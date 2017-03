Ultima ora

09:43Tunisia: due anni fa la strage al Museo del Bardo

(ANSAmed) - TUNISI, 18 MAR - Ricorrono oggi due anni esatti dal tragico attentato terroristico al Museo del Bardo, nel quale persero la vita 24 persone, tra le quali 4 turisti italiani. Il 18 marzo 2015 due giovani tunisini, Yassine Labidi e Jabeur Khachnaoui (poi uccisi dalle forze speciali), armati di kalashnikov, entrarono nella struttura che si trova proprio di fianco al parlamento, per compiere una carneficina con l'obiettivo di colpire uno dei luoghi simbolo del Paese. Quell'attentato (rivendicato dall'Isis) e quelli che seguirono nel 2015 colpirono al cuore l'economia del turismo, un settore che rappresenta il 7% del Pil del Paese, ma la Tunisia seppe reagire con forza ad ogni attacco, varando tra l'altro a fine luglio 2015 una severa legge antiterrorismo. "La situazione sicurezza in Tunisia ora è nettamente migliorata", ha detto recentemente il premier in Parlamento, ma la lotta al terrorismo è ancora lunga.

09:39Etna: altissima colonna cenere lavica, chiuso aeroporto

(ANSA) - CATANIA, 18 MAR - Un'altissima colonna di cenere lavica è emessa dal nuovo cratere di Sud-Est dell'Etna che continua la sua attività eruttiva. La nuova fase ha fatto chiudere la notte scorsa l'aeroporto internazionale di Catania che resterà non operativo fino a mezzogiorno. Un'ora prima tornerà a riunirsi l'Unità di crisi. Le spazzatrici hanno ripulito la pista dalla cenere lavica, ma la situazione resta critica. E' invece aperto lo scalo di Comiso (Ragusa). Il Vona Rosso, allerta rosso sugli spazi aerei, è stato emesso dall'Ingv di Catania che monitora l'attività del vulcano che prosegue con la stessa energia di ieri: dal nuovo cratere di Sud-Est dell'Etna continua l'attività 'stromboliana', con boati, esplosioni, fontane di lava, emissione di cenere e di una colata lavica. Il fronte più avanzato del 'braccio' è fermo nella parete alta della desertica Valle del Bove. Il tremore registrato nei condotti magmatici interni del vulcano è sui valori di ieri, assente l'attività sismica.(ANSA).

09:24Usa-Cina: segretario di Stato Tillerson a Pechino

(ANSA) - PECHINO, 18 MAR - Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, è giunto a Pechino, ultima tappa del primo viaggio in Asia orientale, cominciato con Giappone e Corea del Sud. Durante la permanenza in Cina di poco più di un giorno, il capo della diplomazia Usa incontrerà il presidente Xi Jinping, il premier Li Keqiang, il consigliere di Stato Yang Jiechi e il ministro degli Esteri Wang Yi. Tra le questioni primarie in agenda, i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord e i preparativi del vertice tra Xi e il presidente Donald Trump atteso, nelle indiscrezioni dei media statunitensi, agli inizi di aprile, forse il 6 e il 7.

09:09Colombia: Farc consegnano 140 armi a osservatori Onu

(ANSA) - BOGOTA', 18 MAR - Le Farc, il maggior gruppo ribelle colombiano, hanno consegnato oltre 140 armi a osservatori delle Nazioni Unite, come previsto dallo storico trattato di pace siglato lo scorso anno. Secondo quell'intesa, le Farc si erano impegnate a consegnare il 30% del proprio arsenale entro il primo marzo. Tuttavia, il ritardo con cui sono stati allestiti i 26 accampamenti dove ora sono raccolti circa 7.000 ribelli, ha fatto sì che i container destinati a contenere le armi non fossero pronti. I ribelli hanno quindi cominciato a registrare le armi in possesso di ognuno di loro mentre le autorità preparavano l'inventario dell' arsenale. Il generale dell' Esercito Javier Florez ha detto che al momento l'inventario dell'arsenale delle Farc comprende 14.000 armi da fuoco, tra cui 11.000 fucili. Il presidente colombiano Manuel Santos ha sottolineato come la consegna delle armi garantirà "una pace stabile".

08:15Migranti: torture in Libia, arrestato trafficante

(ANSA) - AGRIGENTO, 18 MAR - Ha torturato, seviziato e stuprato i migranti rinchiusi nella "safe house", prima che partissero verso le coste italiane. La polizia di Stato ha fermato, ed il Gip del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha già convalidato l'arresto, un ventenne ghanese ritenuto essere un trafficante di uomini. Nei giorni scorsi, l'uomo, sbarcato lo scorso 5 marzo a Lampedusa, è stato sottratto da un tentativo di linciaggio da parte di alcuni immigrati che lo avevano riconosciuto come il responsabile delle torture subite in Libia. Dal racconto dei migranti è emerso che venivano sottoposti a sevizie, anche in diretta telefonica con i propri parenti, ai quali veniva richiesto il pagamento di un riscatto per porre fine alle sofferenze dei loro cari. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta, al sequestro di persona, alla violenza sessuale, all'omicidio aggravato ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

08:08Hillary Clinton pronta a tornare alla vita pubblica

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Hillary Clinton si dice pronta a tornare alla vita pubblica, per aiutare gli americani a ritrovare un terreno comune. Lo ha detto la stessa ex candidata democratica alle presidenziali intervenendo ad un evento in occasione del St. Patrick's Day, in Pennsylvania. "Come molti miei amici anche io al momento sono in difficoltà nel leggere le notizie", ha detto la ex segretario di Stato, facendo appello a lavorare insieme per risolvere i problemi. "Non credo si possa lasciare che le divisioni politiche diventino divisioni personali - ha sottolineato - e non possiamo ignorare o voltare le spalle a qualcuno perchè abbiamo diverse vedute politiche". Dopo la dura sconfitta subita da Donald Trump alle presidenziali, Hillary Clinton era stata fotografata nei boschi attorno alla sua casa di Chappaqua, nello Stato di New York, poi aveva detto che in quel momento sentiva, metaforicamente, di volersene 'rimanere nel bosco', salvo poi aggiungere che lo si può fare solo per un periodo limitato.

07:30Messico: governo, il muro di Trump è un atto ostile

(ANSA) - MEXICO CITY, 18 MAR - Il capo della diplomazia messicana, il ministro degli Esteri Luis Videgaray, ha esortato le aziende nazionali a fare un esame di coscienza prima di prendere in considerazione una loro partecipazione nella costruzione del muro voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che aziende messicane possano essere coinvolte nel progetto, Videgaray ha osservato che "chiunque, davanti ad una possibilità di guadagno, "faccia un esame di coscienza, perchè non stiamo parlando di una opportunità economica ma di un atto ostile". Secondo notizie di stampa, all'inizio di questo mese il presidente del gigante messicano del cemento Cemex avrebbe affermato di essere pronto a fornire materiale per il progetto qualora gli fosse stato richiesto. Tuttavia, dopo essere stato fatto bersaglio di critiche, un portavoce della società ha precisato questa settimana che la società "non vi parteciperà".