", spiega all'ANSA Filippo Fonsatti, direttore del Teatro Stabile di Torino di cui il regista era il direttore artistico dal 2007. "Avremo comunque tutto il tempo - aggiunge - per individuare una figura all'altezza della prestigiosa eredità di Martone".(ANSA).

23:42Calcio: Hamsik carico, punta al record personale di gol

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Insegue Maradona ed è l'unico punto fermo del centrocampo di Maurizio Sarri. Marek Hamsik a Empoli continuerà la sua scalata al record di gol con la maglia azzurra che ormai dista solo cinque reti: 110 in dieci stagioni per il centrocampista slovacco, 115 in sette per Diego, il simbolo di sempre contro il simbolo dell'era De Laurentiis. Nei mesi in cui a Sarri non manca l'abbondanza in mediana, Hamsik c'è sempre. Il capitano azzurro, dopo gli anni difficili con Benitez, è tornato a livelli altissimi ed è in doppia cifra nel computo dei gol fatti, visto che finora ha esultato dieci volte in campionato e due in Champions League. Lo slovacco punta ora a battere il suo record personale di gol: finora il top lo aveva raggiunto in due stagioni (2010-11 e 2014-15) arrivando a quota 13 reti. Il record è a pochi passi e il mediano di Banska Bystrica, diventato ormai cittadino di Castel Volturno dove vive ormai da anni, vuole centrarlo, per avvicinare ancora Maradona.

23:34Calcio: Napoli-Juve, in un giorno venduti 30.000 biglietti

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Sono trentamila i biglietti venduti in una sola giornata per Napoli-Juventus del 2 aprile. La vendita dei tagliandi è cominciata oggi e ha avuto subito successo, anche grazie alla promo che permette un prezzo conveniente se si compra anche il tagliando per Napoli-Juve di Coppa Italia del 5 marzo. Sui trentamila che hanno comprato il biglietto per il match di serie A, ben 18.000 hanno preso anche il biglietto per la semifinale di Coppa. La vendita continuerà anche nei prossimi giorni, fino al 23 marzo gli abbonati hanno diritto di prelazione.