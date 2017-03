Ultima ora

19:59Premier: Chelsea ‘vede’ titolo, Leicester vince ancora

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il Chelsea vince ancora (2-1 sul campo dello Stoke City) e si avvicina al titolo: la squadra di Conte dopo gli anticipi della 29ma giornata, guida la classifica con 69 punti, con ben 13 punti di vantaggio su City, impegnato domani contro il Liverpool, e Tottenham (sempre domani in casa contro il Southampton). In vantaggio con Willian al 13' pt, i Blues si sono fatti raggiungere da Walters su rigore al 38'. Decide il match Cahill a 3' minuti dalla fine. Vince ancora, ed è la 4/a vittoria di fila, il Leicester di Craig Shakespeare che viola il campo del West Ham (2-3, grazie alle reti di Huth, Mahrez e Vardy) e si porta in zona più tranquille di classifica. Il Watford di Mazzarri perde di misura contro il Crystal Palace, mentre l'Arsenal affonda (3-1) sul terreno del West Bromwich, nel giorno della contestazione ad Arsene Wenger, con tanto di striscioni ("Tutte le cose belle hanno una fine. Wenger via"): per i Gunners si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato.

19:52Sanità: tempo vestizione è lavoro, operatore vince causa

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - "Il tempo per indossare la divisa da operatore sanitario va riconosciuto come parte dell'orario di lavoro e retribuito". Così l'Usb Liguria annuncia in una nota la vittoria in Corte d'Appello a Genova in una causa pilota promossa da un operatore sociosanitario dell'ospedale Gaslini. "La sentenza della Corte d'appello di Genova ribadisce quanto ottenuto in primo grado: il tempo della vestizione per entrare in servizio è compreso nell'orario di lavoro di un addetto del comparto sanità - ha detto Luca Nanfria, l'operatore genovese dell'Usb che ha iniziato la vertenza nel 2014 -. Come sta succedendo in altre regioni auspico che anche in Liguria le aziende sanitarie facciano accordi con i lavoratori ascoltandoli invece di trovarsi davanti a cause, spese legali, spreco di risorse e energie. Al Gaslini non ci sono problemi particolari rispetto a altre realtà: la battaglia dell'Usb è perché il tempo vestizione venga riconosciuto in tutte le aziende sanitarie liguri".

19:39Terremoto: Poletti, Governo affronterà anche tema lavoro

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 18 MAR - Per le zone terremotate, il Governo ha "previsto una serie di interventi a sostegno delle imprese, dell'attività agricola e abbiamo cercato di dare un sostegno alle condizioni di reddito delle persone, anche di quelle che avevano un lavoro autonomo e che quindi hanno rischiato di perdere una parte della loro attività. Oggi è aperta una riflessione su cosa ulteriormente si possa fare". Lo ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano perché il Governo non ha pensato ad un piano straordinario di lavoro per le arre colpite dal sisma. "Lo sappiamo tutti che c'è un punto di discussione su questo versante - ha aggiunto a margine di un convegno dell'Alleanza delle cooperative a San Benedetto del Tronto -, lo affronteremo ma io credo che comunque si siano fatte già moltissime cose, si siano impegnate molte risorse. E comunque il dialogo con i territori serve appunto a capire che cosa è necessario e cosa si può fare".

19:36Calcio: Wenger, a marzo o aprile svelerò mio futuro

(ANSA) - LONDRA, 18 MAR - "Molto presto, entro marzo o aprile" Arsene Wenger annuncerà la sua decisione se rimanere in Premier League al termine della stagione in corso. Il tecnico francese, sulla panchina dell'Arsenal dal 1996, ha detto di aver raggiunto una decisione parlando al termine della partita persa 3-1 dai Gunners in casa del West Bromwich, quarto ko negli ultimi cinque turni di campionato. L'Arsenal resta al quinto posto, lontano dalla zona Champions. Il contratto di Wenger, 67 anni, scade il prossimo giugno. "Siamo in un brutto momento, come non ne avevamo mai vissuti in 20 anni. E questo è molto più importante del mio futuro", ha aggiunto l'allenatore, contestato anche con striscioni dai tifosi dell'Arsenal.

19:34Aggredito da bulli, genitori postano foto choc su Fb

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Il figlio è stato picchiato da tre bulli e, dopo aver denunciato l'accaduto ai carabinieri, il padre ha pubblicato la foto del volto tumefatto del tredicenne su Facebook lanciando un appello a quanti sono vittime di violenza a denunciare "perché gli autori di tali soprusi non devono passarla liscia". Il post ha raggiunto, finora, quasi diecimila condivisioni. L'aggressione è accaduta a Mugnano, un comune alle porte di Napoli. Il ragazzo, 13 anni appena compiuti, stava rientrando a casa quando ha incrociato cinque ragazzini, forse suoi coetanei. In tre, dopo averlo preso in giro lo hanno anche aggredito. Il ragazzino, che era in compagnia di un suo amichetto, ha riportato contusioni guaribili in pochi giorni. Il 13enne, tornato a casa, ha raccontato in lacrime tutto ai genitori che subito sono andati in caserma per la denuncia. I carabinieri della caserma e quelli della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Antonio De Lise, stanno indagando.

19:29Sciatrice in un canalone, salvata dal Soccorso alpino

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 18 MAR - Una sciatrice 50enne è finita in un canalone mentre stava sciando fuori pista, riportando numerosi traumi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in Val di Luce ad Abetone (Pistoia). Per soccorrerla è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino e degli operatori del 118. Una volta raggiunta la donna è stata immobilizzata sulla barella spinale e trasportata in ambulanza al campo sportivo di Cutigliano, dove nel frattempo il 118 aveva fatto arrivare l'elicottero Pegaso, con il quale è stata trasferita all'ospedale di Careggi (Firenze). (ANSA).

19:28Calcio: Elkann “certo totale estraneità Juve”

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Sono certo che la piena disponibilità della Juventus a collaborare con la giustizia farà emergere la totale estraneità della Società agli addebiti mossi". Lo afferma John Elkann, presidente di Exor, holding della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus. "Desidero ribadire la mia totale fiducia - sottolinea - nell'operato di mio cugino Andrea, che ha guidato la Società e il suo gruppo dirigente fino ad oggi, e che continuerà a farlo anche in futuro".