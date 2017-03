Ultima ora

01:22E’ morto Chuck Berry, aveva 90 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - E' morto Chuck Berry, il musicista che con la sua memorabile chitarra firmò l'era del rock 'n roll attraverso brani risultati intramontabili come 'Johnny B Goode' e 'Roll Over Beethoven'. Aveva 90 anni. Il decesso è stato confermato dalla polizia di St. Charles County, in Missouri. La polizia ha fatto sapere di essere intervenuta dopo una chiamata di emergenza nel pomeriggio e di aver trovato il musicista senza conoscenza. Non ha risposto ad un tentativo di rianimazione ed è stato dichiarato il decesso. Chuck Berry ha influenzato generazioni di musicisti.

01:07Pugilato: ragazza di Mestre in prognosi riservata dopo match

(ANSA) - CHIETI, 18 MAR - Una pugilatrice di Mestre, Francesca Moro di 26 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. L'atleta, che sta partecipando al torneo nazionale femminile di boxe in corso a Chieti presso il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara, si è accasciata al termine del suo incontro. Subito soccorsa, è stata trasportata in un primo momento all'ospedale di Chieti da un'ambulanza della Croce Rossa e di lì, intorno alle 20, è stata trasferita all'ospedale di Pescara dove si trova nel reparto di Neurochirurgia. Secondo quanto si è appreso la ragazza ha riportato un'emorragia cerebrale.

00:49Calcio: Montella, se continua così Milan arriverà in Europa

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Abbiamo fatto un'ottima partita, perché l'abbiamo capita: gli spazi erano pochi e sapevamo che avremmo dovuto portare pazienza e sfruttare ogni pertugio, ma abbiamo anche creato diverse occasioni per arrotondare il risultato. In alcune circostanze abbiamo perso lucidità, ma non abbiamo concesso niente agli avversari e questo mi rende felice". E' un Vincenzo Montella soddisfatto quello che commenta il successo del Milan sul Genoa. "Possiamo fare meglio, soprattutto nella circolazione di palla - dice ancora -, ma sono molto contento perché era importante chiudere questo periodo, prima della sosta, con una vittoria". "Ora dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e non agli avversari - continua Montella -, perché non ci sono partite facili, ma se continueremo così sono sicuro che in Europa ci arriveremo". Ma il futuro societario rischia di condizionare il Milan? "Io sono concentrato sul campo - risponde - e i ragazzi stanno dimostrando che lo sono almeno quanto me, tutto il resto non ci distrae".

00:43Pallanuoto: serie A/1, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Risultati della 19/a giornata del campionato di serie A/1 di pallanuoto: Bpm Sport Management - Canottieri Napoli 12-7 Trieste - Ortigia 8-8 Reale Mutua Torino - Roma Vis Nova 11-6 Posillipo - Bogliasco Bene 13-14 Genova Quinto - Brescia 11-14 Lazio - Pro Recco 6-18 Carpisa Acquachiara- Savona 9-8 - Classifica: Pro Recco 57; Brescia 52; Bpm Sport Management 46; Canottieri Napoli 38; Posillipo 37; Savona 26; Carpisa Acquachiara e Trieste 21; Roma Vis Nova 20; Ortigia 17; Bogliasco Bene 16; Reale Mutua Torino 15; Lazio 13; Genova Quinto 6.

00:3630.000 curdi in piazza a Francoforte

(ANSA) - BERLINO, 18 MAR - In occasione del Newroz, il capodanno curdo, migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Francoforte, nell'ovest della Germania, per chiedere "democrazia in Turchia" e "libertà per il Kurdistan". 30.000 le persone in piazza, secondo la polizia che ha riferito di una manifestazione pacifica anche se - nonostante fossero stati vietati - qualcuno ha innalzato striscioni e bandiere del Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e ha portato cartelli con la fotografia dello storico leader Abdullah Öcalan. La polizia ha fatto sapere di non essere intervenuta per sequestrarli per non provocare incidenti ma di aver fotografato i manifestanti che ne erano in possesso in modo da poterli eventualmente perseguire nei prossimi giorni. In serata la Turchia, facendo riferimento alla protesta di Francoforte, ha nuovamente criticato la Germania per aver concesso che si svolgesse una manifestazione del Pkk, che Ankara considera un'organizzazione terroristica.

00:28Basket: Serie A, Avellino-Sassari 77-65

(ANSA) - AVELLINO, 18 MAR - La Sidigas bissa il successo di sette giorni fa a Reggio Emilia, e batte per 77-65 il Banco di Sardegna Sassari. Lo fa al termine di una partita aspra e combattuta, ma che la formazione avellinese ha condotto fin dalle prime battute, grazie ad una prestazione eccellente di tutta la squadra, con Green, 35 anni proprio oggi, in veste di match-winner (11 punti, 8 rimbalzi e 9 assist). Una grossa mano, con canestri di classe, l'ha data anche Logan, altro ex, ma tutta la squadra ha dato il suo contributo, con Randolph, miglior marcatore dell'incontro con 21 punti. La Sidigas ha dovuto fare a meno di Ragland, alle prese con il problema alla spalla, ma ha ritrovato Cusin. I campani hanno giocato meglio degli avversari, e controllato il gioco con diligenza. Fra gli isolani buona prestazione di Lacey e Stipcevic, che però giocano un po' troppo per il proprio tabellino e poco per la squadra. Ora la Sidigas è a quota 30 in classifica, e per una notte si gode il secondo posto solitario alle spalle di Milano.

00:18Calcio: Milan-Genoa 1-0

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il Milan ha battuto il Genoa per 1-0 nel secondo anticipo di oggi del campionato di serie A (29/a giornata). Decisivo il gol del cileno Mati Fernandez al 33' pt. Grazie ai tre punti conquistati oggi i rossoneri scavalcano l'Atalanta e sono ora al sesto posto, a due lunghezze dai 'cugini' dell'Inter. Delude ancora il Genoa, quintultimo a 29 punti.