Ultima ora

14:28Calcio: Guardiola, mai stato tanto solido come oggi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Pep Guardiola puntella la sua panchina al Manchester City. In settimana, l'eliminazione dalla Champions ha ridato fiato ai detrattori del manager e sono evidentemente in risposta a quelle critiche le sue parole pronunciate in vista del match di campionato contro il Liverpool, domani all'Etihad Stadium. "Non mi sono mai sentito più solido al timone come in questo momento", ha assicurato il tecnico catalano rivelando di aver ricevuto sostegno dal presidente Khaldoon Al Mubarak subito dopo la sconfitta con il Monaco, mercoledì scorso. "Ovviamente, era deluso - ha precisato - Ma ha mostrato vicinanza a me e alla squadra, come sempre, ed io l'ho apprezzato". Guardiola ha poi fatto sapere di aver incontrato anche il proprietario del City, Sheikh Mansour, a fine febbraio. E che quel confronto, allo stesso modo, ha reso la sua posizione più forte di quanto sia mai stata al Barcellona o al Bayern, i due precedenti club da lui guidati. "Qui è iniziato un percorso - ha ribadito - ed io voglio fare la mia parte".

14:25Rapine col ‘ballo del marocchino’ a Bologna, tre arrestati

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Nel mondo universitario bolognese era conosciuta come 'la rapina con il ballo del marocchino': le vittime vengono circondate di notte da un gruppetto di nordafricani che iniziano a danzare in cerchio, poi passano alle minacce e si fanno consegnare portafogli o smartphone. Tra gennaio e marzo 2016 sono sei gli episodi, tutti in zona ateneo, che la squadra mobile della Polizia di Stato di Bologna contesta a tre magrebini, raggiunti tra giovedì e venerdì da ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip Alberto Gamberini. In manette sono finiti due marocchini, Ismail Sabre, 27 anni, e Hamza Jematte, 25, e Iskandar Layouni, tunisino 21enne, rintracciati tra Bologna, Reggio Emilia e Parma. L'indagine è partita dalla denuncia di una ragazza che raccontò di essere stata circondata e palpeggiata, oltre che derubata del cellulare. In un'occasione, a marzo 2016, una coppia di fidanzati era stata immobilizzata e rapinata in piazzetta Marco Biagi, sotto la minaccia di due coltelli. (ANSA).

14:20Chiesa: card. Amato, cristiani i più perseguitati nel mondo

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - "Il cristianesimo è oggi odiato, avversato, perseguitato. I discepoli di cristo rappresentano il gruppo religioso più perseguitato dei nostri tempi, in tutti i continenti, dall'Europa all'Africa, dalle Americhe all'Asia". Lo ha detto nel duomo di Bolzano il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, durante la beatificazione di Josef Mayr-Nusser, morto per aver detto no a Hitler. "Il Vangelo - ha aggiunto - viene deriso, i fedeli emarginati, come viene anche ridicolizzata la concezione cristiana dell'uomo, della donna, del matrimonio, dei figli, della vita e della morte. E' una accerchiamento di morte che vuole soffocare la parola di Gesù", ha detto il cardinale. (ANSA).

14:16Orly: fermati padre e fratello terrorista

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Il padre e il fratello del terrorista che oggi ha forzato un posto di blocco a nord di Parigi e ha cercato poi di compiere un attacco all'aeroporto di Orly, prima di essere ucciso, sono stati fermati dai servizi antiterrorismo. Lo rivela la tv BFM.

14:14Chiesa: Mayr-Nusser proclamato beato a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - "Il martirio non è un caso fortuito". Lo ha detto il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, durante la beatificazione di Josef Mayr-Nusser, il bolzanino, padre di famiglia, che disse no a Hitler e morì nel 1945 durante il trasferimento nel campo di stermino di Dachau. Davanti a migliaia di fedeli nel duomo di Bolzano, il cardinale ha esaltato le virtù del martire, il primo beato contemporaneo della diocesi di Bolzano e Bressanone, che grazie alla sua profonda fede divenne una "fiaccola di luce, seguendo fino alla fine la propria coscienza". Amato ha anche ricordato gli studi religiosi del bolzanino e la sua visione cristiana della vita. Il vescovo Ivo Muser ha evidenziato la gioia della diocesi di Bolzano e Bressanone per la beatificazione di questo "laico, padre di famiglia, esempio per l'impegno socio-politico dei cristiano". "Questo martire scomodo - ha detto - ci stimola al coraggio civile e di fare i conti con le pagine oscure della storia dell'Alto Adige". (ANSA).

14:10Iraq: media, Abadi a Washington su invito di Trump

(ANSA) - BAGHDAD, 18 MAR - Il primo ministro iracheno Haidar al Abadi parte oggi per una visita a Washington su invito del presidente americano Donald Trump. Lo ha detto il segretario generale del Consiglio dei ministri iracheno, Mahid al Allaq, al quotidiano governativo Al Sabah. Abadi, ha sottolineato Allaq, prenderà parte anche ad una conferenza dei Paesi membri della Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa in programma a Washington. "La visita - ha affermato Allaq - racchiude un chiaro messaggio sullo status di cui gode l'Iraq in seguito al suo ruolo eroico nella guerra al terrorismo". L'Iraq è stato escluso dal secondo decreto di Trump che prevede la sospensione dei visti d'ingresso negli Usa per i cittadini di altri sei Paesi a maggioranza musulmana, mentre in una prima versione vi era stato incluso.

13:58Massoneria: Goi ad Antimafia, revochi sequestro elenchi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani ha inviato oggi un'istanza di revisione in autotutela finalizzata alla richiesta di annullamento e/o di revoca del provvedimento perquisizione e sequestro degli elenchi degli iscritti alle logge siciliane e calabresi, emesso il 1 marzo scorso dalla Commissione Parlamentare Antimafia, a firma della presidente Rosy Bindi, ed eseguito lo stesso giorno dallo Scico della Guardia di Finanza. "Con questa richiesta - spiega il Gran Maestro Stefano Bisi - il Goi ha assegnato alla Commissione un termine perentorio di 10 giorni". Il Goi parla anche di "deriva populista ed autoritaria ora scaturita anche dalle proposte di legge contro la massoneria annunciate dal deputato Pd Davide Mattiello e dall'On. Claudio Fava, entrambi componenti della Commissione Antimafia, su un modello sul quale già il fascismo si era cimentato". "Le parole del Gran Maestro del GOI danno la misura di quanto questa massoneria abbia smarrito la strada dell'800", risponde Mattiello.