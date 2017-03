Ultima ora

21:51Somalia accusa Riad per raid su barcone

(ANSA) - MOGADISCIO, 18 MAR - Il governo della Somalia ha oggi chiaramente accusato l'Arabia Saudita (e la coalizione da essa guidata nella guerra contro i ribelli sciiti yemeniti) di aver attaccato ieri con un elicottero da combattimento un barcone carico di profughi somali davanti alle coste dello Yemen. 42 i cadaveri recuperati ma le vittime potrebbero essere molte di più. Il ministro degli Esteri somalo ha definito "orribile" il bombardamento compiuto dall'elicottero militare e ha chiesto agli Stati Uniti, che fanno parte della coalizione a guida saudita, di aprire un'inchiesta dato che "è veramente un'infamia colpire un barcone di profughi". Il natante con a bordo decine di persone, tra cui donne e bambini, si trovava a più di 30 miglia dalla costa yemenita quando è stato colpito e affondato. Secondo un sopravvissuto, i profughi somali stavano cercando di raggiungere il Sudan via mare.

21:49Calcio: Torino e Inter danno spettacolo, finisce 2-2

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - E' finita 2-2 Torino-Inter, anticipo della 29/a giornata della Serie A. Quattro reti, ma nel tabellino non ci sono i nomi degli attaccanti più attesi: il granata Belotti ed il nerazzurro Icardi. Partita intensa e spettacolare, il pareggio però scontenta entrambe le squadre. Al 27' del primo tempo Kondogbia ha aperto le marcature, sfruttando una mezza 'papera' di Hart che sul tiro non irresistibile del francese non ha trattenuto la palla. Baselli ha pareggiato al 32' con un colpo di testa ravvicinato. Ed al 14' della ripresa il Torino è passato in vantaggio con un destro di Acquah, servito da Iturbe. Ma appena tre minuti dopo sul traversone di Ansaldi dalla sinistra, Hart ha sbagliato l'uscita permettendo a Candreva di battere a rete con la porta sguarnita. L'Inter, quinta, rischia l'aggancio da parte dell'Atalanta che domani riceve il Pescara.

21:46Orly: assalitore a militari, ‘morirò per Allah’

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Minacciando la soldatessa dell'operazione Sentinelle con una pistola alla tempia, l'assalitore di Orly ha gridato ai militari: "deponete le vostre armi, sono qui per morire per Allah, in ogni caso ci saranno dei morti". Lo ha riferito il procuratore di Parigi, Francois Molins. L'assalitore ha usato la soldatessa come "scudo umano", puntandole una pistola a piombini alla tempia, ha aggiunto Molins. La lotta con la militare, ha proseguito, è stata lunga: "l'ha attacca da dietro", una lotta "molto violenta", di "due minuti" per "tentare di rubarle il fucile d'assalto, che riesce a strapparle e a mettersi a tracolla". "Questo mostra in modo evidente la forte volontà dell'aggressore, estremamente violento, di andare fino in fondo", ha continuato. Molins ha confermato che l'assalitore ha "gettato a terra uno zaino con una tanica di benzina". All'interno trovati anche 350 euro, un accendino, un pacchetto di sigarette, e un Corano. Presso il suo domicilio sono stati ritrovati alcuni grammi di cocaina e due machete.

21:35Si tuffa da Ponte Rialto, nella caduta sfiora barche

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Un giovane si è tuffato dal Ponte di Rialto a Venezia, finendo nella caduta non molto distante dalle barche e le gondole che transitano nel punto più trafficato del Canal Grande. Si tratta di un senza fissa dimora, un tedesco 22enne che da qualche tempo vive in città. Si è tuffato da uno dei lati del ponte, compiendo un volo di un paio di metri prima di finire in acqua, tra lo stupore dei molti turisti sulle rive. Subito un paio di imbarcazioni si sono poste a protezione dell'improvvisato nuotatore, e poco dopo sono giunti gli agenti della polizia che l'hanno soccorso. Il ragazzo è stato portato per accertamenti all'ospedale.

20:58Donna uccisa: in centinaia per l’ultimo saluto ad Antonella

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 18 MAR - In centinaia hanno partecipato al funerale di Antonella Lettieri, la donna di 42 anni uccisa la sera dell'8 marzo a Cirò Marina. La bara bianca, coperta da rose bianche, è uscita dal palazzo comunale dove da ieri era stata allestita la camera ardente accompagnata da una folla silenziosa. La cerimonia, nella piccola chiesa di San Cataldo, è stata officiata dai parroci don Gianni Filippello e don Antonio Mazzone. "Siamo - ha detto don Filippelli - come una grande famiglia nella preghiera silenziosa. Una famiglia che trova nell'unione e nella speranza il modo per vivere un dolore incomprensibile". "Faremo giustizia per tutte le donne che l'8 marzo sono state offese" ha detto, nel suo messaggio, una delle nipoti. Il sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla ha detto "non possiamo fare nulla per alleviare questo dolore se non essere vicini col cuore e l'affetto di tutta la popolazione che è caduta nel baratro per colpa di un essere ignobile che mi auguro la giustizia sappia condannare".(ANSA).

20:57Orly: Zyed ha gridato ‘in nome Allah’ rubando auto

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Zyed Ben Belgacem, l'uomo che ha assaltato una pattuglia di militari a Orly, aveva gridato "In nome di Allah" rubando l'auto a Vitry a una donna con la figlia e sparando colpi con la sua pistola. Lo afferma questa sera una fonte dell'inchiesta citata da Le Parisien. Il giornale aggiunge che una tanica di benzina è stata ritrovata all'interno dello zaino dell'aggressore.

20:43Nomine: Blog Grillo, gestisce Renzi, grave e pericoloso

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Lo scandalo per corruzione in Consip, in cui è coinvolto anche penalmente il giglio magico di Renzi, a quanto pare è come se non esistesse per Renzi. Adesso si sta dedicando, senza avere alcun titolo, a gestire le nomine e a piazzare i suoi uomini, molti chiaramente di origine toscana, nelle società cassaforti dello Stato, quelle che gestiscono miliardi di soldi pubblici, come Poste Italiane. E tutto ciò a pochi mesi dal voto. Questo è grave, intollerabile e pericoloso!". E' quanto si legge in un post a firma Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo.