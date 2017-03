Ultima ora

12:09Fa jogging vicino centro accoglienza, aggredita donna

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri in tutto il territorio di Bagnoli (Padova) dopo che ieri sera una donna che stava facendo jogging nei pressi del centro di accoglienza per richiedenti asilo è stata aggredita da uno straniero. L'uomo intorno alle 20 di ieri sera avrebbe raggiunto la donna schiaffeggiandola e strattonandola. La donna è però riuscita divincolarsi e a fuggire, fino a fermare un'auto di passaggio a cui ha chiesto aiuto. Non è chiaro se aggressore, di colore, fosse ospitato nel vicino centro di accoglienza per migranti.

12:01Ciclismo: Sagan, nella vita mai avere aspettative

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - È partita da piazza Castello la 108esima Milano-Sanremo (291 km). Il più acclamato dal pubblico, durante le consuete operazioni di firma alla partenza, è stato il due volte campione del mondo e grande favorito di oggi Peter Sagan, che ha risposto agli applausi con una battuta, in linea con il personaggio: "La cosa migliore nella vita è non avere aspettative. Le avevo da bambino, ora non più". Ai nastri di partenza ben sei ex vincitori della Classicissima di primavera. Per Mark Cavendish, "gareggiare in Italia non ha eguali"; mentre per John Degenkolb, "vincere la Sanremo è un'emozione indescrivibile, qualcosa da portare dentro per sempre". Non nasconde le ambizioni nemmeno Tom Boonen, che si ritirerà dopo la Roubaix. "Abbiamo una squadra molto forte - spiega il belga - ma Gaviria è il nostro leader. Vedremo come sta, anche se sul Poggio potremo inventarci qualcosa con Gilbert e Alaphilippe".

11:56Ex Jugoslavia: serbi i più nostalgici, 71% rimpiange Tito

(ANSA) - BELGRADO, 18 MAR - Il 71% dei serbi rimpiange la vecchia Jugoslavia socialista, e la Serbia - tra le ex repubbliche jugoslave - è quella con la maggiore percentuale di nostalgici. Dalla parte opposta figurano Kosovo e Croazia, dove a rimpiangere la Jugoslavia del Maresciallo Tito è solo rispettivamente il 5% e il 18% dei cittadini. E' quanto è emerso da una inchiesta diffusa dal portale 'Tportal' e ripresa dai media a Belgrado. Dopo la Serbia la maggiore percentuale di jugo-nostalgici si registra in Bosnia-Erzegovina (68%), seguita dal Montenegro (63%) e Macedonia (45%). Nell'inchiesta non è stata presa in considerazione la Slovenia.

11:47Musica: Paoli operato a Modena alla aorta, dimesso, sta bene

(ANSA) - MODENA, 18 MAR - Il cantautore 83enne Gino Paoli è stato colpito lunedì da un aneurisma all'aorta addominale: ricoverato nella clinica privata Hesperia Hospital, dove ha subito un intervento programmato, è stato dimesso e sta bene. A riportare la notizia è il quotidiano 'Il Resto del Carlino' di Modena città dove Paoli trascorre molto del suo tempo da diversi anni. E' stato infatti lo stesso cantautore ad inviare una lettera alla redazione modenese del giornale, dopo le dimissioni dalla clinica, avvenute ieri: "desidero ringraziare l'Hesperia Hospital di Modena per il felice esito delle cure prestate in occasione del mio recente ricovero". il cantautore ligure, racconta la moglie, "adora questa città si sente a casa. Presto si rimetterà e tornerà in scena".(ANSA).

11:43Tennis: Indian Wells, Federer contro la sorpresa Sock

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Sarà fra Roger Federer e Jack Sock la seconda semifinale del Bnp Paribas Open, primo torneo Wta Premier Mandatory stagionale in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California (montepremi di 6.993.450 dollari): lo svizzero, infatti, ha superato i quarti grazie al ritiro dell'australiano Nick Kyrgios, sembra, a causa di un'intossicazione alimentare; lo statunitense, invece, ha eliminato a sorpresa il giapponese Kei Nishikori battendolo 6-3, 2-6, 6-2 dopo un'ora e 48 minuti di gioco. L'altra semifinale metterà di fronte l'altro svizzero Stanislas Wawrinka e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Entrambi i match si disputano oggi. Nel tabellone femminile, intanto, si è già alla finale che domani vedrà il derby russo fra Elena Vesnina e Svetlana Kuznetsova: ieri, infatti, la prima ha sconfitto la francese Kristina Mladenovic per 6-3, 6-4; la seconda ha battuto 7-6, 7-6 la ceca Karolina Pliskova.

11:41Chiesa: beatificazione Mayr-Nusser a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Migliaia di fedeli sono giunti a Bolzano per la beatificazione di Josef Mayr-Nusser, il bolzanino, padre di famiglia, che disse no a Hitler e morì nel 1945 durante il trasferimento nel campo di concentramento di Dachau. A presiedere la celebrazione nel duomo di Bolzano, in rappresentanza di Papa Francesco, il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Oltre al vescovo della diocesi di Bolzano e Bressanone Ivo Muser partecipano altri dieci vescovi alla cerimonia, come anche circa 160 sacerdoti, 15 diaconi permanenti e 20 seminaristi. La celebrazione sarà animata musicalmente dal Coro del Duomo di Bolzano e dal Coro parrocchiale di Longomoso. Si tratta della prima beatificazione che viene celebrata a Bolzano.

11:39Rugby: Sei Nazioni, l’Italia in Scozia per l’onore

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'Italia cerca oggi a Murrayfield, l'ultimo stadio dove ha riportato una vittoria nel Sei Nazioni, la spinta per chiudere con onore un torneo al di sotto di ogni aspettativa. Ma la Scozia che la squadra di O'Shea si troverà di fronte non è quella sconfitta nel 2015 e che rimediò il cucchiaio di legno: a Edimburgo ha già battuto Irlanda e Galles e conta di fare l'en plein interno con gli azzurri. Che saranno pure privi di Favaro in terza linea e Campagnaro in seconda. In panchina siederanno sei avanti e due trequarti per cercare, spiega il ct, "d'invertire la tendenza dei nostri secondi tempi". Italia: Padovani; Esposito, Benvenuti, McLean, Venditti; Canna, Gori; Parisse (cap.), Steyn, Mbandà; Biagi, Fuser; Cittadini, Gega, Lovotti (Ghiraldini, Panico, Chistolini, Van Schalkwyk, Ruzza, Minto, Violi, Sperandio). Scozia: Hogg; Seymour, Jones, Dunbar, Visser; Russell, Price; Wilson, Watson, Barclay (cap.); J. Gray, R. Gray; Fagerson, Ford, Reid (Brown, Dell, Berghan, Swinson, Du Preez, Pyrgos, Weir, Scott).