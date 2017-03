Ultima ora

18:00Papa: in Egitto il 28 e 29 aprile

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 MAR - "Accogliendo l'invito del presidente della Repubblica, dei vescovi della Chiesa Cattolica, di Sua Santità Papa Tawadros II e del Grande Imam della Moschea di Al Azhar, Cheikh Ahmed Mohamed el-Tayyib, Sua Santità il Papa Francesco compirà un viaggio apostolico nella Repubblica Araba d'Egitto dal 28 al 29 aprile 2017, visitando la città del Cairo. Il programma del viaggio sarà pubblicato prossimamente". Lo ha dichiarato oggi il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke. Conversando con i giornalisti, Burke ha sottolineato la particolarità dei quattro inviti accolti dal Papa, giunti dal presidente Al-Sisi, dalla Chiesa cattolica locale, dalla Chiesa copta e dall'Università di Al-Azhar, la maggiore istituzione dell'islam sunnita, incontri che avrà nei due giorni di visita. "Tre gli elementi di questo viaggio - ha spiegato -: pastorale, ecumenico (la Chiesa copta è la Chiesa cristiana più grande del Medio Oriente) e naturalmente interreligioso", per l'incontro col mondo musulmano.

17:58Negoziazione assistita: tribunale, notaio non indispensabile

(ANSA) - PORDENONE, 18 MAR - Il Tribunale di Pordenone ha accolto il ricorso di due legali che chiedevano la trascrizione nei registri immobiliari di un passaggio di proprietà nell'ambito di una pratica di negoziazione assistita tra due coniugi in fase di separazione. Il provvedimento estromette di fatto la figura del notaio, ritenuto non più indispensabile per questi atti. I coniugi avevano trovato un accordo, ma la pratica per la cessione di un immobile dal marito alla moglie si era fermata alla Conservatoria dei registri immobiliari dove era ritenuta indispensabile la garanzia o l'autenticazione del notaio. Le parti hanno però fatto ricorso e il tribunale ha dato loro ragione: il Conservatore dovrà trascrivere il passaggio di proprietà senza coinvolgere un notaio. Il Consiglio del Notariato sottolinea che "la figura del notaio, pubblico ufficiale soggetto a continui controlli da parte dello Stato, è essenziale e imprescindibile per garantire e preservare la completezza e correttezza dei dati contenuti nei registri immobiliari".

17:53Juve: Agnelli ‘vi deludo, team dirigente non cambia’

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Alcuni si sono esercitati in ipotesi riguardanti il cambio del management della Juventus. Mi dispiace deludervi, ma questo gruppo dirigente, formato dal sottoscritto, dal vicepresidente Pavel Nedved, dall'ad Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Fabio Paratici, ha intenzione di continuare a far crescere la Juventus ancora per parecchio tempo". Così il presidente Andrea Agnelli, deferito dalla procura federale per la vicenda dei rapporti tra presunti boss della 'ndrangheta e la curva bianconera.

17:51Calcio: Spalletti, scudetto? Vinciamo prossime 5 poi vediamo

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Se la squadra nelle prossime 4-5 partite fa vedere di essere quella che è stata le può vincere anche tutte. E io gliel'ho detto ai miei giocatori che le voglio vincere tutte, perché dopo gli scenari posso cambiare". Per Luciano Spalletti le residue chance scudetto della Roma passano per gli impegni con Sassuolo, Empoli, Bologna, Atalanta e Pescara. Secondo il tecnico toscano una striscia positiva potrebbe infatti riaprire la corsa al titolo. "Manca poi lo strappo finale, però è la volata che conta e 4-5 metri li puoi recuperare - afferma il tecnico alla vigilia della gara col Sassuolo all'Olimpico - ma se non sei nel gruppetto di testa è più difficile".

17:47Congresso Psi: Nencini, ampio schieramento contro le destre

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il fronte europeista che va da Pisapia ai popolari crei uno schieramento comune. Dobbiamo tenere assieme gli europeisti della tradizione laica, ambientalista, progressista e radicale proprio per bloccare le destre perché corriamo il rischio di un governo grillino con Lega e Meloni. La mia proposta al Congresso è convocare assieme questi soggetti per una Conferenza programmatica da tenere a giugno, a Milano, la città più innovativa d'Italia". Lo ha detto il segretario uscente del Psi Riccardo Nencini, vice Ministro ai Trasporti, nella sua relazione al Congresso nazionale straordinario del Psi che si tiene oggi e domani a Roma, di fronte alla platea di 700 delegati. Il congresso si è aperto con un ricordo di Filippo Turati, richiamato anche nella relazione del segretario.

17:46Di Battista, io contro Grillo? Colpi di coda sistema morente

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Mentre si scambiano i favori per Lotti e Minzolini. Mentre le mani di Renzi arrivano alle nuove nomine pubbliche, mentre il governo ammette il fallimento sui voucher per boicottare il referendum, i 'restroscenisti' si occupano di me sostenendo che avrei finito la pazienza con Beppe, avrei dubbi sul M5S, avrei smesso di avere voglia di lottare. Cosa non si fa per coprire le vergogne dei partiti non è vero? Volate alto, sono gli ultimi colpi di coda di un sistema morente". Così su Facebook Alessandro Di Battista.

17:38Calcio: Agnelli, nome Juventus troppe volte infangato

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Difenderò il buon nome della Juventus che per per troppe volte è stato infangato e sottoposto a curiosi procedimenti sperimentali da parte delle giustizia sportiva". Lo ha detto il presidente bianconero Andrea Agnelli, leggendo una dichiarazione alla stampa dopo avere ricevuto la notifica del deferimento della Procura Federale.