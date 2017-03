Ultima ora

07:30Messico: governo, il muro di Trump è un atto ostile

(ANSA) - MEXICO CITY, 18 MAR - Il capo della diplomazia messicana, il ministro degli Esteri Luis Videgaray, ha esortato le aziende nazionali a fare un esame di coscienza prima di prendere in considerazione una loro partecipazione nella costruzione del muro voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che aziende messicane possano essere coinvolte nel progetto, Videgaray ha osservato che "chiunque, davanti ad una possibilità di guadagno, "faccia un esame di coscienza, perchè non stiamo parlando di una opportunità economica ma di un atto ostile". Secondo notizie di stampa, all'inizio di questo mese il presidente del gigante messicano del cemento Cemex avrebbe affermato di essere pronto a fornire materiale per il progetto qualora gli fosse stato richiesto. Tuttavia, dopo essere stato fatto bersaglio di critiche, un portavoce della società ha precisato questa settimana che la società "non vi parteciperà".

07:26Un intruso nel giardino della Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Il Secret Service, il servizio di sicurezza che protegge tra l'altro la Casa Bianca, ha confermato che un intruso lo scorso 10 marzo ha scavalcato la recinzione della residenza presidenziale a Washington rimanendo nel perimetro protetto per 16 minuti prima di essere fermato. L'uomo non ha mai avuto accesso alla Casa Bianca ma si è addentrato nel prato circostante l'edificio.

07:24Trump: media, marito Conway indicato per posto dip.Giustizia

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Il marito di una dei più stretti collaboratori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Kellyanne Conway, è indicato come il prossimo della cosiddetta 'divisione civile' presso il dipartimento di Giustizia Usa, una posizione di particolare rilievo e potenziale potere in quanto ha il compito di sovrintendere le cause legali del governo federale su una serie di temi, tra cui potenzialmente anche la difesa del 'bando' agli ingressi negli Usa presentato dal presidente Trump. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate, secondo cui la nomina di George Conway, avvocato di New York, dovrebbe essere annunciata dalla Casa Bianca nei prossimi giorni.

01:03Mo: ragazzo palestinese ucciso in scontri militari Israele

(ANSA) - RAMALLAH, 17 MAR - Un adolescente palestinese di 16 anni è rimasto ucciso in Cisgiordania durante scontri con i militari israeliani, secondo quanto reso noto dal ministero della sanità dell'Autorità palestinese. I militari dello Stato ebraico da parte loro hanno dichiarato che "bottiglie incendiarie sono state lanciate contro veicoli di passaggio" e che come risposta a quella "improvvisa minaccia gli uomini hanno sparato" verso gli autori di queste azioni. Dal 2015 le forze israeliane hanno ucciso almeno 239 palestinesi, identificati per lo più come "aggressori", mentre 41 israeliani e due cittadini americani sono stati assassinati da palestinesi, quasi tutti in attacchi con coltelli, ma anche travolti da veicoli lanciati contro i passanti.

00:58Libia: migliaia in piazza a Tripoli contro milizie

(ANSA) - BENGASI (LIBIA), 17 MAR - Migliaia di libici hanno manifestato a Tripoli contro le milizie che controllano la capitale libica, in una rara dimostrazione di rifiuto del loro strapotere culminato di recente in due giorni di scontri che hanno trasformato la città in una sorta di campo di battaglia. Pick-up con mitragliatrici pesanti hanno pero' disperso i manifestanti, secondo quanto riferisce l'emittente Libya's Channel. I contestatori scandivano slogan contro le milizie e invocavano un esercito e polizia unificati. Alcuni hanno inneggiato al generale Khalifa Haftar, l'uomo forte insediato in Cirenaica, nell'est del Paese, e avversario del premier Fayez Al-Sarraj, appoggiato dall'Onu. Intanto a Tripoli due tv sono state attaccate da uomini armati. Nel primo caso nell'attacco contro Al-Nabaa non c'è rivendicazione, ma una tv della fazione di Tobruk e di Haftar l'aveva definita "organo d'informazione terrorista". Quanto a Libya 218, "armati hanno assaltato la sede e arrestato i dipendenti", ha reso noto Al Arabiya.

00:52Calcio: 3 reti al Benevento, il Perugia è quinto

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Davanti ad oltre 10mila spettatori il Perugia ha battuto 3-1 il Benevento nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di serie B, risultato che consente alla formazione umbra di scavalcare momentaneamente il Bari e salire al quinto posto in classifica con 47 punti, uno meno degli avversari superati al Curi questa sera. Per il Perugia di mister Bucchi è il quarto risultato utile consecutivo. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo 30 secondi, con un gol di testa di Nicastro. Il Benevento ha pareggiato al 24' con Ceravolo. Perugia di nuovo in vantaggio al 36' con Di Carmine. Nella ripresa al 21' Acampora ha siglato il definitivo 3-1.

00:38Trump: governo Usa verso appello su blocco ‘bando-bis’

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - L'Amministrazione Trump intende fare appello alla decisione di un giudice federale del Maryland che ha disposto lo stop alla seconda versione del 'bando' sugli ingressi negli Usa da sei paesi a maggioranza musulmana. Il governo ha infatti presentato una breve comunicazione affermando che ricorrerà alla corte d'appello del quarto circuito. La decisione del giudice del Maryland insieme con quella di un giudice delle Hawaii hanno posto un altro freno al provvedimento a poche ore dall'entrata in vigore. Il bando-bis coinvolge sei stati, uno in meno (l'Iraq) rispetto alla prima versione che la magistratura ha prima bloccato temporaneamente su base nazionale con la decisione di un giudice federale di Seattle e poi invalidato con quella unanime di tre giudici presso una corte d'appello della California. Inducendo l'amministrazione Trump a riscrivere il testo, limandolo e aggiustandolo. Non abbastanza pero' secondo un giudice federale delle Hawaii che ha decretato lo stop temporaneo al 'bando-bis'.