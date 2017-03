Ultima ora

10:49Auto investe scooter in galleria a Trieste, muore a 26 anni

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAR - Una ragazza di 26 anni, Tania Testi, è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nella galleria di Montebello, a Trieste, investita da un'automobile mentre viaggiava alla guida del proprio scooter. L'incidente - si apprende dalla centrale operativa del 118 - è avvenuto poco dopo la mezzanotte, all'imbocco della galleria, nello stesso punto nel quale la settimana scorsa un'auto era sbandata e si era ribaltata, senza causare feriti. All'origine di entrambi gli incidenti - secondo i primi accertamenti - potrebbe esserci l'eccessiva velocità. La scorsa notte, i tecnici e i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rilevato una frenata di oltre venti metri. L'auto, una Bmw - sempre secondo le prime ricostruzioni - è sbandata e ha investito lo scooter con la ragazza che è stata sbalzata di sella e ha riportato gravi traumi al torace e al cranio. I medici e il personale del servizio di emergenza 118, giunti subito sul posto, hanno tentato di rianimarla per circa un'ora, ma senza riuscirci.

09:54Libia: media, Sarraj verso annullamento visita a Roma lunedì

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - Il premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez Al Sarraj, avrebbe deciso di annullare la visita in Italia prevista per lunedì prossimo "a causa delle condizioni attuali" della Libia, in particolare con riferimento agli scontri degli ultimi giorni a Tripoli. Lo riferisce il sito di web news "Al Wasat" citando una fonte del Consiglio di presidenza che conferma invece la presenza a Roma, del ministro dell'Interno Elarif El Khoja, del ministro degli Esteri, Mohamed Tahar Siala e del presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Abdel Rahman Swaheli. La delegazione libica parteciperà a Roma alla riunione del gruppo di contatto Europa-Nord Africa, in programma domenica e lunedì per la creazione di un gruppo di contatto permanente tra le due sponde del Mediterraneo con l'obiettivo di governare i flussi migratori. (ANSAmed)

08:19India: indu’ nazionalista e’ governatore in Uttar Pradesh

NEW DELHI - In una mossa a sorpresa, il partito Bjp del premier Narendra Modi ha scelto una figura di punta del nazionalismo indu' (Hindutva), Yogi Adityanath, per la carica di governatore dell'Uttar Pradesh, il piu' popoloso Stato indiano che, su 200 milioni di abitanti, conta un quinto di musulmani. Il Bjp ha stravinto le recenti elezioni in questo Stato aggiudicandosi oltre l'80% dei seggi e ponendo una solida ipoteca sul governo nella corsa per le elezioni legislative del 2019.

08:13Allarme bomba alla Casa Bianca, fermata una persona

ROMA - Allarme bomba alla Casa Bianca. Un'automobile si stava dirigendo verso un checkpoint nella notte tra sabato e domenica e il guidatore ha sostenuto di avere una bomba a bordo del suo veicolo, secondo quanto due funzionari di polizia hanno detto alla Cnn. Il conducente dell'automobile e' sotto custodia e l'automobile viene controllata. Non c'e' conferma ufficiale della presenza dell'ordigno a bordo del veicolo.

08:11Afghanistan: conferenza di pace a Mosca il 14 aprile

KABUL - Una conferenza di pace sull'Afghanistan si svolgera' a Mosca il prossimo 14 aprile con la partecipazione di delegati di 12 Paesi. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa afghana Pajhwok. Al riguardo il consigliere afghano per la Sicurezza nazionale Hanif Atmar ha confermato in dichiarazioni all'agenzia di stampa russa Sputnik che ''Mosca ci ha invitato tutti a partecipare all'incontro del 14 aprile e Kabul ha gia' confermato la sua partecipazione a questo rilevante appuntamento''.

06:32Corea Nord ha testato nuovo motore per suoi missili

TOKYO - La Corea del Nord ha testato un nuovo tipo di motore ad alta spinta per alimentare i suoi missili. Il leader del paese Kim Jong Un ha assistito al test alla stazione di lancio satelliti di Sohae, secondo quanto riferito dall'agenzia Korean Central News Agency (Kcna).

05:48E’ morto Chuck Berry, inventò il Rock ‘N’ Roll

WASHINGTON - Il leggendario Chuck Berry, padre fondatore del Rock 'N' Roll, autore di brani decretati dal tempo intramontabili come il grande classico 'Johnny B. Goode', è morto all'età di 90 anni. Lo ha comunicato la polizia di St. Charles County, in Missouri, dove il musicista viveva. La sua storia è la storia dei suoi grandi successi che infiammavano i jukebox e che hanno dato un nuovo significato alle classifiche musicali, a partire da 'Maybellene', del 1955, il primo singolo inciso da Chick Berry, considerato uno dei primi brani rock in assoluto, che rimase al primo posto delle classifiche di R&B per nove settimane.