23:10Meningite: Asl Piacenza, no emergenze dopo morte calciatore

(ANSA) - PIACENZA, 18 MAR - Dopo la morte di un calciatore dilettante di 33 anni di Pianello Valtidone, Anselmo Cassi, per una setticemia da meningococco, molte persone si sono presentate preoccupate all'ospedale di Castel San Giovanni o hanno chiamato i centralini dell'Asl. "Ma non è in atto alcuna emergenza - ha spiegato alla stampa il direttore sanitario, Guido Pedrazzini - potevano essere coinvolti da un eventuale contagio solo i parenti del giovane deceduto e i compagni di squadra". La stessa Asl ieri, con una nota, aveva invitato a rivolgersi al medico per un'eventuale profilassi anche i frequentatori di un pub della provincia, dove poche sere fa il 33enne aveva trascorso alcune ore. Appena i medici si sono accorti della gravità delle sue condizioni, la profilassi ha subito raggiunto familiari, i giocatori della sua squadra e gli amici più stretti. Il sindaco di Pianello, Gianpaolo Fornasari, a scopo precauzionale, con un'ordinanza ha chiuso le scuole del paese fino a martedì. (ANSA).

22:23Isis: Lamiya(Premio Sakharov),ancora 2.500 bimbi prigionieri

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - "Sono 2.500 i bimbi yazidi rapiti dall'Isis e ancora prigionieri. Molti vengono impiegati come schiavi, schiavi sessuali oppure addestrati per combattere, tanti vengono venduti anche più volte, come in un mercato. L'Europa può fare molto per la causa yazida, per dare voce al massacro e proteggere la comunità da nuove violenze, creando anche aree protette dove possa vivere". E' la testimonianza di Lamiya Aji Bashar, giovane yazida vincitrice, insieme con la coetanea Nadia Murad, del Premio Sakharov 2016 assegnato loro dal Parlamento europeo, ospite oggi della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, che si occupa di bimbi con gravi problemi, in un incontro organizzato dal Premio Luchetta. Lamiya, prigioniera delle forze Isis per anni, venduta più volte e riuscita infine a fuggire ma riportando ferite al volto causate da una mina che l'hanno parzialmente sfigurata, da quando ha vinto il premio ha "accresciuto il suo impegno per aiutare i bimbi yazidi".

22:12Calcio: Mihajlovic, alla pari contro una grande

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Oggi si è rivisto il vero Torino, sono contento per l'orgoglio e per il carattere che hanno messo in campo i ragazzi: abbiamo giocato alla pari contro una grande e forse meritavamo anche qualcosina in più del pareggio, visto che i gol degli avversari sono praticamente due nostri regali". Sinisa Mihajlovic si è detto soddisfatto della prova contro l'Inter, terminata 2-2. "Siamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare, manca un po' di equilibrio ed il primo colpevole sono io. Ma non siamo stati nemmeno tanto fortunati - ha aggiunto l'allenatore - visti i tanti infortuni subiti. Ora dobbiamo cercare di affrontare le prossime partite con questo spirito, specialmente quelle in trasferta. Zappacosta? E' uno dei terzini italiani più forti in circolazione: è migliorato molto e ora è un calciatore completo".

22:11Rugby:Inghilterra primo ko dopo 18 vittorie,13-9 con Irlanda

(ANSA) - DUBLINO, 18 MAR - Si interrompe a Dublino la striscia record di vittorie dell'Inghilterra del rugby, che era di 18 successi (primato assoluto condiviso con gli All Blacks). L'Irlanda ha infatti battuto gli inglesi per 13-9 in una partita dell'ultima giornata del 6 Nazioni 2017, torneo che la nazionale del ct Eddie Jones aveva vinto con un turno d'anticipo. Nel match di oggi all'Aviva Stadium meta di Henderson trasformata da Sexton e due calci piazzati ancora di Sexton per l'Irlanda, mentre per l'Inghilterra ci sono stati 3 calci piazzati di Farrell. Questa la classifica finale del 6 Nazioni di quest'anno: 1. Inghilterra 19 5 4 0 1 146 81 2. Irlanda 14 5 3 0 2 126 77 3. Francia 14 5 3 0 2 107 90 4. Scozia 14 5 3 0 2 122 118 5. Galles 10 5 2 0 3 102 86 6. Italia 0 5 0 0 5 50 201.

22:10Calcio: Pioli, Champions più lontana

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Abbiamo giocato contro un avversario aggressivo e ci siamo adeguati un po' troppo tardi al tipo di gara che si è sviluppata. Ci sono molti rimpianti perché, soprattutto nel finale, le occasioni per portarla a casa ci sono state". Stefano Pioli ha analizzato così il 2-2 dell'Inter in casa del Torino. "E' giusto che ci sia delusione da parte dei ragazzi - ha detto il tecnico nerazzurro - ma forse allora bisogna capire che certe partite dobbiamo affrontarle con più decisione: l'attenzione, all'inizio, non è stata massimale, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene chiudendo in crescendo. Non è stata la migliore prestazione stagionale, ma la volontà da parte della squadra non è mai mancata". La Champions "si fa più lontana - ha ammesso Pioli - perché davanti sono forti e vincono spesso. Ora però dobbiamo pensare a recuperare le energie: in questo periodo ne abbiamo spese parecchie. Il nostro obiettivo rimane quello di vincere più partite possibile, poi vedremo dove arriveremo".

22:01Sci: Cdm donne, Vhlova vince slalom speciale ad Aspen

(ANSA) - ASPEN (USA), 18 MAR - La slovacca Petra Vhlova, 21 anni, ha vinto lo slalom speciale donne delle finali di Coppa del Mondo ad Aspen sciando in 1.32.00. Seconda, in una gara al cardiopalmo, la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.31.24 che aveva già conquistato in anticipo la Coppa del mondo assoluta e quella di disciplina. Terza la svedese Frida Hansdotter in 1.32.35. Per la Vhlova si tratta del secondo successo in carriera. La migliore delle due azzurre in gara e' stata Irene Curtoni in 1.34.74 mentre la trentina Chiara Costazza, decima dopo la prima manche, e' scivolata fuori nella seconda. Lo slalom speciale donne, anche se con qualche piccolo segnale di recupero in questa stagione, si conferma cosi' come il vero punto debole della pur fortissima squadra delle ragazze italiane. Domani ad Aspen sono in programma le ultime due gare della stagione: gigante donne e slalom speciale uomini.

21:51Somalia accusa Riad per raid su barcone

(ANSA) - MOGADISCIO, 18 MAR - Il governo della Somalia ha oggi chiaramente accusato l'Arabia Saudita (e la coalizione da essa guidata nella guerra contro i ribelli sciiti yemeniti) di aver attaccato ieri con un elicottero da combattimento un barcone carico di profughi somali davanti alle coste dello Yemen. 42 i cadaveri recuperati ma le vittime potrebbero essere molte di più. Il ministro degli Esteri somalo ha definito "orribile" il bombardamento compiuto dall'elicottero militare e ha chiesto agli Stati Uniti, che fanno parte della coalizione a guida saudita, di aprire un'inchiesta dato che "è veramente un'infamia colpire un barcone di profughi". Il natante con a bordo decine di persone, tra cui donne e bambini, si trovava a più di 30 miglia dalla costa yemenita quando è stato colpito e affondato. Secondo un sopravvissuto, i profughi somali stavano cercando di raggiungere il Sudan via mare.