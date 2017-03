Ultima ora

16:27Ladro ucciso: procuratore Lodi,giusta la solidarietà a Mario

ANSA - LODI, 18 MAR - Il procuratore capo della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, considera "giusta" la solidarietà espressa da molti concittadini al ristoratore Mario Cattaneo, accusato di aver ucciso un ladro a Gugnano, dove lui è titolare di un'osteria. "Il signor Cattaneo - ha detto il procuratore prima della manifestazione dei sindaci organizzata oggi a Casaletto Lodigiano - sta vivendo un'esposizione non gradevole. E' giusto manifestare solidarietà, anche perché le conseguenze che ha subito dai fatti giustificano che la gente gli sia vicina". "E' sbagliato, però - ha aggiunto - dire 'Se vedo un ladro gli sparo'. Ci deve essere il pericolo di aggressione per parlare di legittima difesa". La Procura e i carabinieri continuano le indagini per ricostruire esattamente come si sono svolti i fatti., In particolare si vuole accertare per quale motivo le telecamere di sorveglianza dell'osteria, come asserisce la famiglia di Cattaneo, quella sera non funzionassero.(ANSA).

16:26Frana sulla statale Lago Maggiore, un morto e due feriti

(ANSA) - VERBANIA, 18 MAR - Un motociclista svizzero è morto travolto da una frana, che ha provocato anche due feriti, sulla statale 34 del Lago Maggiore, nei pressi di Cannero. Il motociclista, subito soccorso, è morto dopo essere stato elitrasportato in ospedale. Sul luogo dello smottamento sono al lavoro vigili del fuoco e forze dell'ordine oltre a 118. La strada che collega Verbania al confine con la Svizzera è stata chiusa. La vittima è un motociclista del Canton Ticino di 68 anni. L'uomo è stato travolto con la sua moto dai grossi massi che si sono staccati dalla parete della montagna sotto la quale corre la strada, tra Cannero Riviera e Cannobio, in frazione Carmine. Viaggiavano invece su un'auto i due feriti, che non sarebbero in gravi condizioni. Il tratto interessato dalla frana è quello in cui da oltre due anni si lavora per la messa in sicurezza. Nell'ottobre 2014 si erano già verificate due grosse frane, a distanza di un mese l'una dall'altra, per rimuovere le quali era stato necessario chiudere la strada.(ANSA).

16:20William e Kate a Parigi incontrano sopravvissuti Bataclan

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Il principe William e la moglie Kate, al secondo giorno della loro visita a Parigi, hanno incontrato i sopravvissuti degli attentati del novembre 2015 al Bataclan ed in altre zone della capitale francese. "Siete stati molto coraggiosi", ha detto la duchessa di Cambridge rivolgendosi e due persone che le hanno raccontato la loro esperienza, le ferite riportate e quanto quella tragedia abbia influito sulla loro vita. L'incontro è avvenuto al monumento de Les Invalides. La coppia reale ha in programma anche di assistere all'incontro di rugby tra Francia e Galles. Per William si tratta della prima visita ufficiale a Parigi dalla morte della madre, lady Diana, nel 1997, in un incidente stradale nella capitale francese. La visita non prevede alcuna cerimonia in ricordo di Diana.

16:15Trump, ottimo l’incontro con Merkel

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - "Nonostante quello che avete sentito dalle fake news, ho avuto un ottimo incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel". Così twitta di prima mattina Donald Trump all'indomani del faccia a faccia con Merkel, ma poi puntualizza: "Ciò nonostante, la Germania deve una grande somma di denaro alla Nato e gli Usa devono essere pagati di più per la potente e molto costosa difesa che forniscono alla Germania".

16:10Calcio: Allegri, ancora non è sicuro nemmeno il 2/o posto

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Calma, al Barcellona ci penseremo più avanti, c'è tempo. Prima abbiamo quattro partite da giocare e il nostro primo obiettivo è vincere il sesto scudetto consecutivo. La Roma può ancora fare 30 punti e al momento non siamo sicuri del primo posto, anzi neppure del secondo, visto che i giallorossi e il Napoli possono superarci". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Sampdoria-Juventus, prima di una serie di gare che vedrà i bianconeri affrontare due volte il Napoli, fra campionato e Coppa Italia, e il Chievo. "Quella con il Barcellona - aggiunge poi il tecnico - sarà una grande sfida, di grande fascino, ma per la Juve non dev'essere un evento straordinario: giocare nei quarti o in semifinale di Champions con Bayern, Real o Barcellona, per la Juventus dev'essere la normalità. In Europa l'obiettivo è di entrare fra le prime otto in pianta stabile". Ieri il sorteggio di Champions League ha stabilito la sfida per i bianconeri con i blaugrana, possibile rivincita della finale di due anni fa.

16:05Iran:figlia di ex presidente Rafsanjani condannata a 6 mesi

(ANSA) - TEHERAN, 18 MAR - Faezeh Hashemi, figlia dell'ex presidente Akbar Hashemi Rasfanjani e nota attivista per i diritti umani in Iran, è stata condannata a sei mesi di prigione per aver diffuso "menzogne contro il potere giudiziario" che amministra la sharia. Lo riferisce l'agenzia Fars. Il padre, sin dal 1979 uno dei più stretti collaboratori di Khomeini e dirigenti del Paese, è morto lo scorso 9 gennaio. Non è la prima volta che la figlia finisce in carcere. Hashemi, che prese parte alle proteste del 2009 contro i presunti brogli elettorali che portarono alla vittoria dell'allora presidente Ahmadinejad, fu condannata nel 2011 a 6 mesi di prigione. Mentre un'altra condanna ricevuta nel 2014 venne sospesa. Anche il padre prese le distanze da lei, quando la donna difese la sua amicizia con una compagna di cella baha'i, religione considerata illegale in Iran.

15:57Madre scrive a poliziotti a Palermo e fa arrestare pusher

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - La madre di un tossicodipendente scrive una lettera ai poliziotti del commissariato Zisa e fa arrestare Salvatore Bevilacqua, 26 anni, palermitano che, secondo l'accusa, spacciava davanti alla scuola. Il giovane che, secondo gli investigatori aveva attivato un giro di vendita di cocaina ha cercato di sfuggire alla cattura dando calci e pugni agli agenti che erano andati a casa a prenderlo. A mettere i poliziotti sulle tracce era stata la donna disperata che ha denunciato il giovane fornendo il nome e il cognome di chi secondo lei stava rovinando la vita di tanti ragazzi. Il presunto pusher ha cercato di disfarsi della droga, sette grammi di droga purissima. Sequestrato anche un bilancino di precisione.